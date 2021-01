La Creative Stage V2 es una solución de sonido 2.1 que posiciona dentro de lo que podemos considerar como gama media económica, un nivel muy concurrido donde existe una competencia feroz, algo que, sin embargo, no representa ningún problema para una compañía tan veterana como Creative, creadora, entre otras, de la mítica línea de tarjeas de sonido Sound Blaster, que tantas alegrías nos ha dado en los últimos treinta años.

Como habréis podido ver en la imagen de portada, la Creative Stage V2 incluye una barra de sonido con dos altavoces integrados, un altavoz de tipo subwoofer y un mando a distancia con un diseño discreto y elegante, cuya disposición de botones resulta, además, clara e intuitiva. Si tienes una televisión Samsung su diseño te resultará todavía más familiar.

La Creative Stage V2 está pensada para aquellos usuarios que quieren mejorar la calidad del sonido de su televisión haciendo una inversión muy pequeña, y sin tener que entrar en complicados procesos de instalación y de configuración. La verdad es que sentía bastante curiosidad por este producto, y gracias a Creative España he podido probar durante varias semanas una unidad. Hoy, por fin, estoy listo para compartir con vosotros este análisis.

Es importante tener en cuenta que, como anticipamos, estamos ante una solución de sonido económica, que prioriza el valor calidad-precio, así como la simplicidad y la facilidad de uso, y que por ello debemos valorarla de acuerdo a esas claves. No tiene sentido entrar a compararla con soluciones 5.1 que tiene un precio mucho mayor. Ya sabéis, hay que comparar peras con peras, y manzanas con manzanas.

Antes de empezar, damos las gracias a Creative España por enviarnos una unidad, y por dejarnos trabajar con ella sin ningún tipo de prisa, y con total libertad. Ahora sí, ¡vamos allá!

Creative Stage V2: primer vistazo

No puedo negarlo, me sorprendió mucho el tamaño y el peso de la caja en la que vino el pack Creative Stage V2, sobre todo porque sabía que ni la barra de sonido ni el subwoofer eran especialmente grandes. Esto tiene una explicación, y es que Creative ha empaquetado ambos elementos con sumo cuidado, y para ello ha optado por una distribución que al final ocupa bastante espacio y que requiere, por tanto, de una caja bastante grande. El peso, en sentido estricto, no es elevado, pero el volumen de la caja lo acentúa de forma considerable.

Nada más sacar la barra de sonido del Creative Stage V2 me di cuenta de que era mucho más bonita de lo que me esperaba. Tiene un diseño claramente minimalista y está terminada en un discreto color negro, pero en la parte superior presenta una superficie de plástico brillante que me recuerda, y mucho, al acabado «piano negro» tan popular y tan utilizado en el interior de muchos coches a día de hoy. Ese acabado brillante le da un toque muy atractivo, y hace que quede de maravilla en cualquier lugar. En la parte de la derecha, incluye un sistema de control básico.

El subwoofer tiene un acabado más discreto y sencillo, que encaja sin problemas con la línea de la barra de sonido. Como cabía esperar, mantiene el color negro, y viene con un conector de alimentación integrado que debemos enchufar a la barra de sonido. Esta es, precisamente, la que integra el conjunto de conexiones que nos permitirán utilizar prácticamente cualquier tipo de dispositivo. A continuación os dejo un listado exhaustivo con todos los conectores integrados:

HDMI ARC: para utilizar nuestra televisión.

Toslink óptico: podemos conectar también una televisión, así como una consola compatible (como PS4-PS4 Pro, por ejemplo).

USB Type-C: un conector muy popular que nos vendrá de maravilla para conectar el Creative Stage V2 a muchos dispositivos, como un PC, por ejemplo.

Jack de 3,5 mm: todo un clásico, y uno de los grandes abanderados del soporte y de la compatibilidad universal.

Bluetooth 5.0: muy útil si queremos reducir el cableado.

Los cables que incluye el pack Creative Stage V2 son un jack de 3,5 mm y un USB Type-C a Type-A. Si queremos conectar este kit de barra de sonido y subwoofer utilizando los otros conectores necesitaremos comprar aparte el cable correspondiente. No es un problema, ya que un cable HDMI compatible con ARC con un nivel de calidad aceptable ronda los 6-7 euros.

