Adobe MAX 2023: todas las novedades

Estos días se está celebrando Adobe MAX 2023, un encuentro presencial y online en el que Adobe, año tras año, nos suele sorprender con la presentación de multitud de novedades de lo más interesantes. En la edición del año pasado, vimos como la inteligencia artificial ya cobraba bastante presencia, algo que se incrementa todavía más en esta nueva hornada de novedades que, sin duda, suponen una enorme mejora para los profesionales que emplean las herramientas de la compañía en su día a día.

Sin lugar a duda, Adobe Firefly ha situado a Adobe, para el gran público, en el epicentro de la innovación basada en inteligencia artificial, pero no es, ni remotamente, su primer avance en este sentido. Aún recuerdo cuando probé, por primera vez, la función de relleno basado en el contexto, en un evento para prensa organizado por la compañía allá por 2010, tiempos en los que la IA era poco menos que ciencia ficción para muchos. Desde entonces hemos visto otras innovaciones destacables como Adobe VoCo, InBetween, la función de paso de color a blanco y negro, Liquid Mode y más.

Hago esta precisión porque me parece fundamental tener en cuenta que, por lo tanto, estamos hablando de una compañía tremendamente experimentada en la aplicación práctica de la inteligencia artificial en las diferentes fases de los proyectos creativos, y este es un mérito que, en tiempos en los que al hablar de IA se mencionan de manera muy frecuente otras tecnológicas, creo que suele quedar fuera de la conversación, por desconocimiento, un tanto injustamente.

Pero bueno, vayamos ya con todo lo que hemos podido ver en el arranque del Adobe MAX 2023.

Nuevos modelos de Adobe Firefly

Los modelos generativos encuentran un encaje especialmente natural en las actividades creativas. Es cierto que algunos servicios, en este sentido, apuntan a intentar sustituir a los profesionales creativos, si bien es indudable que, al menos a día de hoy, todavía hay una aplastante diferencia entre el trabajo de un profesional y la creación de una IA. Sin embargo, la aproximación de Adobe parte de una premisa mucho más interesante, y es la de que la inteligencia artificial se traduzca en multitud de herramientas que faciliten el trabajo al creador, no sustituyendo su trabajo, sino complementándolo.

ya tuvimos una buena muestra de ello hace unos meses, primero en el contexto de la edición y posproducción de vídeo y, unas semanas después, con su llegada a Photoshop, con unas novedades que, como ya comenté en aquel momento, eran sencillamente alucinantes. Y hay un aspecto muy importante a tener en cuenta al valorar aquellas primeras implementaciones de Firefly y es precisamente eso, que eran las primeras, es decir, que nos encontrábamos solo frente al debut de una tecnología que todavía tiene muchísimo recorrido por delante.

Esto, que es algo que ya podíamos imaginar, ha quedado acreditado en la Adobe MAX 2023, con la presentación de nada menos que tres nuevos modelos de la familia, dirigidos a diversos aspectos de la actividad creativa. Esto, sin duda, nos señala que el alcance de la inteligencia artificial en las soluciones de la compañía va a seguir extendiéndose, algo que supone una gran noticia para los profesionales del entorno creativo.

Adobe Firefly Image 2 Model

Conocido en su versión inicial simplemente como Firefly, ahora asistimos a su primera iteración, poco más de seis meses después de que el modelo fundacional empezara a llegar a los usuarios. Según informa Adobe, en este tiempo los usuarios han generado más de 3.000 millones de imágenes, un dato que cobra especial relevancia si tenemos en cuenta que, a diferencia de otros modelos generativos de imágenes, Firefly garantiza el uso comercial seguro de las mismas, pues ha sido entrenado exclusivamente con .contenidos licenciados para tal fin, como Adobe Stock, y otros de dominio público cuyos derechos de autor han expirado

Como cabe esperar en una evolución de este tipo, este nuevo modelo llega con mejoras de calidad en el resultado final. En concreto, Adobe pone el foco en mejoras la generación de imágenes de seres humanos, que se aplican a la calidad de renderizado de personas en la piel, el pelo, los ojos, las manos y la estructura corporal. Además, también se han aplicado optimizaciones en lo referido al color y al rango dinámico de las imágenes y, algo clave para los profesionales, un mayor control de los resultados finales.

