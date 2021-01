Newskill Lycan, análisis: para gustos, colores

Llegando como el broche perfecto para despedir el 2020, ahora le toca el turno para estrenar 2021. Queremos dedicar uno de los primeros análisis de este año al Newskill Lycan, el último ratón presentado por la compañía española, que destaca por estar construido bajo un cuerpo de plástico translúcido que hará que la superficie completa de este ratón se convierta en un auténtico espectáculo de color.

Y es que al igual que los ratones han sido siempre uno de los periféricos básicos para cualquier ordenador, el RGB y las altas prestaciones también resultan esenciales para el público gamer. Dos esencias que veremos perfectamente combinadas en este dispositivo.

Especificaciones Newskill Lycan

Sensor Sensor óptico con 16.000 DPI (PIXART PMW-3389) Botones Cinco botones personalizables:

·2 clics comunes

·1 botón en la rueda de scroll

·2 botones secundarios en el lateral izquierdo Aceleración máxima 50 G Tasa de sondeo Ultrapolling de 1000 Hz Iluminación RGB LED RGB, Color y efectos personalizables mediante software Conectividad Cable paracord flexible de 1,5 metros Dimensiones 123 x 66 x 38 mm Peso 86,5 gramos Precio 49,95 euros

Mucho antes de siquiera ponerle la mano encima y comenzar las pruebas, el Newskill Lycan logra captar por completo nuestra atención con su aspecto. Ya desde la imagen de la caja vemos su imponente diseño con un cuerpo completamente iluminado para al retirarle, en un movimiento totalmente genial, poder echarle un primer vistazo a través de una pequeña «ventana» transparente.

Y es que sin duda el máximo atractivo de este ratón reside en su diseño de cuerpo, con una carcasa de plástico translúcido ABS que, una vez conectado, se ilumina para mostrarnos los efectos a pleno color de sus LED ARGB.

Pero no debemos dejarnos deslumbrar sólo por esto. Más allá de todo este color, nos encontramos con un chasis de diseño ergonómico ambidiestro, con una forma y curvas bastante tradicionales, y la presencia destacada de dos botones laterales en su flanco izquierdo.

El interior del ratón Lycan es otro de sus puntos diferenciadores, ya que incluye un sensor Pixart 3389 con hasta 16.000 DPI, una tasa de refresco polling rate de hasta 1000 Hz, una aceleración de hasta 50G, y una detección de movimiento de hasta 400 IPS. Además, cuenta con unos interruptores de clic HUANO con una tasa de vida estimada de hasta 50 millones de pulsaciones certificadas.

Por último, destaca que el ratón incorpora un renovado cable paracord flexible fabricado con un material especial de una alta suavidad y movilidad, evitando así molestar al jugador con cada uno de sus movimientos. Además, Newskill Lycan también incluye unos pads de teflón con una durabilidad realmente longeva, si se realiza un uso y cuidado adecuados.

Aprovechando la situación actual, con la capacidad de trabajar desde el mismo equipo que utilizo normalmente para jugar, he querido ampliar ligeramente las pruebas de este ratón sometiéndolo a un uso intensivo a todos los niveles, desde el uso cotidiano, la navegación por webs y redes sociales, retoques de fotografía, el desarrollo de mi trabajo, y cómo no, una enorme cantidad de horas en los juegos.

Comenzando por estos últimos, en esta ocasión he tratado de abrir ligeramente el abanico de pruebas, con juegos de distintos géneros y necesidades como el Among Us, donde la rapidez siempre puede ser clave para salvar nuestra vida; Fortnite, Apex Legends y League of Legends, en los que la precisión juega un papel fundamental para la victoria; Final Fantasy XIV, donde la velocidad de movimiento y reacción resultan fundamentales; y Phasmophobia, ya que como buen cobarde que soy, agradezco cualquier iluminación extra mientras juego.

Así pues, el Newskill Lycan ha demostrado un rendimiento más que correcto en todos los escenarios, el sensor realmente preciso y veloz, con una gran respuesta para las pulsaciones y un deslizamiento completamente fluido sobre la alfombrilla y el escritorio descubierto.

Por otra parte, si bien la ausencia de un diseño ergonómico dedicado (ya sea para diestros o zurdos) no termina de convencerme a nivel personal, el formato no demasiado alto y la colocación de los botones resultan bastante cómodos y accesibles durante cualquier partida. Unas diferencias que, a nivel personal, también he notado en lo referente a su peso, resultándome al principio algo más ligero de lo que acostumbro, para simplemente ir tornándose poco a poco en algo simplemente natural.

Por último, cabe mencionar que el ratón cuenta con su propio software de personalización, (descarga directa), a través del cual podremos controlar la asignación de las funciones de todos sus botones, la creación y gestión de las macros personalizadas, los distintos perfiles de sensibilidad, y los efectos y colores de su iluminación RGB.

En resumen, Lycan no sólo cumple sobradamente con todos los puntos y necesidades básicas de un ratón, sino que suma unas especificaciones y características de alta gama junto con un diseño de iluminación realmente único y de lo más atractivo para los usuarios gamers, manteniendo un precio tremendamente económico.

Actualmente ya podemos encontrar el nuevo Newskill Lycan disponible en la web oficial con un precio bastante asequible de apenas 49,95 euros. Además, una vez más la compañía ha adelantado que próximamente podremos encontrarlos también en otros distribuidores online como Amazon y PcComponentes.