En líneas generales, la calidad de acabados que presentan tanto la barra de sonido como el subwoofer es buena, aunque creo que la primera está un poco por encima del segundo. La disposición de los conectores resulta acertada, ya que está pensada para facilitar tanto la conexión del dispositivo que vayamos a utilizar como la del subwoofer, y evita que los cables queden demasiado visibles.

Tras este primer vistazo, estamos listos para entrar a repasar las especificaciones completas del Creative Stage V2:

Kit de sonido 2.1.

Barra de sonido con dos altavoces de 20 vatios y pantalla LED con indicadores.

Medidas y peso de la barra de sonido: 78 x 680 x 100 mm, 2 kilogramos.

Subwoofer con una potencia de 40 vatios.

Medidas y peso del subwoofer: 423 x 116 x 250 mm, 3,3 kilogramos.

Potencia total del sistema: hasta 80 vatios.

Altavoces de 2,25 pulgadas en la barra de sonido, subwoofer de 5,25 pulgadas.

Respuesta de frecuencia: 55–20,000 Hz.

Relación señal-ruido: ≥ 75 dB.

Conectividad Bluetooth 5.0 con hasta 10 metros de alcance (sin obstáculos de por medio).

Compatible con los códecs SBC.

Mando a distancia incluido (viene sin pilas).

Conectividad: HDMI ARC, USB Type-C a Type-A, jack de 3,5 mm y Toslink óptica.

Precio: 109 euros.

Creative Stage V2: nuestra experiencia

El proceso de desempaquetado del Creative Stage V2 es bastante sencillo, aunque os recomiendo que, por las dimensiones de la caja, busquéis un lugar elevado y amplio. En mi caso, recurrí a la siempre fiable mesa del salón. Podemos hacerlo en el suelo, pero es más incómodo.

La configuración e instalación del kit Creative Stage V2 es muy sencilla, aunque depende de cómo queramos utilizar la barra de sonido y el subwoofer. Como os hemos dicho anteriormente, podemos recurrir al conector HDMI ARC, pero también tenemos la salida óptica Toslink y el USB Type-C a Type-A. Si vamos a conectarla a la televisión, el HDMI ARC es la mejor opción, en caso de que vayamos a conectarla a un PC el USB será nuestro mejor aliado. Por último, si queremos conectar una PS4-PS4 Pro, la salida óptica Toslink debería ser nuestra elección.

Tened en cuenta que todo lo que hemos dicho anteriormente es una simple sugerencia, ya que nada nos impide conectar una televisión al kit Creative Stage V2 mediante la salida óptica Toslink, y también podemos conectarlo por USB a una PS4-PS4 Pro. La conectividad Bluetooth es una excelente opción para dispositivos móviles, y el jack de 3,5 mm es un estándar universal con una compatibilidad total, un «todo terreno».

En los dos párrafos anteriores hemos dicho, de forma implícita, algo muy importante, y es que el kit de sonido Creative Stage V2 ofrece un abanico de opciones de conectividad sobresaliente, ya que nos permite conectar, sin esfuerzo, prácticamente cualquier tipo de dispositivo, tanto de forma cableada como inalámbrica.

He probado el kit con una televisión Samsung 49MU6655, conectada a través de cable HDMI ARC, con una PS4 (enchufada a una televisión Philips 49PUS7503), conectada a través de la salida óptica Toslink, y a través de Bluetooth con dos smartphones diferentes, un iPhone 8 Plus y un Realme 5 Pro, y el resultado ha sido perfecto. No he tenido que entrar en configuraciones complicadas, y tampoco he experimentado ningún tipo de problema.

Con todo, quiero compartir con vosotros una pregunta importante que me hizo un amigo al que recomendé el kit Creative Stage V2 poco después de terminar mi ronda de pruebas, ya que puede que algunos de vosotros os acabéis encontrando en la misma situación. Cuando mi amigo conectó el kit mediante HDMI ARC a la televisión, se dio cuenta de que no salía sonido ni de la barra ni del subwoofer. Esto se soluciona de una manera muy sencilla:

Lo primero que debemos hacer es asegurarnos de que la barra de sonido muestra el indicador «HD». Esto indica que está funcionando adecuadamente en modo TV ARC.

Aseguraos de que estáis utilizando un cable HDMI ARC compatible, es decir, un cable HDMI 1.4 o superior, ya que los modelos anteriores no funcionarán.

