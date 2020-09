Mensajes en iOS: Facebook quiere ser la app predeterminada

Desde que he sabido que a Facebook le gustaría ser la app por defecto para los mensajes en iOS, reconozco que llevo un rato largo con un cosquilleo mental que no sé bien cómo va a terminar, pero que desde luego no ha empezado nada bien. Es como en Alien vs Predator: no te puedes identificar con ninguna de las partes y, gane quien gane, sabes que tienes todas las de perder. Y perdón si parezco un poco extremo, pero es que vamos a ver la noticia y, a continuación, explicaré la razón por la que soy tan pesimista en este caso.

Como ya sabrás, una de las novedades de iOS 14 es que, por fin, permite configurar al usuario tanto el navegador web como el cliente de correo electrónico predeterminados en el sistema. Esto es, sin duda, una gran noticia para los usuarios de iPhone y, aunque la función ha llegado con algunos fallos… y 13 versiones más tarde de lo que debería haberlo hecho, cabe celebrarlo. Y esperar, claro, que la posibilidad de seleccionar app predeterminadas se amplíe a otras funciones. Y a ese respecto, lo que más le apetece a Facebook, según cuenta The Information, es poder gestionar los mensajes en iOS.

Ocurre, al hablar de smartphones, que el concepto de mensaje nos puede hacer pensar en tres tipos de comunicaciones distintas: mensajes SMS/MMS, los de las apps de mensajería instantánea, como WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger, iMessage, etcétera, y las funciones de comunicación uno a uno que ofrecen servicios como Instagram, Twitter, etcétera. Sé que estos últimos quedan fuera de la discusión entre Apple y Facebook sobre los mensajes en iOS, pero a lo mejor sí que tienen cierta importancia si empezamos, como está haciendo Facebook, a hablar de posiciones de monopolio.

Hago la aclaración sobre los tipos de mensajes en iOS porque sí, si hablamos de mensajes SMS/MMS, la app predeterminada en iOS es la propia del sistema operativo y no puede ser cambiada por el usuario (salvo que haga jailbreak, claro). La cosa cambia por completo si hablamos de mensajería instantánea puesto que, en realidad, no se puede hablar de app o servicio predeterminado, ya que estos servicios no ofrecen interconectividad entre los mismos, no hay pasarelas que permitan, desde la app de iOS, enviar un mensaje a la cuenta de Telegram de otra persona, por poner un ejemplo. Esto podría cambiar en el futuro, pero de momento, cada red requiere de su propia app.

Así, y aunque las peticiones de Facebook hablen de mensajes en iOS en general, dado que no hay una app predeterminada para este fin (más allá de que sí, la app Mensajes permite gestionar tanto SMS/MMS como iMessage), no creo pasarme de sagaz si llego a la conclusión de que los mensajes que realmente le interesan a Facebook son los SMS. Sí, esa antigualla que podría parecer que ya nadie usa, pero que en realidad siguen estando ahí y que, para bastantes usuarios, aún son un canal «seguro» de comunicación con sus círculos más inmediatos.

Mensajes en iOS: ¿Facebook en contra de los monopolios?

Y es por ahí por dónde me empieza a entrar cierto malestar. No invento la rueda si digo que el negocio de Facebook son los datos de sus usuarios, por lo que la presión impuesta a este respecto por los de la red social, pienso que no tiene tanto que ver con su lucha en contra de los monopolios (recordemos que no tiene problema alguno en poseer WhatsApp, Facebook Messenger e Instagram y pretender unificarlos de algún modo), como por tener acceso a unas comunicaciones que, de momento, todavía no pasan por sus centros de datos. Y los mensajes en iOS entran en esa lista, claro.

Aclaro que los fines de Facebook me parecen legítimos, y estoy de acuerdo con que la posición de Apple con respecto a las apps predeterminadas es bastante criticable. Ahora bien, me incomoda un poco que, en vez de reconocer abiertamente que su interés por poder acceder a los mensajes en iOS responde a intereses comerciales, lo enmascare en una lucha contra los monopolios. Porque, lo siento mucho, pero no me lo creo. Y dado el trato que suele dar la compañía a la privacidad de sus usuarios, pues personalmente tengo muy poco interés en que puedan acceder a los recordatorios de mis citas médicas, de la ITV del coche, etcétera.