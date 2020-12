Apple se caracteriza por hacer las cosas muy bien o muy mal. Por ejemplo, en el caso del teclado mariposa su gestión ha sido bastante mejorable, pero con este incidente del iPhone 11, se sitúa en el extremo contrario y ofrece el servicio que cabe esperar de una compañía con una imagen como la suya. Y como usuario, realmente me encantaría pensar que esto no hace sino sentar un precedente que, en el futuro, guiará los pasos de la tecnológica.

Y sigo con la comparación con la que empecé, para que se entienda mejor a qué me refiero. En 2016, Apple cambió el sistema de los teclados de sus MacBook, pasando del teclado tijera a un nuevo sistema, denominado teclado mariposa. No tardaron mucho tiempo en aparecer los primeros problemas pero, durante bastante tiempo, Apple negó la mayor y siguió insistiendo en emplear ese sistema. No fue hasta 2018 que tuvo que reconocer el problema, y un año después, en 2019, volver al teclado tijera en sus portátiles. La resistencia a reconocer el error, a habilitar un programa de soporte para los afectados y a abandonar ese sistema son un ejemplo de mal proceder.

Y hoy, sin embargo, nos encontramos con un programa de sustitución del módulo de pantalla del iPhone 11. Tanto como profesional de la información tecnológica, como en el rol de usuario del un iPhone 11, procuro estar al día de todas las incidencias relacionadas con mi smartphone. Y, en este año, la única un poco sonada de la que he tenido conocimiento fue la que, por una actualización de iOS; provocaba que la pantalla tomara un cierto tono verdoso.

Pese a ello, Apple afirma haber detectado (y no lo pongo en duda, lógicamente) una pequeña cantidad (siempre es pequeña, con todos los fabricantes) de iPhone 11 con un fallo en el módulo de pantalla, que provoca que ésta deje de responder a las pulsaciones del usuario. Y como respuesta al mismo, mucho antes de que se empiece a difundir este problema, y aún sin saber si afecta a más o menos dispositivos, Apple ha puesto en marcha un programa de reparación, sin coste para los usuarios, en el que el componente defectuoso será reemplazado, haya o no haya dado muestras de dicho problema.

El problema, según Apple, afecta solo al iPhone 11, no a sus versiones Pro y Pro Max, y para comprobar si un dispositivo concreto está afectado por dicho problema, es necesario introducir su número de serie en la página web habilitada por Apple para tal fin. Si el teléfono está afectado por el problema, se mostrará el siguiente texto:

«The serial number you entered may be eligible for this program. Please choose a service option below.»

Mientras que en el caso contrario, si el iPhone 11 no está entre los que tienen el componente defectuoso, el texto será el siguiente:

«The serial number you entered is not eligible under this program due to one of the following reasons:

– It’s not in the affected serial number range.

– Our records show that your device has already been serviced as part of this Program.

– Our records show your device is no longer eligible for a free service under this Program. If you have questions, please contact us.»

Un aspecto importante, eso sí, es que Apple también realizará esta sustitución en teléfonos que muestren daños físicos (como la pantalla rota, por ejemplo), pero que en esos casos éstos daños también tendrán que ser reparados forzosamente, y que será el propietario del iPhone 11 quién tendrá que hacerse cargo de los mismos, pues este programa cubre, como es lógico, únicamente la sustitución del módulo de pantalla afectado.

Por otra parte, los usuarios que hayan sufrido este problema en su iPhone 11 antes de que Apple haya puesto en marcha este programa y que, por lo tanto, hayan tenido que pagar por su reparación, podrán solicitar un reembolso de los costes pagados por la misma. Siempre y cuando, eso sí, dicha reparación haya tenido lugar en un servicio técnico oficial.

Lo idea, obviamente, es que los dispositivos no fallen, pero desgraciadamente la realidad está bastante lejos de ese punto de momento. Así pues, es de agradecer que al menos las compañías actúen, como en este caso de Apple con el iPhone 11, con la esperada diligencia, reconociendo el problema lo antes posible y facilitando al máximo la solución del mismo. Espero, de verdad, que esto siente un precedente.