El registro de Windows 10 es una base de datos donde el sistema operativo almacena la información necesaria para la gestión de las aplicaciones instaladas, dispositivos de hardware y la configuración del usuario o los usuarios que usan el ordenador personal.

Es fácil de entender que se trata de un fichero fundamental que el sistema, aplicaciones y dispositivos utilizan continuamente y desde el que se controla por completo el funcionamiento de un PC, su aspecto, comportamiento de sus componentes o acceso a funciones como vimos en el artículo sobre directivas de grupo. Absolutamente todo se encuentra ahí, perfiles de usuario, el lugar donde se encuentran ciertos ficheros indispensables para el funcionamiento del sistema, los tipos de documentos, todo el hardware del equipo o hasta los iconos que se usan.

Cómo es el registro de Windows 10

El actual registro se estrenó en Windows 98 y se mantiene con muy pocos cambios hasta Windows 10 y las versiones servidoras Windows Server. Llegó como un método más eficiente para reemplazar a los archivos .ini basados en texto que se utilizaba en los archivos de configuración de MS-DOS y Windows 3.x, como los archivos Autoexec.bat y Config.sys que recordarán los más viejos del lugar y que hoy serían insuficientes para incluir el gigantesco ecosistema de software y hardware que ocupa hoy Windows 10.

Como decíamos, este fichero contiene información a la que Windows hace referencia continuamente durante su funcionamiento, como los perfiles de cada usuario, las aplicaciones instaladas en el equipo, los tipos de documentos que cada uno puede crear, la configuración de la hoja de propiedades para carpetas e iconos de aplicación, el hardware que existe en el sistema, los puertos que se usan y un larguísimo etc.

El fichero es una base de datos jerárquica (en forma de árbol) compuesta de grupos de claves, subclaves y finalmente valores de registro de distinto tipo. Como verás en la imagen, consta de cinco grandes grupos:

HKEY_CLASSES_ROOT: La información que se almacena aquí se asegura de que se abra el programa correcto al abrir un archivo mediante el Explorador de Windows.

HKEY_CURRENT_USER: Esta información está asociada al perfil del usuario y contiene la raíz de la información de configuración del usuario que ha iniciado la sesión actual, las carpetas del usuario, los colores de pantalla o la configuración del Panel de control.

HKEY_LOCAL_MACHINE: En este grupo se almacenan los parámetros específicos del ordenador común para todos los usuarios del mismo.

HKEY_USERS: Contiene todos los perfiles de usuario cargados activamente en el equipo.

HKEY_CURRENT_CONFIG: Almacena la información sobre el perfil de hardware que usa el equipo local en el inicio del sistema.

Windows ofrece una aplicación interna llamada regedit que permite visualizar el archivo de registro, realizar los cambios pertinentes en el mismo o introducir nuevas claves. Además, permite exportar todo su contenido o el de una rama determinada en un archivo con su extensión .reg por si se produce algún error poder restaurarlo. La utilidad de Copia de seguridad del sistema también permite guardar todo el registro, además de los archivos de arranque y datos personales.

Cinco limpiadores gratuitos

El registro de Windows 10 aumenta de tamaño con el mero uso del sistema operativo, la instalación/desinstalación de aplicaciones o cualquier componente de hardware que añadamos o reemplacemos. No es inusual que todo ello vaya ralentizando el uso del equipo o queden rastros de entradas defectuosas o corruptas, e incongruencias que perjudican la experiencia del usuario y provoquen desde pequeños errores hasta fallos graves.

La industria ofrece herramientas especializadas que son capaces de escanear el registro e identificar entradas rotas o inválidas y repararlas. Ello tiene el beneficio práctico de limitar/solucionar los errores y aumentar el rendimiento de la máquina.

El uso de estas aplicaciones no es inocuo, al igual que no lo es cualquier cambio manual que realicemos sobre el mismo. Teniendo en cuenta la importancia de esta base de datos volvemos a recomendar encarecidamente que antes de usarlas hagas una copia del registro para que en caso de problemas puedas restaurarlo y devolverlo a un estado anterior. Teniendo claro lo anterior te dejamos cinco aplicaciones gratuitas capaces de ‘limpiar’ este fichero.

CCleaner

Una aplicación en su día sobresaliente que usábamos millones de usuarios desde los tiempos de gloria de Windows XP como un ‘todo en uno’ para el mantenimiento y optimización del PC. El software ha ido perdiendo valoración los últimos años desde que su actual propietario, Avast, incorporó un módulo que recopilaba datos sin el consentimiento de los usuarios, añadía publicidad e instalaba el antivirus de la compañía sin la transparencia debida. Un grave fallo de seguridad instaló un troyano en una versión del software y Microsoft lo añadió a su ‘lista negra’ de dominios lo que acabo por rebajar su uso.

Todo ello no significa que su gran capacidad en tareas de mantenimiento se haya reducido y sabiendo que no es lo que era no pueda ser utilizado. Entre herramientas de todo tipo, sigue destacando su limpiador del registro de Windows 10, que examina archivos DLL compartidos que faltan en el sistema, extensiones de archivo no utilizadas, problemas con ActiveX y Class, bibliotecas de tipos, fuentes, software obsoleto, elementos de inicio y otros problemas que impiden que el sistema funcione correctamente.

