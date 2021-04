El anuncio de que 2K está trabajando en WWE 22K es, sin duda, una sorpresa. En principio es una buena noticia, claro, saber que hay proyectos es algo que siempre alegra, pero en este caso, parece todo un atrevimiento que la compañía se atreva a probar suerte de nuevo con un título que, si bien en el pasado supuso algunas alegrías, con su última edición hasta la fecha, WWE 20K, convirtió a la compañía en el principal receptor de golpes que poco o nada tenían que envidiar a los que podíamos ver en el juego.

Después de este tropezón vino el silencio. 2K nunca llegó a confirmar estar trabajando en WWE 21K, si bien la periodicidad a la que nos tienen acostumbrados los simuladores deportivos hizo que muchas personas esperaran su llegada. No obstante, eran tantos los problemas de 20K que un año de trabajo probablemente no habría sido suficiente para rehacer por completo el título. Así, en abril del año pasado, la WWE confirmó lo que muchos esperábamos, que no habría versión 21K. Y ni una palabra más al respecto, lo que nos hizo dudar sobre la continuidad de la franquicia.

Sin embargo, y en el contexto de WrestleMania 37 (los que ya peinan canas entenderán las ganas que tengo de llamarlo Pressing Catch) que se está celebrando este fin de semana, WWE ha publicado un vídeo en YouTube que nos muestra el primer teaser de lo que será WWE 22K, confirmando así que, contra viento y marea, 2K mantiene su apuesta por esta franquicia que, después de más de un año de silencio, muchos empezaban a dar por extinta o, como mínimo, en un profundo proceso de revisión.



El teaser de WWE 22K no muestra, como ya habrás imaginado, imágenes del juego en movimiento. En su lugar encontraremos una cinemática bastante llamativa. En la descripción del vídeo encontramos el texto «WWE 22K. It Hits 👊 Different 💥Coming Soon.», seguido de diversos enlaces a redes sociales en las que seguir las últimas noticias sobre el futuro lanzamiento. Sin fecha, de momento, solo un «Coming Soon», que lo mismo puede hablar de días (poco probable), que de semanas o meses.

Sí que hay algo interesante en el mensaje del vídeo y es la palabra «Different». En otras condiciones podría significar, simplemente, evolución, pero dados los precedentes en este caso, WWE parece estar dando acuse de recibo de todas las críticas recibidas por el último título hasta la fecha de la franquicia, e indicando que WWE 22K será diferente a lo visto hace dos años. Y eso está muy bien como declaración de intenciones pero, claro, tendremos que esperar para comprobar cuán diferente es, y si consigue restaurar el prestigio perdido por la saga.