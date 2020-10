Acostumbrados ya a sus gamas de cámaras réflex y digitales, en esta ocasión Canon nos sorprende con la llegada de la Canon PowerShot Zoom, un dispositivo inusual que se asemejará más a un pequeño catalejo y que de hecho se usará como un telescopio monocular digital para realizar capturas a larga distancia.

Con ese fin, esta cámara ofrece tres longitudes de teleobjetivo de 100 mm, 400 mm y 800 mm, todas accesibles mediante un solo botón de zoom. En realidad, no hay tantos controles allí, solo un botón de encendido para comenzar y un menú que oculta todo lo demás. Y es que aunque quizás algo mal aterrizado dadas las actuales restricciones de movimiento, esta cámara estará enfocada principalmente para su uso en los parajes naturales o los amplios cielos nocturnos.

El resto de las especificaciones de la Canon PowerShot Zoom resultan algo más modestas, revelando un enfoque más orientado a la gama de nivel de entrada. Así pues, encontraremos un sensor principal de tan sólo 12 megapíxeles, compatible con la grabación Full HD y algunas tecnologías de mejora de la imagen como OIS y AF de seguimiento facial, y un pequeño EVF de 0,39 pulgadas.

Además, esta cámara suma una conectividad inalámbrica a través de Wi-Fi y Bluetooth, permitiendo a los usuarios transferir fácilmente sus fotos y vídeos a cualquier dispositivo inteligente compatible a través de la aplicación Canon Camera Connect.

Fechado para el mes de noviembre, no sorprende que dado su carácter simple y su tamaño compacto permitan que la Canon PowerShot ZOOM reduzca su precio hasta apenas 299,99 dólares (aproximadamente 255 euros al cambio), muy por debajo de otras cámaras digitales. No obstante, se trata de un precio quizás algo más difícil para convencer a cualquier propietarios de un teléfonos inteligentes de alta gama, que normalmente ya cuentan con una de estas lentes en sus dispositivos, aunque sin duda se trata de una manera bastante curiosa de acercar estas funciones aquellos que no quieran incurrir en un gasto tan elevado.