Netflix ha presentado el primer avance de Army of the Dead la nueva película de zombis de Zack Snyder que la plataforma estrenará en exclusiva el próximo 21 de mayo. Pero no te quedes solo con el tema de los zombis, porque Army of the Dead es, principalmente, una alocada cinta de acción.

En efecto, Snyder vuelve a encargarse de una historia de zombis, que a fin de cuentas es con lo que se dio a conocer mundialmente hace casi veinte años, mucho antes de pegar el pelotazo con 300 y convertirse en un director de culto para muchos entusiastas del cine de fantasía y acción. Por eso Army of the Dead ha generado un expectación adicional, más allá de por el género que trata, bastante castigado en los últimos años a raíz del éxito de The Walking Dead.

Fue en 2004 cuando Zack Snyder debutó como director, nada menos que con Dawn of the Dead, el remake del clásico de George A. Romero de finales de los setenta, que aquí en España se comercializó bajo el título de Zombi. Y lo hizo de manera soberbia, permitiéndose licencias un tanto alejadas del filme original, pero manteniendo la esencia de apocalípsis zombi intacta e incluso mejorándola en diversos apartados.

Army of the Dead (El ejército de los muertos) no será igual. En esta nueva película, los zombis conforman el paisanaje de una historia de acción más típica, en el que un grupo de mercenarios se dispone a dar un gran golpe en Las Vegas, aprovechando que la ciudad ha sido sitiada después de un brote zombi. Es decir, estamos ante una película más de acción que de terror, pero hasta poder verla, Snyder conserva el beneficio de la duda.

De hecho, el cineasta estadounidense se enfrentará antes a una prueba de fuego mayor en la competencia, y es que el próximo 18 de marzo se estrenará en HBO MAx y HBO España el esperado «Snyder Cut» de Liga de la Justicia, sobre el que se han vertido ya tantas palabras que cuesta añadir algo más antes de poder ver cómo ha transformado una película que todo el mundo conoce.