Pero además de mejoras, con esta evolución del modelo inicial de Firefly también encontramos nuevas funcionalidades, que amplían el alcance del mismo de manera sustancial. Son los siguientes:

Generative Match : algo que hace que generar imágenes a partir de prompts pueda ser una actividad muy pesada es, sin duda, el tener que enumerar todos los aspectos propios del diseño que queremos que se aplique a la misma. Con esta novedad eso dejará de ser un problema, ya que ahora Firefly permite indicarle a Firefly que queremos que emplee el estilo de una imagen especificada previamente por el usuario. De este modo, el prompt solo tendrá que describir qué es lo que queremos que se muestre en la imagen, pues todos los elementos de estilo de la misma se tomarán de la imagen de guía. Además, para evitar problemas en este sentido, Generative Match pedirá confirmación al usuario de que cuenta con los derechos necesarios para emplear la imagen de referencia.

: algo que hace que generar imágenes a partir de prompts pueda ser una actividad muy pesada es, sin duda, el tener que enumerar todos los aspectos propios del diseño que queremos que se aplique a la misma. Con esta novedad eso dejará de ser un problema, ya que ahora Firefly permite indicarle a Firefly que queremos que emplee el estilo de una imagen especificada previamente por el usuario. De este modo, el prompt solo tendrá que describir qué es lo que queremos que se muestre en la imagen, pues todos los elementos de estilo de la misma se tomarán de la imagen de guía. Además, para evitar problemas en este sentido, Generative Match pedirá confirmación al usuario de que cuenta con los derechos necesarios para emplear la imagen de referencia. Photo Settings : Firefly Image 2 pone también el foco en la calidad de las imágenes generadas, para lo cuál avanza en el cuidado que se pone en las generación de los detalles de las mismas. Desde los poros de la piel hasta las hojas de los árboles, elementos que pueden parecer menores en una composición pero que, a la hora de la verdad marcan una gran diferencia, Adobe ha mejorado sustancialmente su creación. También ofrece más control sobre determinados aspectos, como la profundidad de campo y el desenfoque por movimiento, ajustes comunes en la fotografía y que, de este modo, se llevan también a la generación de imágenes mediante IA. Para facilitarlo, se ofrecen ajustes automáticos.

: Firefly Image 2 pone también el foco en la calidad de las imágenes generadas, para lo cuál avanza en el cuidado que se pone en las generación de los detalles de las mismas. Desde los poros de la piel hasta las hojas de los árboles, elementos que pueden parecer menores en una composición pero que, a la hora de la verdad marcan una gran diferencia, Adobe ha mejorado sustancialmente su creación. También ofrece más control sobre determinados aspectos, como la profundidad de campo y el desenfoque por movimiento, ajustes comunes en la fotografía y que, de este modo, se llevan también a la generación de imágenes mediante IA. Para facilitarlo, se ofrecen ajustes automáticos. Mejora de la herramienta de prompts : la interpretación del texto de entrada juega un papel clave en el resultado final. Así, en esta nueva versión del modelo Adobe ha mejorado sustancialmente las habilidades del modelo en este sentido, algo para lo que ahora tiene más en cuenta el contexto (puntos de referencia, símbolos culturales, etcétera), función de autocompletado inteligente y, algo clave, la posibilidad de excluir elementos, colores, etcétera también desde el prompt. Además, Prompt Guidance enseña a los usuarios a ampliar o reformular sus prompts de forma más eficaz.

: la interpretación del texto de entrada juega un papel clave en el resultado final. Así, en esta nueva versión del modelo Adobe ha mejorado sustancialmente las habilidades del modelo en este sentido, algo para lo que ahora tiene más en cuenta el contexto (puntos de referencia, símbolos culturales, etcétera), función de autocompletado inteligente y, algo clave, la posibilidad de excluir elementos, colores, etcétera también desde el prompt. Además, Prompt Guidance enseña a los usuarios a ampliar o reformular sus prompts de forma más eficaz. Compartir desde Firefly y guardar en Bibliotecas: también mejora la integración del modelo generativo en el ecosistema de soluciones de Adobe, lo que mejora los flujos de trabajo. Así, ahora los usuarios pueden compartir y guardar imágenes directamente desde Firefly, permitiendo el acceso a las mismas (y a cómo han sido creadas) a terceros, que también podrán realizar modificaciones sobre ellas. Por su parte, poder almacenarlas en las Bibliotecas Creative Cloud facilitará la apertura de estas imágenes desde otras aplicaciones.

