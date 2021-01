Moto Edge S: primer smartphone anunciado con Snapdragon 870

Apenas han pasado unas horas desde el anuncio del nuevo Snapdragon 870 y ya sabemos que el Moto Edge S será de los primeros smartphones en equiparlo. Un smartphone ya anunciado oficialmente por Motorola hace unos días, pero del que el fabricante todavía no ha revelado demasiados detalles. Eso sí, no tardaremos demasiado en pasar de cero a cien a ese respecto, puesto que Motorola ha anunciado que su nuevo gama alta debutará dentro de tan solo una semana, el próximo martes 26 de enero.

Motorola ha realizado el anuncio a través de una publicación en su perfil de Weibo en el que podemos leer que el Moto Edge S será estrenado mundialmente el 26 de enero, que está construido alrededor del Snapdragon 870 y que se acompaña de una imagen en la que no se muestra una imagen del terminal, ni siquiera de parte del mismo, sino que el protagonismo recae exclusivamente en el SoC de Qualcomm.

Llevamos ya un tiempo hablando de los planes de Motorola para llevar al mercado un terminal de gama media-alta, que podría ser el proyecto Motorola Nio. Y es que recordemos que hasta hace poco tiempo, más concretamente hasta que empezó a hablar de un Motorola equipado con un Snapdragon 888, se esperaba que el Nio fuera el nuevo tope de gama del fabricante, y que se esperaba que contara con un Snapdragon 865. Con el anuncio del Moto Edge S podemos replantearnos cómo quedaría la familia Edge a lo largo de 2021.

Moto Edge S: posibles especificaciones

Es posible que, finalmente, el Motorola Nio, que esperábamos para algún momento del primer trimestre de 2021, sea el Moto Edge S, y que la única diferencia con respecto a las filtraciones de hace un par de meses sea el SoC empleado. Por lo demás, seguimos esperando un gama media-alta (con más tintes de lo segundo) con 8 gigas de memoria RAM y 128 gigas de almacenamiento y una hipotética variante con 12 gigas de RAM y 256 gigas de memoria. Contaría con una pantalla de 6,7 pulgadas con una resolución de 1.080 x 2.520 puntos y una frecuencia de refresco que no bajaría de los 90 hercios y que podría alcanzar los 105. Todo esto se alimentaría con una batería de 5.000 miliamperios.

En lo referido a sus cámaras, la principal del Moto Edge S estaría formada por tres sensores, un sensor OmniVision OV64B de 64 megapíxeles, un gran angular OmniVision OV16A10 de 16MP y un módulo de profundidad OmniVision OV02B1B de 2MP. La cámara frontal asomaría por una perforación en la pantalla y estaría compuesta por dos cuerpos ópticos, un OmniVision OV16A1Q de 16MP con lente gran angular y un Samsung S54H7 de 8MP con lente ultra gran angular

De confirmarse esta configuración (o una similar), cabe esperar que el precio del Moto Edge S resulte más competitivo que el del anterior Edge (al que sustituiría), y que el papel de tope de gama quede reservado para el futuro Motorola equipado con el también recientemente anunciado Snapdragon 888. y que podría ocupar el espacio actualmente ocupado por el Motorola Edge+.

De ser así, se confirmaría que Motorola no se conforma con el buen desempeño que tiene en la gama media, con un catálogo muy amplio y lleno de opciones interesantes y que se renuevan constantemente, y querría mejorar su presencia en el segmento de gama alta, y seguramente en su caso no tenga tanto que ver con los ingresos que éste genera (que también, obviamente), como por el plus de prestigio que supone tener algún terminal compitiendo de tú a tú con las marcas que se encuentran en la parte más alta de la tabla. Di es así, nos espera un 2021 muy interesante en lo referido al catálogo de Motorola.