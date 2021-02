La NASA completa su misión para actualizar las baterías de la ISS

Cambiar las pilas puede parecer una tarea sencilla, pero en el espacio, requiere una planificación cuidadosa. Y es que aunque no tan notorio como los avances (y traspiés) agigantados de SpaceX, los astronautas de la NASA Mike Hopkins y Victor Glover lograron ayer un hito histórico, concluyendo un esfuerzo de varios años para reemplazar las ya obsoletas baterías de níquel-hidrógeno de la Estación Espacial Internacional.

Tal y como ha compartido la NASA en su comunicado oficial, se trata de un proceso que ha llevado casi una década desde su comienzo, cuando en 2011 se aprobase el desarrollo de las primeras batería de iones de litio para reemplazar el antiguo sistema de energía de la ISS.

Lento pero constante, los primeros reemplazos de iones de litio volaron a la estación a bordo del vuelo de reabastecimiento Kounotori 6 de JAXA, en diciembre de 2016. Ahora, cuatro años después de ese vuelo, y tras las 14 caminatas espaciales realizadas por 13 astronautas, la actualización finalmente está completa.

The battery upgrades at the space station are complete today after eight years of development and 14 spacewalks. https://t.co/OMjNN4lUUG

— International Space Station (@Space_Station) February 2, 2021