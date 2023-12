Los ASUS ROG Phone 8 verán la luz en el CES 2024

Que los ASUS ROG Phone 8 van a ubicarse en la parte más alta de la tabla de los smartphones de 2024 es algo que admite poca discusión. ASUS lleva ya años apostando, con esta línea de producto, por un segmento de mercado que crece lenta pero constantemente, el de los smartphones gaming, un espacio en el que el rendimiento juega un papel clave, por lo que se convierte en la punta de lanza en lo referido a puntuaciones estratosféricas en las pruebas de rendimiento de estos dispositivos.

Así, para competir en esta compleja y exclusiva arena, ASUS lleva ya años y generaciones de su ROG Phone dejándonos, hablando claro, con la boca abierta, al repasar las especificaciones técnicas. Recordemos, por ejemplo, el ASUS ROG Phone 5S de 2021, con su SoC Snapdragon 888 y hasta 24 gigabytes de RAM, un smarphone que ya me sorprendió en su momento y que ahora, más de dos años después, me sigue pareciendo impresionante.

De vuelta a la futura generación, hace unas semanas nos hicimos eco de la primera especificación técnica del ASUS ROG Phone 8 Ultimate que han salido a la luz, su velocidad de carga rápida, pero también aprovechamos tanto para inferir otros datos a partir del confirmado, como para hacernos eco de algún otro rumor al respecto. Así, contamos con que estará motorizado con un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, y que su memoria RAM será de 16 gigabytes (cantidad incluida en el Phone 7) o superior.

The ROG Phone 8 is dropping soon and it goes #BeyondGaming with a brand new camera system!📸

Cast your vote and stand a chance to win a brand new ROG Phone!

👉 https://t.co/OEm4TLMe3k#ROGPhone8 pic.twitter.com/avRoDrUK8F

— ROG Global (@ASUS_ROG) December 12, 2023