El verdadero perdedor es aquél que tiene tanto miedo a no ganar que ni siquiera lo intenta Abuelo Edwin Hoover (Pequeña Miss Sunshine, 2006)

«Corcho blanco» «¿perdone?» Pregunto medio dormido mientras jugueteo con el bolígrafo con el que finjo tomar notas. He cometido un gran error en mi vida: abrir una agencia de talentos. No se por qué me pareció buena idea en su momento. Estaba en el paro y demasiado aburrido como para ser sensato. Una noche de las que pasaba en vela pensando en cómo pagaría el alquiler para no pensar en cómo estaba llevando mi vida a un ejercicio miserable de supervivencia se me ocurrió que no había oído hablar nunca de una agencia de talentos. No una agencia de modelos actores, tertulianos o «tronistas», una agencia para localizar personas que tuvieran realmente un don especial, algo que les hiciera distintos al resto de la humanidad. Al día siguiente con un dolor de cabeza más propio de una borrachera que de una idea absurda empecé a buscar subvenciones, una oficina barata y un nombre para la agencia. Antes de que me diera cuenta de la tontería que estaba haciendo y de forma sorprendentemente sencilla nació «Nacho, talentos especiales». Me llamo Nacho y no, no tengo especial talento para los nombres.

No entiendo la fiebre emprendedora que le ha dado a la sociedad y las instituciones, como si emprender fuera algo bueno. Es malo. Os lo digo yo. Desde entonces he conocido a una señora que habla con los cactus, un jubilado que me ha traído certificados de que tiene un hígado más grande de lo normal, unos gemelos a los que si les das cinco intentos saben lo que está pensando el otro (más o menos) y por supuesto la loca del caniche. Que dice que ladra en alemán. No señora, no ladra en alemán pero se mea siempre en la moqueta. El caso es que algún fenómeno he colocado, que la televisión aunque parezca mentira está hambrienta de personajes, cuanto más patéticos mucho mejor. La cosa me da para seguir teniendo abierta la oficina, por desgracia. Pero más que nada mi función es escuchar. Y a veces incluso prestar dinero, así que el negocio es más bien una ruina. Así que cuando este tipo de unos cincuenta me dice que sabe hacer algo con el corcho blanco me espero lo peor. «Querrá decir poliestireno expandido caballero». «No se» me contesta «pero el caso es que cuando lo toco…». Un sonido metálico me despierta de mi sopor. Hay algo brillante sobre la moqueta llena de manchas de orín de caniche.

De toda la oferta de SUV de gran tamaño con siete plazas quizás el Peugeot 5008 es el que se puede considerar más emparentado con los monovolúmenes que hasta hace poco dominaban el mercado de automóviles para clientes con necesidad de amplitud interior. En realidad, al igual que el 3008, las primeras versiones de este modelo eran realmente monovolúmenes y en la transformación a SUV o crossover este modelo de Peugeot ha heredado muchas de las características de sus antepasados.

Modelo analizado Peugeot 5008 Motor y acabado GT PureTech 180 EAT8 Potencia 181 CV Velocidad máxima 220 Kmh Aceleración o-100 8,3 s Largo/ancho/alto 4641/1844/1646 mm Potencia máxima RPM 181 CV a 5.500 RPM Par máximo Nm/RPM 250 Nm 1.650 RPM Caja de cambios automático 8 marchas Web https://www.peugeot.es/ Precio 41.462 euros

Hemos tenido la oportunidad de probar un modelo Peugeot 5008 de la última generación, una actualización sin demasiados cambios del modelo que se pusiera a la venta el año 2017 y utiliza muchos elementos de su hermano 3008 imitando la estética interior y exterior y aprovechando los elementos mecánicos como el chasis y parte de la gama de motores disponibles para su hermano pequeño salvo la motorización híbrida enchufable. Cambia la longitud y el espacio interior al ser un coche que alcanza los 4,6 metros de longitud.

