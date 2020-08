Wacom One, análisis: creatividad al alcance de todos

Las tabletas gráficas orientadas exclusivamente a profesionales del mundo de la creatividad quedaron en el pasado. Cada vez son más los perfiles profesionales, y no profesionales, que hacen uso de herramientas digitalizadoras, que se están dando a conocer de forma exponencial al gran público. Como respuesta a esta creciente demanda, muchas marcas se están lanzando modelos como la Wacom One, más asequibles y accesibles, y que tratan de ampliar el rango de usuarios de este tipo de dispositivos.

Se trata de un dispositivo multimedia que funciona (en este y en la mayoría de los casos) como periférico a un ordenador, y que permite digitalizar todo lo que plasmes en ella, como si de papel y lápiz se tratara. Las más asequibles no disponen de pantalla y son algo así como un trackpad. En el caso de la Wacom One sí que disponemos de pantalla, por lo que se englobaría dentro de la categoría de monitores interactivos. Puede funcionar bien como una pantalla adicional o duplicar una de las que ya tengas, eso va al gusto del consumidor. Olvídate del papel y el lápiz, y empieza a crear.

Especificaciones Wacom One

Requisitos del sistema : Windows 7 o posterior, Mac OS X (10.13 o posterior); la conexión para seleccionar los dispositivos Android requiere un adaptador adicional de otro fabricante.

: Windows 7 o posterior, Mac OS X (10.13 o posterior); la conexión para seleccionar los dispositivos Android requiere un adaptador adicional de otro fabricante. Pantalla : 13,3 pulgadas con resolución Full HD (1920 x 1080)

: 13,3 pulgadas con resolución Full HD (1920 x 1080) Área activa : 294 x 166 mm

: 294 x 166 mm Color : 72 % de NTSC (CIE1931) (típico)

: 72 % de NTSC (CIE1931) (típico) Brillo : 200 cd/m2 (típico)

: 200 cd/m2 (típico) Índice de respuesta : 26 ms (típico)

: 26 ms (típico) Ángulo de visión : 170/170 (típico)

: 170/170 (típico) Contraste : 1000:1 (típico)

: 1000:1 (típico) Conectividad : HDMI y USB

: HDMI y USB Lápiz digital : Lápiz de Wacom One: sensible a la presión, inalámbrico y sin pilas, con 4096 niveles de presión; un botón lateral personalizable

: Lápiz de Wacom One: sensible a la presión, inalámbrico y sin pilas, con 4096 niveles de presión; un botón lateral personalizable Ángulo de inclinación admitido : 60 grados

: 60 grados Soporte : Patas plegables integradas para un ángulo de 19°

: Patas plegables integradas para un ángulo de 19° Tamaño : 225 x 357 x 14,6 mm

: 225 x 357 x 14,6 mm Peso : 1 kg

: 1 kg Otros: Software extra incluido (Clip Studio Paint Pro (6 meses), Bamboo Paper de Wacom, Adobe Premiere Rush), uso apto para zurdos y diestros

Diseño y acabados

Lo primero que llama la atención de la Wacom One es su tamaño compacto, que permite, por un lado, transportarla a cualquier lugar con facilidad, y por otro, que conviva con el resto de periféricos de nuestro espacio de trabajo sin problema. Pese a su reducido tamaño cuenta con una pantalla de 13,3” con resolución Full HD y un área activa de 294 x 166 mm.

Este tamaño, aunque puede quedarse algo pequeño para ilustración profesional y trabajos a gran escala, resulta más que suficiente para todo tipo de tareas como edición de vídeo y fotografía, o creación de material gráfico en general (esquemas, bocetos, mapas conceptuales e incluso anotaciones).

Tiene un acabado bastante fino, con bordes redondeados y gruesos que nos permiten sostenerla con facilidad, y un peso que apenas alcanza el kilo. Cuenta, además, con dos patas plegables en la parte posterior que al extenderse aportan un ángulo de 19º, lo que nos permite trabajar sin necesidad de un soporte adicional. En la parte superior cuenta con un botón de encendido, el único de todo el dispositivo, para que puedas tener la tableta siempre conectada sin necesidad de que esté encendida.

Otro aspecto muy positivo que nos ayuda a que la experiencia sea más orgánica es su superficie, que tiene un acabado mate imitando la textura del papel. Esto crea la fricción necesaria para trabajar de forma cómoda y sentir que realmente estamos dibujando sobre papel.

El lápiz digital incluido es inalámbrico y sin carga, un punto a favor para la autonomía de la tableta, cuenta con 4.096 niveles de presión, menos que las clásicas Cintiq, pero imperceptible para cualquier usuario medio. En la parte posterior, al extender las patas plegables encontramos 3 puntas de repuesto y un pequeño orificio que nos ayudará a extraer la que estemos usando en ese momento.

El lápiz es muy preciso y ergonómico, y la parte superior tiene una cobertura gomosa muy agradable al tacto que hace que no se resbale. Es bastante similar a los lápices digitales a los que Wacom nos tiene acostumbrados, quizás algo más fino y ligero, pero tiene una diferencia que se echa en falta, un segundo botón personalizable. No obstante, si no nos convence el nuevo lápiz digital o queremos probar un modelo diferente, en la web de Wacom hay un listado de marcas compatibles entre las que encontramos a Staedler, Lamy o Samsung, entre otras.

