LG 34WP550-B: dos monitores en uno

Lo primero que he pensado, nada más ver el nuevo monitor LG 34WP550-B es, precisamente, con lo que he iniciado esta noticia. Aunque actualmente no lo hago, durante muchos años he trabajado con una configuración de dos monitores, y aunque pueda parecer un poco pretencioso, creo que proporciona unas condiciones de trabajo que, una vez que las pruebas, descubres que todo debería haber sido siempre así, y que volver a una sola pantalla, salvo en condiciones concretas, supone un auténtico sacrificio.

Son varias, no obstante, las circunstancias que pueden forzar a una persona que tiene preferencia por emplear dos monitores a utilizar solo uno: presupuesto, espacio, incompatibilidad del sistema operativo, etcétera. Y, en esos casos, un monitor panorámico como este LG, sea curvo o plano, puede ser una solución excelente. Y es en este contexto en el que el recién presentado LG 34WP550-B puede jugar su mejor papel, especialmente en entornos de trabajo.

Con la LG 34WP550-B hablamos de una pantalla de 34 pulgadas con una proporción de aspecto 21:9 y una resolución de 2.560 x 1.080 puntos, un formato muy «de cine», que no obstante dónde mejor resultado puede ofrecer es, como ya he comentado anteriormente, en entornos laborales, en los que la multitarea es un elemento clave, es decir, precisamente aquellos en los que los dos monitores proporcionan un entorno de trabajo mucho más cómodo y ágil.

La LG 34WP550-B está construida con un panel IPS que ofrece una tasa de refresco de 75 hercios y un tiempo de respuesta de cinco milisegundos. Su luminosidad es de hasta 250 nits, es compatible con la tecnología de sincronización de imagen AMD FreeSync y ofrece una cobertura del 95% del espacio de color sRGB. En cuanto a su ángulo de visión, nadie se sorprenderá al saber que es de 178º, es decir, a lo que ya nos tienen acostumbrados los monitores IPS.

Como puedes ver, el LG 34WP550-B no es un monitor tope de gama. Sus 75 hercios seguramente sean insuficientes para los gamers más exigentes, y su luminosidad y no llegar al 100% del espacio de color sRGB puede hacer que los profesionales de la edición de imagen se decanten por otras opciones. Sin embargo, para la mayoría de usuarios, cuyas necesidades no son tan altas, una pantalla como esta puede ser una excelente opción.

Aunque acaba de ser anunciado, el LG 34WP550-B todavía no está a la venta, y de momento desconocemos en qué momento llegará al mercado. Lo que sí sabemos ya es su precio, que será de 299 dólares. Esperaremos a ver su precio cuando llegue a Europa.

