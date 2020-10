Recientes rumores parecen apuntar a que Huawei estaría buscando negociar la venta de su submarca de teléfonos inteligentes, Honor, con la firma Digital China Group, principal distribuidor de los teléfonos de Honor en China. El motivo de esta venta no sería otro que evitar las represalias ya sufridas en la compañía madre derivadas del todavía presente veto del gobierno de los Estados Unidos al fabricante, que ya ha provocado grandes pérdidas como la salida de sus principales productores de chipsets.

Según afirman desde la web de Reuters, este acuerdo estaría ya sobre la mesa, con unas cifras que podrían llegar a alcanzar entre los 15.000 y 25.000 millones de yuanes (aproximadamente unos 3.200 millones de euros al cambio), incluyendo la división dedicada a los smartphones de orientación para el público joven, las ventas online, la tecnología, y la propia la cadena de suministro.

Una cifra no tan elevada cuando miramos los últimos datos de Canalys, en los que valora que Honor representa actualmente el 26% del total de teléfonos enviados por Huawei, con casi 15 millones de unidades enviadas durante el segundo trimestre de este año.

Pese la sorpresa de esta noticia, cabe destacar que no es la primera vez que se sugiere este tipo de acción. Anteriormente el analista Ming-Chi Kuo explicaba que «si Honor fuese independiente de Huawei, su compra de componentes ya no estará sujeta a la prohibición estadounidense de Huawei […] esto ayudaría al negocio de teléfonos inteligentes de Honor y a sus proveedores«.

Si bien por el momento parece que no han surgido otros compradores potenciales, no sería de extrañar que alguna de las grandes empresas dentro de la escena de los teléfonos en China busquen querer adquirir una parte del negocio de Honor, señalando los rumores a nombres sonados como TCL o Xiaomi. No obstante, como bien decimos por el momento ninguna de estas compañías ha mostrado su interés de manera oficial.

Además, si tiene éxito en su oferta, Digital China Group, que actualmente ya está asociada con Huawei a nivel de computación en la nube y otros negocios, planea ofrecer una segunda bonificación a modo de financiación, algo que podría ayudar a Huawei con el desarrollo de su sistema operativo e incluso la futura creación de sus propios chips.

Por su parte, desde Honor y Huawei se está optando por mantener un silencio, aunque merecerá la pena estar pendientes de cualquier movimiento durante los próximos meses.