Echad un vistazo a la configuración del sonido de la televisión. Debemos tener activada la opción para utilizar altavoces externos y ARC. La salida de audio debe estar fijada como PCM.

Si el problema se produce porque estamos utilizando un cable HDMI que no es compatible no tendremos más opción que comprar uno nuevo, pero tranquilos, no tenéis nada de lo que preocuparos, podemos encontrar cables HDMI de calidad por muy poco dinero (7 euros).

En cuanto a la calidad del sonido, debo decir que la mejora que representa el kit Creative Stage V2 frente al sonido de mis dos televisiones es enorme, tanto por intensidad como por calidad en general. Al instalar la barra y el subwoofer disfrutamos de un sonido con mucha más fuerza, y sin que la nitidez del mismo se vea afectada en ningún momento, siempre que nos coloquemos a una distancia razonable del subwoofer (1,5 metros es el nivel mínimo que recomendaría, ya que si nos ponemos más cerca la injerencia de aquel se deja notar).

Una colocación como la que podéis ver en las imágenes adjuntas, con la barra de sonido justo debajo de la tele y el subwoofer a la derecha, consigue un resultado óptimo en un salón medio donde tengamos una distancia de visionado aproximada de dos metros. Obvia decir que, al tratarse de un kit 2.1 económico, el Creative Stage V2 no es una buena opción para cubrir espacios y salas grandes, donde nos encontramos a una distancia considerable de la televisión.

En general, la barra proyecta hacia nosotros un sonido estéreo con un espectro amplio y bien resuelto, y el subwoofer resuelve con nota el tema de los graves. Me ha sorprendido gratamente, la verdad, ya que con la configuración por defecto tanto los agudos como los graves suenan realmente bien, y los medios rayan a un buen nivel.

Por otro lado, el modo de sonido envolvente no me ha terminado de convencer en contenidos multimedia, pero al fin y al cabo es normal. Hablamos de un kit 2.1 económico, y obviamente no podemos pedirle peras al olmo. Con todo, debo reconocer que logra un efecto posicional razonablemente bueno en videojuegos, algo que, sin duda, resulta muy positivo teniendo en cuenta que, como hemos dicho, se trata de un kit con un precio muy asequible.

También podemos activar un modo llamado «Clear Dialog», que utiliza un algoritmo para extraer y mejorar las voces de forma inteligente. Esto permite, en teoría, escuchar mejor los diálogos sin comprometer la calidad global del sonido. En algunos casos marca una diferencia interesante, ya que nos ayuda a percibirlas de forma más clara, así que representa un pequeño valor añadido al conjunto.

Termino con el mando que acompaña al Creative Stage V2, un accesorio que me ha gustado mucho, tanto por diseño como por la disposición de los botones. Es intuitivo y fácil de utilizar, aunque en este sentido quizá me haya influido su gran parecido con el mando de mi televisión Samsung 49MU6655.

Notas finales: una gran mejora a un precio asequible

Creo que no hay mejor forma de definir el valor que ofrece el kit Creative Stage V2, ya que representa una gran mejora frente al sonido que ofrece cualquier televisor actual, y sin obligarnos a entrar en complicados procesos de instalación o de configuración. Solo tenemos dos elementos, la barra de sonido y el subwoofer, así que su impacto en el espacio de nuestro salón es muy contenido.

La calidad de sonido que ofrece el kit Creative Stage V2 es muy buena, siempre teniendo en cuenta que hablamos de una solución 2.1 que posiciona dentro de la gama media económica, y nos permite dar un salto importante con una inversión muy contenida. Obviamente podemos encontrar kits con una calidad de sonido superior, y con un efecto envolvente real en 5.1, pero tendríamos que gastar mucho más dinero, así que no tiene sentido caer en esas comparaciones.

Dentro de su gama, y de su rango de precios, el kit Creative Stage V2 posiciona como una de las mejores opciones que podemos encontrar actualmente, tanto por diseño y acabados como por su calidad de sonido, sus amplias opciones de conectividad y sus funciones avanzadas. El sonido envolvente es interesante en juegos, y el modo «Clear Dialog», sin ser perfecto, se desenvuelve bien en algunos casos.

El kit Creative Stage V2 es muy recomendable, sobre todo si tienes un presupuesto muy ajustado y quieres un dispositivo todoterreno que dé lo mejor de sí cuando se sitúa en un salón con una distancia de visionado que ronde entre los 1,5 y los 2,5 metros.