Firefly Vector Model

Este nuevo modelo, cuyas funciones podremos emplear en Adobe Illustrator, me parece de lo más interesante pues, como puedes deducir por su nombre, no se dedica a las imágenes de mapas de bits, sino a las vectoriales, que son las utilizadas habitualmente en la creación de imágenes no fotorrealistas. Como ya sabrás, las mismas no se basan en una matriz de puntos, sino en una descripción, mediante fórmulas y etiquetas, de los elementos que las componen, algo que permite editarlas sin que esto se traduzca en pérdida de calidad, distorsiones, etcétera. Pues bien, como ya habrás deducido, este nuevo modelo traslada las capacidades de Firefly al entorno de las imágenes vectoriales. Veamos, pues, sus principales novedades:

Generative Match : al igual que con el modelo de generación de mapas de bits, esta función nos garantiza la creación de elementos basados en el contexto para el que se están creando los mismos. De este modo, no será necesario hacer especificaciones en el prompt para buscar la coherencia entre lo que se va a crear y el estilo ya existente.

: al igual que con el modelo de generación de mapas de bits, esta función nos garantiza la creación de elementos basados en el contexto para el que se están creando los mismos. De este modo, no será necesario hacer especificaciones en el prompt para buscar la coherencia entre lo que se va a crear y el estilo ya existente. Degradados : cualquier persona que haya trabajado con este tipo de imágenes, sabe que trabajar con degradados tiende a ser bastante más complejo de lo que cabría desear. Afortunadamente, Adobe ha tenido esto en cuenta a la hora de desarrollar este modelo, por lo que ahora bastará con definirlos el en prompt para obtener degradados vectoriales editables. Sin duda, este avance evitará muchísimas horas de tedioso trabajo a bastantes profesionales.

: cualquier persona que haya trabajado con este tipo de imágenes, sabe que trabajar con degradados tiende a ser bastante más complejo de lo que cabría desear. Afortunadamente, Adobe ha tenido esto en cuenta a la hora de desarrollar este modelo, por lo que ahora bastará con definirlos el en prompt para obtener degradados vectoriales editables. Sin duda, este avance evitará muchísimas horas de tedioso trabajo a bastantes profesionales. Organización de resultados : al generar un diseño complejo, basado en múltiples elementos, los mismos se organizarán en grupos y jerárquicamente, lo que facilitará su edición en grupo, la reorganización y cualquier otra tarea que queramos llevar a cabo con los mismos en bloque, evitando de este modo que tengamos tanto que segregar los elementos manualmente, como que debamos editarlos de uno en uno.

: al generar un diseño complejo, basado en múltiples elementos, los mismos se organizarán en grupos y jerárquicamente, lo que facilitará su edición en grupo, la reorganización y cualquier otra tarea que queramos llevar a cabo con los mismos en bloque, evitando de este modo que tengamos tanto que segregar los elementos manualmente, como que debamos editarlos de uno en uno. Patrones sin fisuras: a la hora de generar un patrón (una imagen compuesta por uno o varios elementos que se concatenan entre ellos), Firefly pone el foco en que el encaje entre los mismos sea completo, facilitando de este modo su encaje y evitando espacios en blanco, inconsistencias, etcétera.

Firefly Design Model

Las plantillas tienen un papel muy importante en el mundo del diseño, pues aportan coherencia a contenidos relacionados, facilitan la creación para determinados contextos y, además, ahorran una gran cantidad de trabajo repetitivo y no creativo, que de este modo podrá ser empleado por los profesionales para aquello en lo que realmente aportan valor, es decir, en la propia actividad creativa.

Este nuevo modelo de la familia Firefly pemite, como ya habrás imaginado, la creación de modelos detallados de plantillas a partir de prompts de texto, diseños que, claro, posteriormente podremos editar si lo deseamos para que se ajusten totalmente a nuestras preferencias-necesidades. Para tal fin, este modelo de diseño aplica todo el conocimiento de Adobe en lo referido a la maquetación y lo combina con Firefly Image Model, Adobe Stock y Adobe Fonts.

Novedades en Adobe Express

Adobe Express, la plataforma disponible en formato de servicio web y de app para smartphones, ha recibido también un amplio conjunto de novedades que expanden su utilidad de manera destacable. Como ya te contamos, Adobe ofrece este servicio de manera gratuita en su versión estándar, pero también cuenta con un plan premium que ofrece acceso a más funciones, plantillas, contenidos de Adobe Stock, creación de libros de estilo y más.

