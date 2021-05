Continúa el juicio de Epic Games y Apple, y continúan las filtraciones de documentos y acciones que nos muestran el enorme poder económico de Epic. Y es que además de las enormes cifras gastadas en los juegos gratis ofrecidos semanalmente, parece ser que la compañía trató de hacerse con la distribución exclusiva de los juegos de PlayStation para PC, llegando a ofrecerle a Sony hasta 200 millones de dólares para hacerse con sus títulos first-party.

Concretamente, la oferta englobaría el pago de «200 millones de dólares MG» por la exclusividad de 4 a 6 títulos, la cual aparentemente todavía estaba pendiente de una respuesta por parte de Sony. Con una nomenclatura y términos bastante difusos, tal y como detallan desde PcGamer, estos «MG» podrían hacer referencia a un pago de «garantía mínima», término utilizado por Epic en estos acuerdos de exclusividad, y que hace referencia a un ingreso mínimo garantizado para el editor, independientemente de si el juego acaba vendiendo lo suficiente o no.

Sin embargo, la ausencia de nuevos documentos nos deja en la duda de si finalmente este acuerdo se llegó a materializar o no, con la reciente llegada y exclusividad completa de juegos como Predator: Hunting Grounds y ReadySet Heroes, o la más notable llegada de títulos como Horizon Zero Down y Days Gone, que se estrenaron de manera simultánea a ambas Steam y Epic Games Store.

Y es que obviamente las grandes IPs de PlayStation no estarían cubiertas por este acuerdo, para las cuales sería más lógico esperar una cifra bastante mayor. Lo interesante ahora sería saber sin embargo, si los dos primeros juegos forman parte de este acuerdo de 200 millones de dólares, vaticinando la posible llegada de otros 2 o 4 juegos exclusivos de PlayStation; o si por el contrario, se trata de otro acuerdo independiente.

Epic Games y los exclusivos a golpe de talonario

No se trata de la primera vez que vemos como la compañía trata de hacer frente a Steam a través de las exclusividades, como en los casos del primer lanzamiento (con 24 horas de canje gratuito) de A Total War Saga: Troy; la primera llegada a PC de la trilogía principal de Kingdom Hearts; o las exclusividades temporales de títulos como Borderlands 3; con un gasto total de cerca de 1.000 millones de dólares entre 2019 y 2020.

Y es que parece ser que Sony no ha sido la única en el punto de mira de Epic, quien también mantuvo conversaciones similares con Microsoft y Nintendo para tratar de traer algunos de sus títulos propios a su tienda como exclusivos. Aunque sin duda los juegos de PlayStation son los más «asequibles», dado el gran hermetismo por el que se caracteriza Nintendo; así como el fuerte ecosistema de PC y consolas que está construyendo ya por si mismo el gigante americano, quien se posicionó con Valve para ampliar la oferta de sus juegos en PC, con exclusivos como la Halo Master Chief Collection para Steam.

La relación de Sony y Epic

Si bien recientemente pudimos ver las reticencias de Epic frente a las «tasas» impuestas por Sony para implementar el juego cruzado con su plataforma, lo cierto es que la relación entre ambas compañías es más estrecha de lo que parece.

Y es que la compañía japonesa posee incluso una pequeña parte de Epic, con la inversión de 250 millones de dólares durante el año pasado, o la más reciente inyección de (casualidades del destino) y otros 200 millones de dólares. Cifras que, lejos de buscar hacerse con el control de la distribuidora, sin duda muestran su interés en la misma.