Uno de los principales inconvenientes que encontramos en esta tableta es la ausencia de botones para atajos de teclado que se incluyen en la mayoría de dispositivos Wacom. Probablemente, con el objetivo de hacerla lo más compacta posible, estos botones no fueran una opción, pero realmente se echan en falta a la hora de trabajar con ella. Esto, sumado a que el lápiz solo tiene un botón (de nuevo, uno menos de lo habitual), hace que sea casi imprescindible trabajar con teclado, lo que resta comodidad e independencia al dispositivo, obligándonos a tener al menos un periférico más cerca.

Pero si somos optimistas y queremos sacarle un punto positivo a esta ausencia de botones, como resultado la Wacom One puede ser utilizada tanto por diestros como por zurdos sin necesidad de giros del dispositivo ni ningún tipo de personalización. Y es que, al no tener botones, no existe la necesidad de ajustarlos al lado de la mano que queda libre. Además, al girarla perderíamos la posibilidad de utilizar las patas de soporte, así todos ganan.

Amplia experiencia en el sector

Algo de lo que Wacom puede presumir frente a la mayoría de sus competidores, es que a lo largo de sus 35 años de experiencia en el sector son líderes en cuanto a precisión en sus tabletas. Esto es gracias a que la distancia o el grosor del cristal con respecto a la pantalla son lo suficientemente finos para no producir el llamado “efecto parallax”.

Se trata del desfase entre la punta del lápiz multimedia y dónde cae el cursor en la pantalla. Lo ideal es que sea mínimo, ya que puede llegar a ser muy molesto a la hora de trabajar. Basta con calibrar la pantalla con el propio software de la tableta y listo.

La Wacom One es ideal para aquellos que buscan una tableta gráfica compacta y económica, para cualquier tipo de trabajo visual. Para ponérnoslo más fácil, incluye varios software que nos facilitarán este tipo de trabajos, basta con registrar el producto en la web de Wacom para poder descargar los programas. En primer lugar encontramos el clásico Clip Studio Paint Pro, un software de ilustración de la compañía japonesa Celsys del que incluyen una suscripción de 6 meses.

La novedosa compatibilidad con Android viene de la mano de las otras dos aplicaciones. Por un lado Adobe Premiere Rush, un software de edición de vídeo para dispositivos móviles, que nos permitirá editar de forma sencilla vídeos sin necesidad de encender el ordenador, listo para publicar en redes sociales. Por último, Bamboo Paper de Wacom, un software de la propia compañía que promete convertir nuestro dispositivo móvil (aunque también funciona en desktop) en un cuaderno o bloc de dibujo en el que desatar nuestra creatividad.



Uno de los objetivos que se ha marcado Wacom con este dispositivo es el de enfocarlo a la educación, en gran parte como consecuencia de la situación derivada de la Covid-19, utilizándola a modo de pizarra digital con el objetivo de recrear la experiencia del aula en formato online.

Y es que pese a que no es un dispositivo independiente como una tablet, tiene las funcionalidades necesarias para ser una gran herramienta de trabajo colaborativo, en la que poder, como mencionamos anteriormente, tomar notas, dibujar y hacer esquemas o mapas conceptuales, entre muchas otras acciones.

En cuanto a conectividad, una de las novedades y reclamos de Wacom One es su compatibilidad con dispositivos Android. Sin embargo, la lista aún es algo reducida, contemplando algunos de los modelos más top de Samsung y Huawei. Esperamos que, si esta nueva posibilidad de vincular con Android funciona, se vaya ampliando el rango de compatibilidades de la marca en próximos lanzamientos. Cabe señalar que, si cuentas con uno de estos dispositivos y no quieres perderte esta nueva forma de trabajar con tableta, el cable necesario para conectarlos se vende por separado.

La configuración de la tableta es muy sencilla. Basta con descargar los drivers de la web oficial, instalar el software de Wacom (Wacom Desktop Center) y listo. Una vez instalado, el ordenador reconocerá el lápiz digital y podréis configurar todo lo necesario desde el Desktop Center, como el botón del lápiz y su nivel de presión, el brillo y contraste de la pantalla, o la calibración de esta.

Una vez trabajando con ella, se nota la calidad del diseño y los acabados de la tableta. El lápiz digital resulta ligero y cómodo en la mano, y a la hora de trabajar con él se aprecian perfectamente tanto la precisión de la que hablábamos anteriormente como la inclinación y los diferentes niveles de presión, siempre dependiendo de la herramienta que estés utilizando, claro.

Una experiencia que, salvando las distancias, es lo más parecido a trabajar con papel y lápiz que podemos encontrar en el mercado digital. Pese a que para trabajar en casa o en el puesto de trabajo pueda quedarse un poco pequeña, es ideal para transportar y poder trabajar desde donde quieras, ya que además incluye soporte incorporado.