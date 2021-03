Mac OS X cumple 20 años: damos un repaso a su historia

Tal día como hoy, pero hace 20 años, la primera versión de Mac OS X llegaba finalmente a las tiendas, revolucionando por completo la experiencia de trabajo con los ordenadores de Apple. Presentado a principios de 2001 (aquí puedes ver la nota de prensa original), en los tiempos en los que los primeros iMac todavía contaban con una pantalla de tubo, venía a sustituir al fiable pero ya un tanto vetusto MacOS 9 (también llamado por algunos System 9, aunque en realidad el último operativo denominado System fue el 7), cuya estética heredaba bastantes de los elementos de sus predecesores.

Eran tiempos de ilusión y grandes expectativas en Apple. Tras muchos años navegando a la deriva, cuatro años antes Steve Jobs había recuperado el control de la empresa, tras ser expulsado de la misma algo más de una década antes. Su primer gran hito fue, solo un año después, en 1998, con el lanzamiento del primer iMac, una reformulación actualizada del Macintosh con el que Apple vivió su primera gran era de esplendor. El iMac fue la gran actualización del hardware, yMac OS X hizo lo suyo en lo relativo al software.

Lo primero que llamó la atención de Mac OS X fue, claro, su componente visual. Aqua supuso la convergencia entre el aspecto físico de los iMacs y del sistema operativo empleado en los mismos. Vista hoy, la estética del primer Mac OS X es, sin duda, recargada, muy lejos del minimalismo que guía el diseño de los de Cupertino desde hace años. Sin embargo, en su momento fue muy atractiva y, por lo tanto, muy bien acogido por la comunidad… e incluso emulada en otros sistemas operativos.

Aunque, como ocurre siempre, lo primero que destacó fue su renovada estética, en realidad Mac OS X era muchísimo más que un rediseño visual. Esta revisión del sistema operativo de Apple traía, en sus tripas, todo el bagaje acumulado por Jobs en su periodo fuera de Apple. Un periodo en el que, además de contribuir de manera crucial a que Pixar sea lo que es hoy día, también siguió vinculado a la informática con uno de sus proyectos más interesantes: NeXT Computer Inc.

De aquella iniciativa empresarial, que nunca obtuvo el éxito esperado, surgió no obstante NeXTSTEP, un sistema operativo con el sello personal de Jobs y que, cuando la compañía abandonó el mercado del hardware, se convirtió en su principal activo. No es casual (en este contexto pocas cosas suelen serlo) que unos años más tarde, en 1996, Apple adquiera NeXT por 400 millones de dólares, con el fin de actualizar su sistema operativo, algo en lo que llevaba años trabajando pero que no había logrado completar. El sistema operativo diseñado por Jobs en NeXT fue el primer paso de su vuelta a Apple, y el primer paso hacia Mac OS X.

Un aspecto muy interesante de la Apple de aquellos tiempos, aunque no muy recordado, es que si bien sus ordenadores no resultaban atractivos para el gran público, no ocurría lo mismo con su software, que la compañía llegó a licenciar a otros fabricantes. Una de las primeras decisiones de Jobs al regresar a Apple fue cancelar el sistema de licencias de MacOS a otros fabricantes de hardware. Hablamos de MacOS 9, pero visto con perspectiva, es evidente que los planes del fundador de Apple era que el sistema operativo que quería crear, Mac OS X, fuera patrimonio exclusivo de los ordenadores de la compañía.

En puridad, lo cierto es que Jobs vuelve a Apple solo semanas después de la llegada al mercado de MacOS 8, por lo que MacOS 9 (comercializado en 1999) se podría considerar ya obra suya. Sin embargo, los cambios que planteaba integrar la tecnología de NeXT en MacOS hizo que la verdadera revolución, el verdadero cambio, y la verdadera señal de que Jobs había vuelto, se postergara hasta Mac OS X . Fue el 21 de marzo de 2001, con su llegada a la tiendas, cuando Jobs pudo completar su plan de reinvención del Macintosh.

Mac OS X 1.0 Cheetah

Mac OS X 1.0 Cheetah, presentado el 5 de enero de 2001 en la Macworld Expo de aquel año, llegó acompañado de términos como Aqua (ya lo mencioné anteriormente), Dock, Quarz y, sobre todo, Darwin, y lo más interesante es empezar por este último, del que es posible que nunca hayas oído hablar, pero que está muy presente en todos los productos de Apple, ya que constituye «las tripas» de todos sus sistemas operativos.

Darwin es, en sí mismo, un sistema operativo que, a su vez, se emplea como núcleo de MacOS, iOS, iPadOS, WatchOS, etcétera. Y es aquí dónde encontramos elementos de NeXT, al igual que de BSD, Mach y otros operativos y proyectos de código abierto. Fue lanzado por Apple el año 2000 y, con estos cimientos, pudo abordar la transformación del su sistema operativo que tanto tiempo llevaba queriendo efectuar, y que se confirmó un año después con Mac OS X Cheetah.