El nuevo 5008 luce en el exterior muchos de los elementos estéticos que ha aportado Peugeot a sus nuevos modelos y que podemos encontrar sobre todo en el hermano menor, el 3008. La parrilla de la parte frontal no tiene marco y los faros de diseño afilado estilo «ojos de felino» se integran con la misma. En el lateral desde los grupos ópticos baja una fina línea que integra los indicadores luminosos que acaba prácticamente en el spoiler.

Nueva parrilla

Junto a esta línea de indicadores se han colocado dos tomas de aire laterales que terminan de dar un toque moderno a esta parte delantera del Peugeot 5008. En el centro de la gran parrilla central encontramos flotando el inevitable escudo del león que lleva adornando los modelos de la marca desde 1850. El frontal lo completan la parrilla inferior integrada con un parachoques de generoso tamaño y el spoiler con una toma de aire más, todo en color gris claro.

El perfil del Peugeot 5008 es el resultado de esa evolución desde monovolumen a SUV. Aunque el perfil sí que puede recordar a un Crossover las amplias superficies acristaladas y la altura de la carrocería están al servicio de la habitabilidad. Los toques todoterreno los dan la moldura de plástico negro que recorre todo el lateral protegiendo los pasos de rueda y la parte inferior del coche y la moldura metálica plateada que enmarca las ventanillas y la parte superior de la carrocería.

En la parte trasera encontramos el diseño de los grupos ópticos con aspecto de líneas paralelas verticales inclinadas enmarcadas en una banda de color negro que recorre toda la parte trasera de la carrocería y que limita con el parabrisas. El portón de generosas dimensiones limita con un parachoques prominente en color negro. Más abajo en la parte inferior del paragolpes encontramos el tubo de escape cromado doble.

Espacio abundante

El interior del 5008 impresiona por su amplitud, aunque el diseño de los elementos recuerda a los que encontramos en el interior del 3008. Por supuesto también equipa la versión de la casa francesa de la disposición del volante: más pequeño de lo habitual y con los indicadores asomando por encima de la parte superior del mismo. Con la amplitud de este modelo el volante queda aún más empequeñecido pero como ya hemos comentado en ocasiones las características del mismo no suponen mucha variación en la funcionalidad del mismo.

Los acabados del Peugeot 5008 son buenos y los materiales a la altura de lo que encontramos en los coches más equipados de este fabricante. En el salpicadero destaca la pantalla de 10 pulgadas del sistema de información y entretenimiento con buena calidad gráfica y visibilidad. El resto de elementos están dispuestos del mismo modo que los que encontramos en el 3008, con la estética peculiar de los botones y selectores que se disponen debajo de las dos tomas de aire centrales.

Los asientos delanteros son muy cómodos y envuelven con eficacia. El puesto de conducción, algo más elevado que en el 3008, es bueno y todos los mandos están al alcance de la mano. Tras el volante encontramos la pantalla con el moderno sistema de información de datos de ruta llamado i-cockpit 3d que proporciona sensación de profundidad a los elementos que aparecen y que permite configurar distintas disposiciones para la información que muestra.

Segunda fila

La gran diferencia con su hermano pequeño el 3008 la empezamos a encontrar en la segunda fila de asientos que son individuales y que permiten configuraciones muy versátiles como la posibilidad de desplazarlos adelante y atrás hasta 15 centímetros o la de inclinar los respaldos en distintos ángulos. Esto hace que podamos obtener distintas modalidades de espacio para pasajeros y carga de forma muy sencilla por lo que resulta realmente práctico.

Tanto en la posición más adelantada como si los echamos hacia atrás el espacio para las piernas es muy bueno por lo que la capacidad máxima del maletero es perfectamente aprovechable. El coche es un poco más ancho que el 3008 y eso se nota también en la habitabilidad de las tres butacas individuales que pueden acoger sin problemas a tres adultos. También hay una altura notable lo que permite que podamos acoger a pasajeros de cierta estatura.