La primera novedad destacada por la propia compañía es que ahora ofrecer un editor todo en uno , es decir, que desde el mismo espacio podremos crear y editar diversos tipos de contenidos, como vídeos, imágenes, documentos PDF y más, y adaptar su salida directamente para las plataformas sociales más populares.

, es decir, que desde el mismo espacio podremos crear y editar diversos tipos de contenidos, como vídeos, imágenes, documentos PDF y más, y adaptar su salida directamente para las plataformas sociales más populares. La integración de Firefly en Adobe Express permite ahora emplear más de 100 idiomas para la confección de los prompts , a lo que debemos sumar que su nueva función Traducir facilita la traducción y adaptación de textos en más de 45 idiomas.

, a lo que debemos sumar que su nueva función Traducir facilita la traducción y adaptación de textos en más de 45 idiomas. Adobe ha integrado, en Express, las funciones de relleno generativo y texto a plantilla , ambas basadas en sus modelos generativos, que agilizan la creación de contenidos adaptados a diversos formatos, tanto de impresión como para visualización en pantalla.

, ambas basadas en sus modelos generativos, que agilizan la creación de contenidos adaptados a diversos formatos, tanto de impresión como para visualización en pantalla. A diferente diseño, diferentes tamaños. Ahora, con la herramienta Redimensionar , resultará más sencillo realizar este tipo de ajuste, ya que Express puede crear automáticamente múltiples versiones de un mismo diseño, adaptándolas a las diferentes plataformas a las que puede ir dirigido.

, resultará más sencillo realizar este tipo de ajuste, ya que Express puede crear automáticamente múltiples versiones de un mismo diseño, adaptándolas a las diferentes plataformas a las que puede ir dirigido. El vídeo ha ganado una enorme tracción en las redes sociales de todo tipo durante los últimos años. Conscientes de ello, Adobe ha mejorado los procesos de edición de este tipo de contenido para su publicación en los principales servicios, desde TikTok hasta LinkedIn.

para su publicación en los principales servicios, desde TikTok hasta LinkedIn. En la línea de lo visto anteriormente con los modelos de Firefly, Adobe Express también ofrece f uncionalidades de control de marca , con las que podremos asegurarnos de la coherencia cuando creamos diversos elementos que deben seguir unas mismas reglas de diseño, es decir, las que hayamos definido previamente para la imagen de una marca, producto, etcétera.

, con las que podremos asegurarnos de la coherencia cuando creamos diversos elementos que deben seguir unas mismas reglas de diseño, es decir, las que hayamos definido previamente para la imagen de una marca, producto, etcétera. Como indicaba al principio de este listado, efectivamente, Adobe Express ha sumado compatibilidad con PDF en su nuevo editor, que nos permitirá desde importar contenidos con este formato, hasta editarlos y mejorar su diseño y aspecto.

en su nuevo editor, que nos permitirá desde importar contenidos con este formato, hasta editarlos y mejorar su diseño y aspecto. Hay operaciones que se llevan a cabo de manera muy frecuente y que, por su desarrollo, pueden terminar por robar muchísimo tiempo. Como solución, Adobe Express ofrece ahora las acciones rápidas , como eliminar el fondo de imágenes y vídeos, animar un personaje utilizando sólo audio y convertir a GIF, entre otras.

, como eliminar el fondo de imágenes y vídeos, animar un personaje utilizando sólo audio y convertir a GIF, entre otras. El trabajo en grupo es un requisito clave en muchos entornos. Así, ahora se ofrece coedición en tiempo real, así como herramientas y funciones de revisión y comentarios, para garantizar la fluidez en el desarrollo de los proyectos.

Novedades en Lightroom

Pesa a que la fotografía digital le ha comido la inmensa mayoría del terreno a la química, la de toda la vida, hay un proceso que ha dado el salto de una a otra aunque, evidentemente, con grandes diferencias. Hablo, claro, del revelado, que en el caso de la fotografía analógica consistía en positivar un negativo, mientras que en el contexto de la digital se refiere a partir de una toma en bruto (generalmente en formato Raw) y realizar diversos ajustes sobre la misma, hasta obtener la imagen deseada.

