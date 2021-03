Para los que ya llevamos algunos años en esto, resulta imposible hablar del Nokia G10 sin echar la vista atrás y recordar el malogrado N-Gage, que para quienes no lo conocieron se puede definir como una gran idea y una terrible ejecución. Aquel terminal pretendía combinar, allá por 2003, lo mejor de dos mundos: los cada vez más pujantes teléfonos móviles con sistemas operativos como Symbian, que permitían la instalación de apps, con las videoconsolas portátiles, que ya tenían unos cuantos años a sus espaldas, pero seguían siendo un objeto de deseo para muchos.

Con N-Gage, Nokia se adelantó por mucho a los smartphones para gaming, pero desgraciadamente la ejecución fue… bueno, fue horrible. Tanto que pocos años después Nokia decidió dar esa línea de producto por finalizada, y el recuerdo que dejó ha perdurado hasta el momento, protagonizando todos estos años múltiples listas dedicadas a los peores teléfonos, las peores consolas, los peores gazapos tecnológicos… Puede parecer que juzgamos con excesiva severidad, pero lo cierto es que era un desastre, no había por dónde cogerlo. El futuro Nokia G10 debería ser la redención.

No es mucho lo que se sabe de momento, eso sí, sobre este dispositivo con el que Nokia pretendería dar el salto al nicho de los smartphones especialmente diseñados y optimizados para jugar, con la intención de competir con otros modelos como el Asus ROG Phone, Black Shark y otros pocos. Y, según podemos leer en bgr.in, da la sensación de que o los datos de las filtraciones son erróneos, o los finlandeses no están apuntando demasiado alto, al menos para la primera generación del Nokia G10.

Concretamente, podemos leer que contará con 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento, unos valores razonables para un smartphone de gama media, pero que palidecen en comparación con los de cualquiera de los dispositivos con los que estaría llamado a competir. Dicho de otra manera, estaríamos hablando de un smartphone que, por prestaciones, se encontraría en el mismo segmento que cualquier smartphone genérico de gama media. Por lo tanto, cabe pensar que el factor diferencial del Nokia G10 sea su diseño y/o la personalización del sistema operativo.

Sin embargo, suena poco probable que Nokia esté trabajando en una personalización específica para un smartphone por el que, viendo sus posibles especificaciones, no parece haber apostado demasiado fuerte. Las informaciones apuntan también a que el Nokia G10 podría contar con un SoC octacore no identificado, cámara trasera cuádruple de 48 megapíxeles y una pantalla de 6.4 pulgadas. De nuevo… parece que hablamos de un smartphone de gama media, no de gaming.

Parece, eso sí, que el Nokia G10 no tardaría demasiado tiempo en llegar al mercado, aunque tampoco sabemos ni precio ni si lo hará de manera global o solo a determinadas regiones. Y no sé, pero de confirmarse esas especificaciones, y si quieren venderlo como un smartphone para gaming, creo que solo tendría encaje en mercados emergentes, en los que otros modelos como los antes mencionados no tendrían demasiado encaje. De lo contrario, si su alcance el global y pretende competir en el mercado del gaming, me temo que Nokia no saldrá del agujero en el que se metió con N-Gage. Y sería una pena.