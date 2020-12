Aunque no lo sepas, Google mide habitualmente el rendimiento de las páginas web, y esta es una información que no pasa desapercibida para Google Chrome, su navegador. Y es que, aunque a un determinado usuario no le preocupe (conscientemente) demasiado si una página tarda uno, cinco o diez segundos en cargar, en realidad cualquier espera penaliza la valoración global de una experiencia. Nos hemos acostumbrado a que lo queremos todo ya, sin esperas. Esto tiene múltiples lecturas pero no voy a extenderme ahora, de momento nos quedamos con lo que hace Google para apoyar la cultura de la inmediatez.

Aunque son muy pocos quienes saben, al 100%, cómo funciona Google a la hora de clasificar y ordenar los resultados de las búsquedas, hace ya años que se sabe que su rendimiento es un aspecto importante. Las páginas deben cargar rápido, deben responder rápido a las interacciones de los usuarios y no deben experimentar cambios que modifiquen la disposición de su contenido una vez cargadas. Incumplir estas normas penaliza la clasificación que hace Google de cada web, y muy pronto los usuarios podrán acceder, directamente desde Google Chrome, a los datos en los que se basa dicha valoración.

Y esto se va a incrementar en el futuro, puesto que a partir de mayo de 2021, los valores de rendimiento de los que te hablo ahora pasarán a ser valorados por Google como factor de clasificación en los resultados de las búsquedas Cabe aclarar, eso sí, que estos datos no son secretos, ni mucho menos. Extensiones para Google Chrome como Web Vitals nos permiten ver cómo puntúa una web en tres aspectos clave:

Largest Contentful Paint (LCP) : mide cuánto tarda en mostrarse en el navegador el elemento más grande en la parte visible de una página web. Para proporcionar una buena experiencia de usuario, LCP debe ocurrir dentro de los 2.5 segundos desde que la página comienza a cargarse.

First Input Delay (FID) : mide el tiempo desde que un usuario interactúa por primera vez con una página hasta que el navegador puede responder a esa interacción. Para proporcionar una buena experiencia de usuario, las páginas deben tener un FID de menos de 100 milisegundos.

Cumulative Layout Shift (CLS): mide cuánto cambia el contenido visible en la ventana, así como la distancia que se desplazan estos elementos. Las razones comunes para CLS son cuando se muestran anuncios o barras de menú que empujan hacia abajo el contenido visible. Para proporcionar una buena experiencia de usuario, las páginas deben mantener un CLS de menos de 0,1.

Hasta ahora, como ya he dicho, era posible acceder a esta información desde Google Chrome empleando extensiones como Web Vitals. Sin embargo, Google ha añadido una nueva función en pruebas, de momento disponible solo en Google Chrome Canary (la versión de desarrollo) en la que es posible activar un pequeño recuadro informativo en la esquina superior derecha, y que mostrará la información de rendimiento de cada página a la que accedemos.

Además, Google estaría probando una nueva métrica llamada Average Dropped Frame (ADF) que mide, como su propio nombre indica, la cantidad de cuadros (frames) que se pierden al representar una imagen en movimiento que, por norma general, hace uso de la GPU del sistema. A mayor media de frames perdidos, peor será la valoración .

Cómo mostrar el rendimiento de las webs en Google Chrome Canary

Si tienes interés en probar esta función, lo primero es que debes tener instalada la versión de desarrollo de Google Chrome, que puedes descargar desde este enlace. Una vez instalada, para activar el monitor de rendimiento que te informará sobre los valores de LCP, FID, CLS y ADF, escribe chrome://flags en la barra de direcciones, busca el experimento «Show performance metrics in HUD» y selecciona, para el mismo, el valor «Enabled». Confirma el cambio pulsando el botón Relaunch de la esquina inferior derecha y, cuando el navegador se recargue, la función ya estará activa.