Aunque no es la única, sin duda Adobe Lightroom es una de las aplicaciones más conocidas y mejor valoradas por los profesionales, especialmente los fotógrafos, ya que gracias a la misma pueden realizar correcciones que, por la razón que sea, no pudieron ajustar inicialmente en la cámara, a la hora de tomar las fotos. Desde la sensibilidad ISO hasta el balance de blancos, ajustes sobre la óptica… la lista es muy extensa, y se ha incrementado con lo anunciado por Adobe. Recordemos que esta herramienta está disponible como aplicación para PC, en versión web, en formato app para Android e iOS y como servicio web, además que que algunas de sus funciones se encuentran también en Adobe Camera Raw.

Lens Blur : (Lightroom, Lightroom Classic, Lightroom para dispositivos móviles, Lightroom web y Adobe Camera Raw) Sin duda, una de las novedades más interesantes, y es que nos permitirá obtener efectos de desenfoque (bokeh) similares a los que proporcionan determinadas combinaciones de objetivos y ajustes en las cámaras. Para tal fin, la IA es capaz de estimar la profundidad de los diversos elementos que componen la imagen, lo que nos permitirá ajustar el nivel de ajuste a nuestras preferencias para cada imagen.

: (Lightroom, Lightroom Classic, Lightroom para dispositivos móviles, Lightroom web y Adobe Camera Raw) Sin duda, una de las novedades más interesantes, y es que nos permitirá obtener efectos de desenfoque (bokeh) similares a los que proporcionan determinadas combinaciones de objetivos y ajustes en las cámaras. Para tal fin, la IA es capaz de estimar la profundidad de los diversos elementos que componen la imagen, lo que nos permitirá ajustar el nivel de ajuste a nuestras preferencias para cada imagen. Interfaz mejorada en dispositivos : (Lightroom para dispositivos móviles) Adobe ha optimizado la barra de herramientas de las apps para Android e iOS, con el fin de proporcionar un acceso más rápido a las funciones de uso más común. Además, ahora ya no es necesario importar imágenes para visualizarlas, pues un acceso directo nos llevará a la colección de imágenes y vídeos almacenados en el dispositivo.

: (Lightroom para dispositivos móviles) Adobe ha optimizado la barra de herramientas de las apps para Android e iOS, con el fin de proporcionar un acceso más rápido a las funciones de uso más común. Además, ahora ya no es necesario importar imágenes para visualizarlas, pues un acceso directo nos llevará a la colección de imágenes y vídeos almacenados en el dispositivo. Optimización HDR : (Lightroom Classic, Lightroom para Mac/Win, Adobe Camera Raw, Lightroom para dispositivos móviles y Lightroom para la Web) La representación correcta del color que proporciona el alto rango dinámico ha propiciado que su uso se haya extendido sustancialmente. Así, Lightroom ahora cuenta con un flujo de trabajo especialmente diseñado para trabajar con este tipo de imágenes, que va desde su captura hasta la exportación.

: (Lightroom Classic, Lightroom para Mac/Win, Adobe Camera Raw, Lightroom para dispositivos móviles y Lightroom para la Web) La representación correcta del color que proporciona el alto rango dinámico ha propiciado que su uso se haya extendido sustancialmente. Así, Lightroom ahora cuenta con un flujo de trabajo especialmente diseñado para trabajar con este tipo de imágenes, que va desde su captura hasta la exportación. Point Color : (Lightroom Classic, Lightroom para Mac/Win, Adobe Camera Raw y Lightroom para web) Los ajustes de color pueden resultar una verdadera pesadilla, especialmente si hablamos de aquellos que requieren de una gran precisión. Para dar solución a este problema, ahora Lightroom ofrece la posibilidad de realizar una búsqueda y selección extremadamente flexible de color para, de este modo, editar exclusivamente las regiones deseadas, sin que estas acciones repercutan en el resto de la imagen.

: (Lightroom Classic, Lightroom para Mac/Win, Adobe Camera Raw y Lightroom para web) Los ajustes de color pueden resultar una verdadera pesadilla, especialmente si hablamos de aquellos que requieren de una gran precisión. Para dar solución a este problema, ahora Lightroom ofrece la posibilidad de realizar una búsqueda y selección extremadamente flexible de color para, de este modo, editar exclusivamente las regiones deseadas, sin que estas acciones repercutan en el resto de la imagen. Edición y almacenamiento en local: (Lightroom para Mac/Win) aunque el uso de la nube proporciona un sinfín de ventajas, son varias las razones por las que podemos desear-necesitar trabajar exclusivamente en local, y sincronizar con la nube cuando queramos. Esto, además de proporcionar mayor flexibilidad, también nos ofrece un mayor control, si lo deseamos, sobre nuestros activos digitales.