CCleaner está disponible en versión gratuita y otras comerciales con más funciones para Windows 10, 8.1, y 7, con soporte para versiones de 32 y 64 bits. Si no quieres tener que lidiar con el adware te recomendamos la versión que no requiere instalación, CCleaner Portable.

Auslogics Registry Cleaner

Frente a un todo en uno como CCleaner, esta es una aplicación dedicada en exclusiva a mantener el registro de Windows 10 en plena forma, limpiando entradas innecesarias, duplicadas o corruptas. Muy fácil de usar, es capaz de solucionar problemas variados, incluidos los accesos directos rotos del menú Inicio, el inicio rápido, documentos recientes y elementos del escritorio.

Su funcionamiento es el típico en este tipo de aplicaciones, primero con un escaneo completo donde el software analiza el sistema e informa de los problemas en el registro para que el usuarios seleccione y excluya los que desea o no desea corregir. Además, ofrece información en línea de cada problema encontrado y crea automáticamente copias de seguridad del registro en un ‘centro de rescate’ para restaurar por si los cambios surten más problemas que los que promete solucionar.

Auslogics Registry Cleaner ofrece versión gratuita aunque solo la versión ‘Pro’ analiza todas las áreas admitidas del registro del sistema. Cuidado con el software basura adicional que intenta instalar, una norma perniciosa que se extiende por el software gratuito.

Wise Registry Cleaner

Otro limpiador gratuito que ofrece una interfaz limpia y opciones intuitivas. El programa tiene tres tipos de limpieza: escaneo rápido que solo escanea entradas de registro seguras, escaneo profundo que incluye todo y un área personalizada que permite al usuario elegir cualquier parte del registro para escanear, excluyendo el resto. Como los anteriores, crea copias de seguridad antes de cualquier cambio y un punto de restauración por si acaso.

La aplicación verifica las entradas de registro no válidas cuando se trata de componentes ActiveX y COM, rutas de software, tipos de archivos, configuraciones de firewall, fuentes, archivos DLL compartidos y otros. Se pueden programar trabajos de limpieza para que se ejecuten automáticamente y dispone de una pequeña herramienta para desfragmentar del registro, reducir su tamaño y lograr que la computadora funcione más rápido. Añade algunas funciones de optimización para acelerar el arranque y apagado de la PC, optimización de la SSD, la configuración de red, y otros parámetros.

Wise Registry Cleaner ofrece versión gratuita completa y sin publicidad, además de una versión premium que permite limpiar el registro de múltiples perfiles de usuario, algo que realmente la mayoría no va a necesitar. Funciona desde Windows XP a Windows 10 en versiones de 32 y 64 bits. No tiene variante portable.

Glarysoft Registry Repair

Seguramente el más simple de esta selección, ya que comienza a escanear el registro tan pronto como se inicia. Tras el análisis muestra los problemas relacionados con la integridad del registro, software publicitario y/o espía, software obsoleto, los controles personalizados, las extensiones de archivo, etc.

Puede reparar todos los problemas con un clic o revisar cada uno de ellos, según decida el usuario, pudiendo eliminar entradas, dejarlas como están o agregarlas a una lista de exclusión para ignorarlas en los análisis futuros. También crea copias de seguridad automáticamente antes de realizar cambios.

El limpiador de Glarysoft es gratuito y no incluye publicidad ni opciones ocultas. Sí intenta instalar otra aplicación del mismo desarrollador, lo que debes descartar si no es de tu interés.

Eusing Free Registry Cleaner

No te asuste su instalador o interfaz obsoleta, más propia de Windows 98. Por dentro se sigue actualizando y es un limpiador de la vieja escuela que hace su trabajo muy bien. Tiene tres partes diferenciadas, análisis, reparación y restauración en su caso de una copia anterior que realiza automáticamente antes de las modificaciones.

Analiza varias partes del registro de su sistema, incluidos archivos y carpetas, ubicaciones de software, fuentes, archivos de ayuda no válidos, archivos DLL compartidos o programas de inicio, y la muestra en su clave correspondiente. También tiene un gestor para administrar la carga de inicio con el fin de acelerar la secuencia de inicio de Windows al deshabilitar las aplicaciones de ejecución automática.

Eusing Free Registry Cleaner tiene soporte desde Windows 9x a Windows 10, pasando por NT, 2000 y XP. Sin publicidad y sin adware.

¿Utilizas limpiadores de registro de Windows 10? ¿En otros Windows? ¿Con qué herramientas? Ciertamente son aplicaciones con las que hay que extremar las precauciones teniendo en cuenta lo que ‘tocan’, pero pueden ser útiles en algunos escenarios. Y siempre, siempre, antes de hacer ningún cambio asegúrate de contar con copias de seguridad, del registro, backup completo o usando la aplicación interna de puntos de restauración.