Un elemento clave de Windows desde la llegada de Windows 95 era, sin duda, la barra de inicio, un elemento icónico del sistema operativo de Microsoft y que hoy, más de 25 años después de su puesta de largo, sigue acompañando al sistema operativo de los de Redmond. Hoy parece algo básico, pero en su momento supuso una revolución.

Apple, por supuesto, no iba a copiar el modelo, tenía que reinventarlo y mejorarlo, y recuerdo haber leído que el Dock surgió de una conversación casual de Jobs con un ingeniero de Cupertino. Sin embargo, aunque en un estado menos evolucionado, era un elemento que se sumó a Mac OS X desde NeXTSTEP, y que poco tiempo después de su debut en Mac OS X, pude ver trasladado a Windows mediante complementos de terceros, algo que también ocurrió con otros componentes de Aqua.

Uno de los aspectos más llamativos de MacOS X desde Cheetah fue su fluidez a la hora de gestionar el apartado gráfico, y un elemento clave para ello fue Quarz, la tecnología responsable de la capa 2D del sistema operativo y que, para sorpresa de muchos, se apoyaba directamente en PDF. Todavía recuerdo la extrañeza que sentí cuando lo supe por primera vez, ¿qué tenía que ver el formato diseñado por Adobe para compartir documentos con la interfaz gráfica de un sistema operativo? Pues mucho más de lo que podía parecer. Por su parte, el apartado 3D de Mac OS X pasó a ser responsabilidad de OpenGL.





20 años de Mac OS X

En todos estos años, hemos conocido nada menos que 17 versiones de Mac OS X, si bien es cierto que en las últimas Apple ha dejado atrás la X, ha eliminado la mayúscula y el espacio, por lo que su nomenclatura actual es macOS. Estas son las 16 versiones que hemos conocido en estos 20 años.

Mac OS X 10.0 Cheetah : Un inicio prometedor y una declaración de intenciones. Es cierto que todavía quedaban muchos aspectos por pulir, pero tanto lo que ya ofrecía como aquello a lo que apuntaba, hizo que las valoraciones globales fueran muy positivas. En aquellos tiempos yo trabajaba con Windows Me, Mac OS 9 y cacharreaba un poco con Mandrake, y la propuesta de Apple me sorprendió muy, muy positivamente.

Mac OS X 10.1 Puma : Con Puma llegó la fiabilidad y la estabilidad de las que adolecía Cheetah. Aunque contó con nuevas funciones, como la reproducción de DVD, para muchos fue considerada no tanto una nueva versión, como la esperada actualización de Mac OS X 10.0

Mac OS X 10.2 Jaguar : Recordado principalmente por iChat (eran los tiempos de Messengers varios), Jaguar supuso una importante mejora en el rendimiento y, además, empezó a marcar una línea de diseño que Apple ha seguido desde entonces, simplificación. Menos texturas, menos efectos, menos 3D, etcétera.

Mac OS X 10.3 Panther : Con esta versión de Mac OS X llegó Exposé, convirtiendo las esquinas del escritorio en atajos para mostrar todas las ventanas abiertas, mostrar el escritorio, etcétera. Mentiría si negara que el primer día que probé Panther estuve, al menos media hora, probando el mosaico y el efecto visual con el que las ventanas se mostraban y ocultaban. Hubo más cambios en la interfaz, pero sin duda este fue el más destacable.

Mac OS X 10.4 Tiger : Fue la primera versión de Mac OS X compatible con procesadores de Intel, tras el anuncio por parte de Apple de que dejaba atrás la arquitectura RISC de sus PowerPC. Si en estos últimos meses hemos hablado de Rosetta 2, su antecesor vio la luz en Mac OS X 10.4. Adicionalmente, en esta versión también debutaron Spotlight (su función de búsqueda) y el Dashboard.

Mac OS X 10.5 Leopard : Lo que nadie habría imaginado hasta poco antes llegó con Mac OS X 10.5: Boot Camp, es decir, la posibilidad de instalar Windows en un ordenador de Apple, uno de los principales efectos del salto de PowerPC a Intel. Fue la última versión de Mac OS X compatible tanto con Intel como con PowerPC.

Mac OS X 10.6 Snow Leopard : Con PowerPC ya en el pasado, Apple pudo concentrarse en mejorar sustancialmente el rendimiento de Mac OS X, haciendo además que sacara todo el partido a la arquitectura de 64 bits de sus sistemas. Recuerdo el salto de Leopard a Snow Leopard en su momento con la sensación de que todo iba mucho, muchísimo más rápido.

Mac OS X 10.7 Lion : Ya que con Snow Leopard Apple se centró en el interior, con Lion tocaban cambios más visibles. Y los más destacadas fueron, sin duda, Mission Control, que aglutinaba algunas funciones previas como Exposé y Spaces, y Launchpad, que fue la primera señal de que en Cupertino se empezaban a plantear que Mac OS X podía tomar elementos de iOS y sumarlos a su propia interfaz. ¿Ya soñaban por aquellos entonces con la unificación de ambos? Dejo la pregunta en el aire.

