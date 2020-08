El sector bancario se está transformando a un ritmo acelerado una vez que las tecnologías financieras (Fintech) han provocado una auténtica revolución y los neobancos están reemplazando a la banca tradicional por sus grandes ventajas para usuarios y empresas.

Si la transformación era ya imparable, la crisis mundial por la pandemia del COVID-19 y los cambios de todo tipo que está provocando, incluyendo un aumento del teletrabajo, estudio y entretenimiento en casa, nos ha mostrado la necesidad e importancia de contar con servicios bancarios on-line simples, rápidos y transparentes, accesibles desde cualquier dispositivo y lugar del mundo a través de unas aplicaciones eficaces al servicio de los usuarios.

Todo lo contrario que una banca tradicional demasiado cómoda en su lugar de privilegio y sin capacidad de innovar. No sorprende que este tipo de servicios esté ganando clientes a pasos agigantados como alternativa para una correcta gestión de las finanzas. Una encuesta reciente a más de 900 Pymes y startups españolas, reveló interesantes conclusiones para entender su relación actual con el sistema bancario. Casi un 50% de pymes y startups ha considerado la posibilidad de cambiarse a otra entidad bancaria y un 70% de ellas apostaría por un neobanco para cubrir sus necesidades de servicios financieros.

Y es que las tendencias están cambiando. Las startups financieras del sector bancario se han convertido en parte de la vida de los usuarios. Han pasado de ser una alternativa a una realidad con una propuesta que está convenciendo cada vez a más clientes. Simplemente, la innovación ha superado a la tradición por el surgimiento de nuevas necesidades como la rapidez, la sencillez, la accesibilidad 100% on-line, una mayor independencia, transparencia y una atención al cliente ágil, práctica y resolutiva que no es capaz de ofrecer la banca tradicional.

¿Por qué deberías probar un neobanco como Qonto?

Hoy te vamos a hablar de Qonto, uno de los neobancos más interesantes del panorama español. De origen francés y con el respaldo de importantes inversores como el Banco Europeo de Inversión, comenzó su expansión internacional el año pasado llegando a Italia, Alemania y España con el objetivo de replicar el modelo de negocio de su país de origen. Su objetivo es el mismo: ofrecer los mejores servicios de gestión financiera a empresas, autónomos y emprendedores.

Además de las sustanciales ventajas de trabajar con un banco digital, el acceso a todos los servicios desde Internet y sin pérdidas de tiempo para desplazarse a una localización física hay otras ventajas destacables frente a la banca tradicional:

Cansado de que te suban las comisiones. Si hay un aspecto por el que el neobanco está conquistando a cada vez más clientes es por su transparencia. Y es que el principal atractivo para los empresarios es su capacidad para desafiar el modelo de negocio de los bancos tradicionales, cobrando tarifas bajas y «sin letra pequeña», mientras ofrecen servicios más rápidos y una mejor experiencia de usuario.

No te gustan las vinculaciones a las que te obliga tu banco. Los bancos suelen negociar las comisiones a cambio de que contrates seguros de todo tipo, de vida o de hogar, exigiendo aún más vinculaciones en el caso de que tengas préstamos o créditos con ellos. Esto desaparece con los neobancos. Qonto no obliga a ningún requisito de permanencia, ofrece una prueba gratuita de 30 días y si no estás satisfecho, puedes cerrarla igual de fácil y rápido que el tiempo que lleva abrirla.

La atención al cliente de tu banco deja mucho que desear. La relación del cliente con el personal bancario es, sin duda, uno de los aspectos más cruciales para los usuarios y que no siempre ha sido una prioridad en el sistema bancario tradicional. La aparición en el mercado de los neobancos, centrados en cuidar al cliente al máximo, ha hecho que la banca se replantee el hecho de estar descuidando uno de los aspectos más valorados (incluso por encima de la calidad de sus productos y servicios) para su negocio.

Cómo funciona

Comenzar a disfrutar las ventajas de Qonto no te llevará más de 15 minutos en una gestión que se realiza completamente por Internet sin necesidad de pisar una oficina bancaria. El banco digital ofrece un mes de prueba de sus servicios totalmente gratis y sin ningún tipo de permanencia. También puedes acceder a una demo para probar las funcionalidades de su aplicación sin que se registre ningún dato personal.

A partir de ahí, puedes seleccionar la cuenta de negocio que necesites sea para reemplazar o complementar otras cuentas bancarias. Hay que destacar que, frente a otros neobancos, Qonto solo ofrece servicios para empresas, autónomos y emprendedores, lo que termina redundando en una mejor especialización para atender las necesidades del mercado profesional.

Las cuentas se crean de manera transparente. Solo pagas por los servicios que contratas, sin costes ocultos, comisiones añadidas ni permanencia alguna. Cuando no estés satisfecho, cierras la cuenta y te vas. Las tarifas están a la vista, cuotas mensuales fijas en función del uso y las necesidades, un 50% más económicas que las de un banco físico y con un paquete básico para pequeñas empresas que parte de los 9 euros mensuales, un coste muy económico para lo que incluye.

Qonto ofrece aplicaciones para navegadores web y aplicaciones móviles iOS y Android, permitiendo realizar toda la gestión financiera de una manera eficiente desde cualquier lugar del mundo vía Internet. La aplicación está diseñada bajo una interfaz sencilla, rápida y clara para que cualquiera pueda gestionar los servicios con total comodidad, como la emisión de tarjetas para tu equipo en cuestión de segundos, sean tarjetas virtuales o las MasterCard World Business. Por supuesto, tú pones los límites, el acceso y el control de los permisos, todo en tiempo real.

Las cuentas incluyen IBAN español, con tarjetas vinculadas y un número determinado de usuarios y transacciones en función del tamaño de tu negocio. También ofrece gestión de contabilidad, acceso específico para el contable, detección automática del IVA, transferencias y adeudos SEPA y transferencias salientes y entrantes al extranjero vía SWIFT. Un servicio añadido recientemente, que permite recibir transferencias de la mayoría de países del mundo y en la mayoría de las monedas, con un coste muy reducido (si escoges el plan Standard o Premium, las transferencias SWIFT están incluidas en el “pack”). Antes de que finalice 2020, la compañía tiene la intención de obtener licencia de crédito para añadir financiación y otros productos de crédito a su catálogo de servicios.

En resumen. Las tecnologías financieras (Fintech) han llegado para quedarse y los neobancos son toda una realidad por sus ventajas frente a la banca tradicional, en eficacia, costes, soporte, transparencia y flexibilidad, con total seguridad y con una gestión precisa y en tiempo real gracias a unas aplicaciones modernas perfectamente diseñadas y accesibles on-line desde cualquier equipo informático o móvil. Puedes probar los servicios de Qonto durante un mes totalmente gratis y sin compromiso de permanencia.