La comodidad del interior es muy alta y se potencia con la gran cantidad de luz que entra por las grandes superficies acristaladas tanto delantera como trasera y lateral así como el gran techo solar que ocupa gran parte de la parte superior del vehículo y puede abrirse para convertir al 5008 en un enorme descapotable, si bien solamente en parte. Con esta luminosidad el espacio interior que ya es abundante parece aún más amplio.

Peugeot 5008: Un gran maletero

La otra gran diferencia es la del espacio disponible en el maletero que llega a los 780 litros con la segunda fila de asientos adelantada frente a los 520 litros del 3008. En el maletero encontramos dos asientos adicionales que se ocultan en el suelo del mismo cuando no se utilizan y podemos levantarlos simplemente tirando de unas cintas. Para hacerlo tendremos que desplazar o retirar la barra de la cortinilla que cubre el maletero.

El acceso a estas plazas adicionales no es complicado gracias al sistema de plegado de los asientos laterales de la segunda fila aunque no del todo cómodo. En cualquier caso es una solución práctica que desaparece cuando no la necesitamos y puede servir para transportar hasta siete personas cuando lo necesitemos. Eso sí, no pueden ser personas de cierta talla por las limitaciones sobre todo en el espacio para las piernas.

En cuanto al comportamiento del coche para la prueba Peugeot nos proporcionó una versión con el motor de 1.6 litros de gasolina y 180 caballos con el cambio automático EAT8. Hay que decir que es una lástima que para el Peugeot 5008 no esté disponible la mecánica híbrida enchufable que podemos elegir en el caso del 3008 y que rinde 300 caballos con 59 kilómetros de autonomía en modalidad eléctrica pura y solamente haya disponibles motorizaciones gasolina o diésel.

Peugeot 5008: Motor pequeño pero potente

El pequeño pero potente motor mueve sin problemas los casi 1.600 kilos (sin contar los pasajeros) de este SUV francés, aunque en caso de necesitar potencia como en adelantamientos o en cuestas el cambio automático entra en acción para revolucionar el motor y en ese caso notaremos este aumento de régimen de funcionamiento en el ruido que entra en el habitáculo, aunque no así con las vibraciones que están perfectamente amortiguadas.

Además en modo Eco podemos notar en ocasiones falta de fuerza ya que el cambio es más conservador. En modo normal y sobre todo en modo Sport las reacciones al acelerador son mucho más rápidas, aunque como hemos dicho a costa de algo de confort acústico. Este Peugeot 5008 está pensado para rutas largas, más que su compañero el 3008, por lo que notaremos unas suspensiones más blandas y confortables lo que da un tacto menos deportivo en las curvas.

Aunque el tacto no sea deportivo no por esa razón notaremos balanceos o titubeos en curva ya que se trata de un coche que transmite sensación de aplomo y seguridad. En autopista el confort es muy alto, siempre que no tengamos que exigir potencia en cuyo caso como hemos visto el ruido aumenta. En carreteras con asfalto irregular las suspensiones hacen un excelente trabajo para absorber los baches y posibles imperfecciones.

Conclusiones

El Peugeot 5008 es un coche con la practicidad por bandera. No se trata de una versatilidad urbana ya que se trata de un coche de cierto tamaño sino de precisamente aprovechar sus medidas al máximo para dar una habitabilidad y capacidad de maletero máximas. Nos ha gustado mucho la luminosidad del habitáculo y la posibilidad de configurarlo a nuestro gusto y de forma individual en el caso de los asientos de la segunda fila y con la posibilidad añadida de disponer dos plazas adicionales en la tercera fila.

Nos ha gustado también la extensa dotación de sistemas da ayuda a la conducción que incluyen un sistema de visión nocturna para detectar peatones y otros incidentes en la carretera. El motor que probamos tiene potencia suficiente para mover el coche con soltura, aunque no de sobra, y es una lástima que no se pueda equipar con el sistema de propulsión híbrida enchufable de la marca porque esos 300 caballos bien dispuestos y la posibilidad de circular en modo eléctrico en ciudad podrían ser ideales para un coche tan práctico y tan grande.