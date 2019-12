Seamos francos, todos disfrutamos en mayor o menor medida de la elegancia y del diseño, una realidad que se ha trasladado durante los últimos años al mundo del PC, y que Corsair ha sabido adaptar a todos sus productos. Los Corsair VIRTUOSO RGB Wireless SE son el exponente más claro, pero los Corsair HS60 Pro Surround no se quedan atrás.

Os pongo en situación. Los Corsair HS60 Pro Surround representan una revisión de los Corsair HS60 que tuve la oportunidad de analizar hace algo más de un año. En líneas generales mantienen el diseño, la línea y la calidad de acabados del modelo de 2018, pero introducen pequeños cambios centrados en mejorar tres aspectos clave: la calidad del sonido, el micrófono y la ergonomía.

Es un desafío importante, de eso no hay duda, sobre todo porque como os contamos en su momento los Corsair HS60 ya ofrecían un sonido muy bueno, contaban con un micrófono que cumplió con creces mis expectativas y ofrecían una calidad de construcción y una ergonomía tan buena que resultaban cómodos incluso tras largas sesiones de uso.

¿Ha conseguido Corsair superarse a sí misma con los HS60 Pro Surround? Vamos a descubrirlo ahora mismo, pero antes de empezar quiero dar las gracias a Corsair España por enviarnos una unidad de estos nuevos auriculares para su análisis, y por dejarnos trabajar sin prisas y con absoluta libertad. Ahora sí, empezamos.

Corsair HS60 Pro Surround: primer vistazo

Los auriculares Corsair HS60 Pro Surround destacan por ofrecer un diseño elegante y discreto que los aleja de la serie VOID Pro de Corsair. Personalmente creo que es todo un acierto, ya que con este enfoque la compañía estadounidense ofrece una alternativa a aquellos que prefieran una línea más seria y sobria, pero sin tener que renunciar a una alta calidad de construcción a las ventajas del sonido virtual 7.1 en juegos.

El diseño es uno de los puntos fuertes de los nuevos Corsair HS60 Pro Surround. El acabado de tipo rejilla y los logos de Corsair en color plateado ponen la guinda a un conjunto sobresaliente cuya calidad de construcción se deja notar desde el primer momento. La diadema está fabricada en aluminio, un material que se combina con plásticos muy resistentes (de tipo ABS), símil cuero y un acolchado con espuma viscoelástica de efecto memoria que nos permitirá utilizarlos durante horas sin que tengamos la más mínima molestia.

Corsair ha mejorado la calidad de construcción frente a los HS60 y ha mantenido su excelente ergonomía. Otro de los puntos en los que encontramos una mejora evidente es en el cable jack de 3,5 mm, que ahora viene trenzado. Este tipo de cables ofrece una mayor vida útil y son menos propensos al deterioro por un uso continuado, sobre todo cuando los sometemos a torsiones intensas.

El micrófono es flexible y extraíble, lo que significa que podemos moverlo fácilmente para colocarlo en todo momento en la posición que mejor se adapte a nuestras necesidades, y en caso de que no vayamos a utilizarlo podemos retirarlo sin esfuerzo.

Estos auriculares son de tipo circumaural, lo que significa que cubren totalmente las orejas para conseguir el máximo aislamiento posible. Lo dicho se traduce en una ventaja importante, y es que podremos sumergirnos por completo en nuestros juegos y contenidos multimedia favoritos, pero al mismo tiempo es una prueba de fuego fundamental para la ergonomía y la calidad de construcción, sobre todo si utilizamos gafas.

Sobre este tema vamos a profundizar más en el siguiente apartado, pero ya os adelanto que mi experiencia ha sido muy positiva. Antes de entrar a verla os dejamos un completo repaso con las especificaciones clave de los nuevos Corsair HS60 Pro Surround.

Diseño elegante y discreto sin renunciar a un acabado premium, gracias a la espuma viscoelástica y a la terminación en símil cuero.

Gran calidad de sonido gracias a sus transductores de sonido de neodimio de 50 mm, perfectamente ajustados para ofrecer una alta calidad de audio.

Frecuencia de respuesta de 20Hz – 20 kHz, impedancia de 32 ohmios @ 1 kHz y sensibilidad de 111dB (+/-3dB).

Sonido 7.1 virtual para conseguir un efecto envolvente que te sumerge de lleno en tus juegos, películas y canciones favoritas. Podrás disfrutar de una experiencia personalizada gracias a la función de ecualizador integrada en iCUE.

Micrófono unidireccional desmontable con cancelación de ruido y certificado para Discord. Tiene una frecuencia de respuesta de 100 Hz a 10 kHz, una sensibilidad de -40dB (+/-3dB) y una impedancia de 2.0k ohmios.

Es totalmente multiplataforma, gracias al conector jack de 3,5 mm podemos utilizarlo en cualquier plataforma y dispositivo: PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, smartphones, tablets, étc.

Construido para durar: Corsair ha cuidado todos los detalles, no solo ha utilizado símil cuero y espuma viscoelástica, sino que además ha unido plástico ABS con una estructura de aluminio, y ha rematado con un cable trenzado.

Dispone de controles de sonido integrados en el auricular.

Se integra totalmente en la plataforma iCUE de Corsair.

Peso: 319 gramos.

Medidas: 160 mm x 100 mm x 205 mm.

Corsair HS60 Pro Surround: nuestra experiencia de uso

Las sensaciones que transmiten los Corsair HS60 Pro Surround son muy buenas. Tienen un tacto sólido pero al mismo tiempo unos acabados muy suaves en las zonas clave (auriculares y diadema), algo que te anima desde el primer momento a empezar a utilizarlos. Como habréis podido imaginar la presencia del conector jack de 3,5 mm hace que su funcionamiento sea totalmente «plug and play», es decir, los enchufas y a disfrutar.

