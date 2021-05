Las suscripciones de Twitch son una de las principales vías de monetización de los streamers. Son, junto con las donaciones en bits, las dos vías directas (es decir, a través de la propia plataforma) con las que los usuarios pueden apoyar las transmisiones. A diferencia de los bits, las suscripciones son (o pretenden ser) una muestra de apoyo continuado, que se renueva mes a mes, y en la gran mayoría de canales suelen llevar asociadas recompensas, que van desde emotes exclusivos del canal hasta vías de interacción adicionales con el streamer y con la comunidad.

Otra recompensa que va asociada a las suscripciones de Twitch en determinados canales consiste en ofrecer acceso a servidores de juegos y a partidas solo para suscriptores. En uno de los canales en los que estoy suscrito (actualmente cuatro, aunque he llegado a estar suscrito a muchos más) se celebra, de vez en cuando, el día del sub, con sorteos solo para suscriptores, partidas también solo para subs, etcétera. En un canal el que fui sub hace tiempo, y otro al que estoy pensando suscribirme, tienen servidores de Minecraft en los que el rol de suscriptor te proporciona ventajas adicionales, etcétera.

Como puedes ver, los streamers son muy conscientes de la importancia de promocionar las suscripciones de Twitch en sus canales y, en consecuencia, las incentivan con recompensas de todo tipo, algo que además recuerdan (en algunos casos más y en otros menos) a lo largo de cada directo. Además, en ocasiones establecen objetivos de donaciones, ya sea en un día o a lo largo del tiempo que, al cumplirse, se traducen en sorteos, directos especiales y más.

Con ello, es comprensible que toda la comunidad se encuentre un tanto revolucionada, ahora mismo, por el anuncio de que las suscripciones de Twitch van a bajar de precio en gran parte del mundo. Una medida que, sin duda, será acogida con enorme alegría por parte de los usuarios de la plataforma, pero que ha pillado un tanto por sorpresa a los streamers, que en estas horas están analizando e intentando valorar la medida con la información de la que disponen hasta el momento.

¿Suscripciones de Twitch por menos de un euro?

Sí, aunque con matices. Es su anuncio, Twitch afirma llevar mucho tiempo recibiendo feedback, por parte de usuarios de fuera de Estados Unidos, en el que se indica que el precio de la suscripciones de Twitch es demasiado caro para las economías locales. Y lo cierto es que la demanda tiene sentido, pues con algún ajuste (por ejemplo, la falsa paridad euro-dólar), la compañía ha estado cobrando alrededor de cinco dólares por suscripción en todos los países del mundo en los que el servicio es accesible, sin tener en cuenta las economías locales.

Así, por ejemplo, Twitch afirma lo siguiente: » El porcentaje de usuarios activos en Europa o Asia que apoyan a los creadores con una suscripción es aproximadamente un 50% menor en relación con Norteamérica. En América Latina, es casi un 80% inferior«. Obviamente el abordaje de la cuestión por continentes no contempla la diferencia entre diversas geografías dentro de los mismos. Recordemos que, si hablamos del continente europeo, el PIB per cápita de Mónaco en 2020 ascendió a 158.917 euros, mientras que el de Ucrania se quedó en los 3.294 euros.

No obstante, para los ajustes de precio de las suscripciones de Twitch, la plataforma realizará un análisis de cada economía nacional y, en base a dichos datos, determinará el precio adecuado para cada mercado. Esto no es nada nuevo ni revolucionario, muchos servicios online, especialmente los relacionados con contenidos, tienen distintas tarifas en función del país desde el que son contratados. Con este movimiento, Twitch parece adaptarse a ese modelo que, visto desde fuera, parece bastante razonable.

Los dos primeros países en beneficiarse de este cambio en el modelo de facturación de las suscripciones de Twitch serán México y Turquía, en los que a partir del día 20 las suscripciones de tier 1 (las más económicas) pasarán a costar 48 pesos mexicanos (dos euros al cambio actual) y 9,90 liras turcas (0,98 euros al cambio actual). Una reducción del 60% y el 80% respectivamente que, además, entendemos que se aplicarán tanto a la suscripción propia como a las regaladas a otros usuarios del canal (independientemente del país de los mismos, claro).

