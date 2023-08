Wacom presenta su nueva línea de productos Wacom One

Wacom ha presentado cuatro nuevos productos bajo la marca Wacom One, compuesta por dos monitores interactivos y dos pen tablets con amplias ofertas de software y tutoriales para dibujar, pintar, editar imágenes o tomar notas.

Wacom es una empresa especializada bien conocida por sus tecnologías para tabletas gráficas y lápices ópticos, que a menudo se consideran un estándar en el sector profesional ante su gran implantación entre diseñadores, dibujantes o arquitectos. Pero también tiene productos más básicos dirigidos a creativos, estudiantes, profesores o usuarios de a pie.

La nueva línea de productos Wacom One se compone de los monitores interactivos Wacom One 12 y Wacom One 13 touch y los pen tablets Wacom One S y Wacom One M.

Los monitores interactivos permiten crear directamente en las pantallas de cristal de 11,6″ y 13,3″, respectivamente. Presentan una resolución Full HD de 1920 x 1080 con un 99% de sRGB y un bajo paralaje gracias al agente adhesivo óptico incorporado para un mayor control y precisión.

Destacar que la Wacom One 13 touch es el primera tableta gráfica en la categoría básica compacta que incorpora gestos multitáctiles con 10 dedos. Ambos incluyen lápices ópticos sensibles a la presión y a la inclinación, inalámbricos sin pilas. Incluyen software extra, amplios tutoriales y la experiencia de la comunidad Ergo.

En cuanto a las tabletas digitalizadoras Wacom One S y M que Wacom llama Pen tablet, son mucho más ligeras y económicas que los monitores y son las primeras de la gama básica con sensibilidad a la presión 4K que reconocen la inclinación para lograr efectos caligráficos. Los lápices son personalizables, cuentan con 2 botones laterales para aumentar la productividad y se pueden comprar en varias opciones de color.

La tecnología de lápiz UD compartida de Wacom permite utilizar el mismo lápiz en toda la serie, al tiempo que garantiza la compatibilidad con lápices habilitados para Wacom de reputadas marcas de papelería como Staedtler (solo monitores Wacom One), LAMY o Dr. Grip, con el fin de dar cabida a las preferencias personales.

Los productos Wacom One se pueden utilizar con Windows, macOS, Android y ChromeOS, y conectarlos fácilmente gracias al soporte plug and play y una sola conexión de cable USB Tipo C, si bien hay cables HDMI opcionales disponibles cuando sea necesario. La serie se vende como una solución extremadamente móvil y portátil, por el bajo grosor y peso, y la conexión Bluetooth de los lápices que permiten conectarlos a cualquier tipo de dispositivos.

Disponibilidad y precio Wacom One

Los cuatro nuevos productos Wacom One estarán disponibles durante el mes de agosto en la tienda on-line de la compañía y en minoristas seleccionados con los siguientes precios: