‘The Boys’ regresan el 4 de septiembre con su segunda temporada

Amazon Prime Video estrenó The Boys hace poco más de un año y la serie tardó poco en convertirse en una de las más vistas de la plataforma, así como en una de las más aclamadas del pasado verano, no porque recibiera premio alguno, sino por el calor del público, que la elevó a fenómeno de baja intensidad. Es decir, no estamos ni mucho menos ante un Juego de tronos , ni siquiera ante un Stranger Things; pero de lo que ha sacado Amazon, es lo que más se le acerca.

Así, era de prever que una segunda temporada de The Boys llegaría más pronto que tarde, y si se ha retrasado algo más de lo deseable, ha sido sin duda por la calamidad provocada por el coronavirus. Pero no habrá que esperar mucho más para volver a disfrutar de esta panda de locos antihéroes, porque su regreso ya tiene fecha de estreno: será a partir del próximo 4 de septiembre cuando podamos disfrutar de nuevas aventuras, según parece, tan desternillantes y sangrientas como nos tenían acostumbrados.

Eso sí, Amazon solo publicará el 4 de septiembre los tres primeros capítulos de la segunda temporada de The Boys. El resto irán cayendo semanalmente hasta que el 9 de octubre termine la fiesta… y se comience a rodar la tercera temporada de la serie, que ya ha sido confirmada por la plataforma. En otras palabras, el regreso de The Boys tiene pinta de que volverá a hacerse muy corto. Pero quizás ahí radica su virtud.

Porque The Boys es una serie que no destaca por su calidad dramática -aunque el reparto es excelente-, una historia basada en un cómic genialmente hilada -aunque tiene puntos originales- o una puesta en escena nunca vista -aunque han conseguido darle un toque propio que se nota-, sino porque es fresca y entretenida, de las que se ven del tirón. The Boys es, de hecho, una de las serie que te recomendamos el año pasado y si la has visto, ya sabrás por qué.

Y es que solo por personajes como el de Billy Butcher, interpretado por el sólido Karl Urban, o el de Homelander (Patriota en su traducción al español), a quien da vida el sorprendente Antony Starr, ya vale la pena sentarse frente a la pantalla. El humor extravagante y la ultraviolencia son otros ingredientes indispensables para que este pastel de carne merezca un buen bocado.