No importa si utilizas una PS4, una Xbox One, una Nintendo Switch, un PC o un dispositivo móvil, la compatibilidad es total, y la calidad del sonido es excelente. Comparando el modo estéreo de estos auriculares con los Corsair HS60 debo decir que he apreciado una pequeña mejora en la intensidad y en la diferenciación de sonidos, algo que notaremos sobre todo al reproducir música con una gran variedad de instrumentos sonando de forma simultánea.

La experiencia en juegos ha sido perfecta. He probado los Corsair HS60 Pro Surround en PS4 con varios juegos, en un smartphone Android, un iPhone antiguo con conector jack de 3,5 mm y una tablet Android y la calidad del sonido ha estado a la altura de lo esperado. Como anticipamos no tenemos que configurar nada, basta con enchufar los auriculares y listo.

En PC he querido «paladear» mejor las pruebas por el valor que ofrece el sonido 7.1 virtual y la plataforma iCUE. Para poder aprovechar los Corsair HS60 Pro Surround al máximo debemos contar con dicha plataforma, pero esto no quiere decir que tengamos que entrar en complicadas configuraciones. Si ya tenéis uno o varios periféricos de Corsair y contáis con iCUE en vuestro sistema no tenéis nada más que hacer, conectáis los auriculares y listo. En caso contrario es muy simple, os vais a la web oficial de Corsair, descargáis iCUE (es gratis), seguís el proceso de instalación autoguiado y ya está.

La interfaz que ofrece iCUE es muy sencilla e intuitiva. A través de ella podemos elegir entre diferentes ecualizadores y crear otros personalizados. También tenemos la posibilidad de activar o desactivar el sonido envolvente 7.1 virtual. En algunos escenarios, como por ejemplo al reproducir música directamente desde Youtube, la experiencia es mejor con el sonido estéreo, así que tenedlo en cuenta, ya que os ayudará a disfrutar de una experiencia de uso mucho más placentera.

Al colocarme los Corsair HS60 Pro Surround por primera vez tuve una inevitable sensación de «déjà vu». Es normal, volví a tener las mismas sensaciones de cuando analicé los Corsair HS60, y esto es positivo. La presión de los auriculares está equilibrada, no molestan en ningún momento y el ajuste de la diadema es muy bueno. La suavidad de las almohadillas y el acolchado de la espuma viscoelástica hacen que te olvides de que llevas puestos unos cascos, incluso tras largas sesiones de uso.

Durante los siete días que he estado utilizando los Corsair HS60 Pro Surround nunca he sentido la más mínima molestia, ni siquiera tras la sesión intensiva de más de cuatro horas jugando (por tercera vez) a Resident Evil 2 Remake, y eso que llevo gafas. Tanto en términos de ergonomía como de calidad de construcción estos auriculares han superado de sobra mis expectativas, ¿pero qué hay del sonido?

He centrado la mayor parte de las pruebas en PC en Resident Evil 2 Remake, pero también he utilizado Destiny 2 y The Evil Within, juegos en los que el sonido 7.1 virtual marca una diferencia clara y mejora la experiencia y la inmersión, y el resultado ha sido muy bueno. El sonido posicional contribuye a sumergirte en la acción, mejora la atmósfera general del juego y te permite ubicar de forma efectiva a los enemigos.

No puedo terminar sin hablar del micrófono. Me gusta que Corsair haya integrado un modelo flexible y extraíble, ya que no suelo utilizar mucho este accesorio y tener la posibilidad de quitarlo representa un valor añadido. La calidad de sonido que ofrece es muy buena, durante las pruebas que hice jugando en Destiny 2 pude confirmar con mis compañeros de escuadra que mi voz sonaba de manera nítida y clara, y que cuenta además con una pequeña reducción de ruido para minimizar las interferencias de otras fuentes, como el golpeteo del teclado, por ejemplo.

Notas finales: para los que lo quieren todo, pero sin ostentaciones

Los Corsair HS60 Pro Surround son una interesante puesta al día de los Corsair HS60. Estos auriculares se mantienen fieles a la máxima de que si algo funciona no es necesario cambiarlo, pero no se limitan a vivir de rentas pasadas. Gracias a las mejoras que traen a nivel de sonido, de ergonomía y en la calidad del micrófono suben el listón y representan un paso adelante claro frente a la generación anterior.

Su calidad de construcción está fuera de toda duda, y gracias a su enfoque multiplataforma ofrecen una versatilidad y una flexibilidad total. Podrás utilizarlos con cualquier dispositivo sin tener que preocuparte por problemas de compatibilidad, y disfrutaras de un sonido estéreo de alta calidad tanto en juegos como en contenidos multimedia. Si los utilizas en PC el sonido 7.1 virtual te sumergirá en una atmósfera única que te permitirá disfrutar de tus juegos favoritos a otro nivel.

Por lo que respecta al diseño Corsair ha concebido los HS60 Pro Surround como unos auriculares discretos, con una línea elegante y llamativa, algo que, unido a sus prestaciones, los convierte en unos auriculares gaming «de incógnito». Ideales para aquellos usuarios con presupuestos ajustados que quieren disfrutar de lo mejor de unos auriculares para juegos de alta calidad sin ostentaciones.

Los Corsair HS60 Pro Surround mejoran las prestaciones y la calidad de construcción de los Corsair HS60, pero tienen un precio de lanzamiento inferior al de aquellos, así que su valor precio-prestaciones es fantástico. Pueden ser tuyos por 69,99 euros.