Mac OS X 10.8 Mountain Lion : La pregunta anterior encuentra una posible respuesta en Mountain Lion, que incorporó una buena parte de las herramientas propias de iOS. También encontramos por primera vez Game Center y, aunque iCloud ya existía previamente, es aquí cuando Apple pisa el acelerador en lo referido a la adopción de herramientas y servicios en la nube.

Mac OS X 10.9 Mavericks : Con menos novedades especialmente destacables, en Mavericks vemos un esfuerzo importante por parte de Apple para mejorar la integración de las herramientas de iOS en Mac OS X.

Mac OS X 10.10 Yosemite : Seguimos avanzando en el viaje de Mac OS X hacia iOS, en este caso con varios cambios en la interfaz de usuario del sistema operativo. Uno de los aspectos más destacables es Continuidad, es decir, la función que permite iniciar tareas en el iPhone y, una vez frente al PC, retomarlas exactamente desde el punto en el que se han quedado en el teléfono.

Mac OS X 10.11 El Capitan : Con El Capitan, Apple repitió la estrategia de Snow Leopard, es decir, centrarse en el interior del sistema operativo para mejorar su rendimiento. El enfoque del cambio fue muy inteligente, puesto que decidió delegar parte del trabajo que hasta entonces recaía en la CPU sobre la GPU. Con estos cambios el rendimiento de los sistemas experimentó un gran salto con respecto a versiones anteriores.

macOS 10.12 Sierra : Aquí fue cuando Mac OS se despidió de la X pasó a ser macOS. De su mano Siri y Apple Pay finalmente llegaron a los ordenadores de Apple, Continuidad mejoró sustancialmente e incluyó la posibilidad de desbloquear el ordenador con el Apple Watch. En este punto ya era evidente que Apple se dirigía a la convergencia de los operativos.

macOS 10.13 High Sierra : Nueva actualización «de tripas», en la que destaca el soporte de APFS, un nuevo sistema de archivos diseñado especialmente para unidades SSD (hasta el punto de que solo se recomienda emplearlo en las mismas, no en discos duros HDD).

macOS 10.14 Mojave : Un hito importante, y es que Mojave es la última versión de Mac OS X… perdón, de macOS, que soporta aplicaciones de 32 bits. Tanto es así que, aunque ya se han presentado nuevas versiones, todavía quedan usuarios que se mantienen en Mojave para poder seguir empleando software que no ha dado el salto a los 64 bits.

macOS 10.15 Catalina : Los 32 bits ya solo son un recuerdo del pasado… igual que iTunes. Sí, el software que tan importante fue en los tiempos de gloria del iPod empieza a desaparecer, pues la intención de Apple, que ya se ha visto en iOS, es la de segregarlo en apps dedicadas a cada tipo de contenido: Música, vídeo, etcétera. También estrena un modo oscuro que se activa automaticamente en base a la hora (desde la puesta del sol hasta el amanecer), importantes mejoras en el control por voz y algunas funciones adicionales relacionadas con Continuidad.

macOS 10.16 Big Sur: Y de nuevo llegamos a un punto clave. Big Sur es, al tiempo, el sistema operativo con el que se inicia la transición de Intel a Apple Silicon y, además, el primero que empieza a experimentar con las apps de iOS. Apple define Big Sur como el mayor cambio en el sistema desde el lanzamiento de Mac OS X y, aunque es cierto que ya pasaron por una transición de arquitectura, en esta ocasión debemos sumar la integración de las apps de iOS y otras muchas novedades

El futuro de Mac OS X

Salvo imprevistos, el próximo mes de junio, en la WWDC 2021, Apple nos ofrecerá un primer vistazo a macOS 10.17, y lo más probable es que las novedades que se muestren estén muy directamente relacionadas con su convergencia con iOS. No digo que vayan a ser las únicas novedades, es más, eso sería increíblemente extraño, pero salvo sorpresas, apuesto a que los tiros irán por ahí y, eventualmente, a mejorar el rendimiento de los sistemas basados en los integrados de Apple.

A día de hoy, parece tremendamente improbable que la próxima versión de macOS sea la última con soporte para equipos con procesadores de Intel. Aún está por ver cuando concluye la transición a los silicios de Apple, es decir, que todavía es posible comprar ordenadores de Apple con chips de Intel. Cabe entender, por lo tanto, que éstos todavía permanecerán unos años dentro del ciclo de actualizaciones del sistema operativo.

La convergencia completa entre macOS e iOS todavía tendrá que esperar, por lo tanto, unos años, en los que aunque ya sin su nombre original, Mac OS X seguirá añadiendo nuevas versiones a las 17 que ya ha conocido en estos 20 años, y sirviendo de referencia para los que tuvimos la suerte de conocerlo desde sus orígenes, de comprobar cómo ha ido… ¿envejeciendo? ¿madurando? ¿evolucionando? No lo sé, pero espero que el 24 de marzo de 2026 podamos celebrar los 25 años de Mac OS X con macOS todavía presente y defendiendo el legado de un cuarto de siglo de trabajo bien hecho.