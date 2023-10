Elon Musk quiere tu dinero en X, ¿qué podría salir mal?

Los planes de Elon Musk son, en general, tremendamente ambiciosos. Esto, per se, no es algo negativo, muy al contrario, de no ser por aspirar a lo más alto, el ser humano no habría logrado circumnavegar la Tierra, llevar al espacio, conquistar imperios, añadirle aún más agua al zumo de naranja embotellado… en fin, que no pocos de los grandes logros de la humanidad empezaron con un primer paso de alguien espoleado por su propia ambición.

Aquí, no obstante, hay que distinguir entre gestas como la de crear un programa espacial con los mejores expertos de todas las disciplinas relacionadas, de otras como querer organizar una expedición al Polo Sur para demostrar que hay un muro de nieve que oculta una base de extraterrestres. La ambición (controlada) es positiva, pero solo cuando sirve como combustible para una idea que tiene sentido, desarrollo y que no apunta a acabar como un coche con las ventanillas abiertas en las zonas más recónditas y evitables de la Cañada Real (probablemente la zona más conflictiva de Madrid, para quienes no conozcan la referencia).

A nadie le resultará una sorpresa que Elon Musk siempre ha tenido la mirada puesta en el ecosistema económico-financiero, y que de hecho logró buena parte de su trascendencia actual, y también parte de su fortuna, gracias a su participación en PayPal, un servicio tremendamente innovador en su momento. Así, con el emerger del ecosistema fintech, y aunque por aquel momento andaba pensando en coches que se conducen solos y naves espaciales, vio clara la posibilidad de recuperar sus planes de antaño, de crear un imperio financiero basado en la tecnología… y llamarlo X.

Así, desde el mismo momento en el que adquirió Twitter, empezamos a escuchar sobre ciertos planes para red social en este sentido. Y ahora, según podemos leer en Mashable, Elon Musk quiere convertir X/Twitter en una empresa de servicios financieros para finales de 2024. Y no, no se trata de un rumor, pues fue el propio Musk quien informó sobre dichos planes a empleados en una conferencia mantenida con los mismos ayer jueves.

Como decía anteriormente, la ambición está muy presente siempre en los planes de Elon Musk, y no es que en esta ocasión haya decidido bajar un poco el ritmo. Más bien al contrario, como se puede deducir de este fragmento de su conversación:

«Si se trata de dinero, estará en nuestra plataforma. Dinero o valores o lo que sea. Entonces, no es simplemente como ‘envía $20 a mi amigo'». Estoy hablando de que no necesitarás una cuenta bancaria […] Me sorprendería que no lo implementemos para finales del próximo año«.

Ser capaz de sustituir a los bancos, y hacerlo en poco más de un año, casi nada.

Ahora bien, es el momento de recordar que hablamos de Elon Musk, es decir, del tipo que de la noche a la mañana decidió trasladar parte de los servidores de Twitter sin contemplar las medidas necesarias para una operación de este tipo. Como consecuencia de ello, la red social tuvo bastantes fallos y, según el propio Musk, hay problemas derivados de aquella operación que todavía no se han resuelto.

Por otra parte, son conocidos sus problemas con diversos reguladores estadounidenses, por sus movimientos para manipular el mercado (como cuando afirmó que disponía del capital necesario para hacer que Tesla dejara de ser una empresa cotizada) y, más recientemente, con los múltiples problemas de Tesla. ¿Y una persona con ese perfil quiere adentrarse en uno de los sectores más regulados del mundo? No sé tú, pero personalmente encuentro más confiable guardar mi dinero bajo una piedra en el jardín que ponerlo en las manos de una persona así.