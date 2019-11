Deezer extiende el audio sin pérdida a todas sus aplicaciones

Tras años ofreciendo sonido de alta calidad «únicamente en sistemas de audio seleccionados y en nuestra aplicación para ordenador», parece que Deezer extenderá la posibilidad de escuchar música sin pérdida de calidad a todas sus aplicaciones, incluyendo las móviles para Android, iOS y la web.

La plataforma de música por streaming francesa se una así a servicios como Tidal, que de la calidad sonora hacen bandera. Y no ha sido rápido el proceso. En 2014 implementaron esta característica solo para altavoces específicos y hasta 2017 no llegó a sus aplicaciones de escritorio para Windows y Mac. Ya en 2019, casi 2020, harán lo propio con el resto de aplicaciones. O eso comentan en Engadget, pues en la página oficial de Deezer Hifi aún se indica lo contrario.

En todo caso, ¿en qué consiste Deezer HiFi? Exactamente en eso: música de alta fidelidad o, como se le suele denominar, sin pérdida, al no estar comprimida. Así, los usuarios gratuitos del servicio disfrutan MP3 a 128 kbps, los usuarios premium mejoran hasta MP3 a 320 kbps (la más alta que permite este formato) y los que solo quieren lo mejor tienen Deezer HiFi, en formato FLAC a 16-bit 1,411 kbps o calidad de CD.

Por supuesto, mayor calidad significa también mayor peso en los archivos y transmisiones de datos más costosas, lo cual se traduce en que si el plan premium corriente cuesta 9.99 euros al mes, Deezer HiFi lo sube hasta los 19,99 euros mensuales. Asimismo, no cualquier equipo y periféricos están preparados para exprimir esta calidad de sonido, por lo que no basta con pagar para disfrutar de la excelencia si el hardware no acompaña.

En definitiva, más competencia para Tidal al mismo precio, y no será la única. También están en esta guerra alternativas como Qobuz y se espera que la próxima sea Amazon, mientras que en Spotify se lo están pensando. La cuestión es, ¿cuánta gente está dispuesta a pagar semejantes precios? Con YouTube como gran caja de música -con, vídeo, aunque muchas veces solo como complemento- mundial, quién sabe.