Durante el tercer trimestre de este mismo año, los ajustes en los precios de las suscripciones de Twitch empezarán a llegar, según la compañía, a la mayoría de los países de Asia, América Latina, Oriente Medio, África y Europa. Y, por si temes que en algunos casos el cambio se traduzca en un incremento, esto es lo que afirma Twitch al respecto: «Lo más importante es que los precios de las suscripciones en la gran mayoría de los países fuera de Estados Unidos se reducirán«. ¿Quizá se incrementen en los países más ricos? Parece poco probable, pienso que en todo caso en los mismos se mantendrá el precio actual.

¿Y qué ocurre con los streamers?

Aunque Twitch no hace pública la cuantía que reciben los streamers por cada suscripción, y además pide a los mismos que tampoco hagan pública esa información, es sabido que la mayoría reciben alrededor del 40%-45% del importe de las mismas, por lo que hablamos de algo más de dos euros por cada cinco de suscripción.

Esto, claro, se traduce en que si ahora un suscriptor pasa de pagar cinco a pagar dos euros mensuales por las suscripciones a Twitch, por cada una de ellas el streamer recibirá 80 céntimos de euros. 40 céntimos en el caso de las suscripciones por un euro, como será el caso de las de Turquía y, previsiblemente, en otros países. Un hipotético streamer turco que tenga, pongamos, 500 suscriptores locales, pasará de recibir unos 1.000 euros mensuales, a quedarse en aproximadamente 200 euros. No es difícil imaginar la preocupación de los streamers en este punto.

Para facilitar la transición a las nuevas tarifas, Twitch ha anunciado algunas medidas que mitiguen el potencial impacto negativo de las mismas en la facturación de los creadores de contenido. Así, para los creadores que cumplan determinados requisitos marcados por la plataforma, ésta asumirá los costes del cambio, garantizando que la reducción de precio de las suscripciones de Twitch no se traduzca en un descenso en los ingresos de los creadores, mediante un sistema de incentivos.

Dentro del mismo, la plataforma calculará una media de ingresos por hora transmitida en directo en los canales, y en caso de producirse un descenso de los mismos Twitch completará el pago mensual a los creadores con el dinero necesario para que no se produzca dicho descenso. Este apoyo empezará siendo del 100% y se reducirá, paulatinamente, a lo largo de un año. Esto el lo que indica Twitch al respecto:

«Twitch cubrirá el 100% de los ingresos básicos del canal y de la suscripción Prime (si es necesario) durante tres meses naturales, incluido el mes del cambio de precio. Después de eso, disminuiremos lentamente los pagos de incentivos en un 25% cada tres meses durante los siguientes 9 meses, totalizando un período de 12 meses de proporcionar incentivos de ajuste de ingresos«.

Ahora un punto clave, claro, es saber qué streamers podrán acogerse a este plan de incentivos. El sentido común nos lleva a pensar que los partners deberían estar en esa lista, si bien es posible que apliquen criterios más altos que los necesarios para obtener dicho rango en la plataforma. Tengo más dudas sobre lo que ocurrirá con los afiliados (el grado anterior al partner)m pues

Adicionalmente a esto, y aún más importante a medio y largo plazo, Twitch afirma que ya ha realizado varias pruebas en diversas geografías, en las que ha podido comprobar que una reducción significativa en el precio de las suscripciones sí que se ha traducido en un importante incremento en el número total de las mismas en dichos países. Su planteamiento, que al menos en teoría parece bastante lógico, es que con suscripciones de Twitch más baratas, más usuarios se suscribirán para apoyar los canales que ven.

Las suscripciones de Twitch son, como ya dije al principio, una de las principales vías de apoyo por parte de la audiencia a los streamers, por lo que modificar su precio es un movimiento complicado. Las suscripciones de Twitch más baratas pueden mermar los ingresos de los creadores, pero también incrementarlos si Twitch ha hecho bien las cuentas (y cabe pensar que lo habrá hecho, pues también puede tener mucho que perder si esto sale mal).

Tengo, por otra parte, una duda, y es que estamos hablando de las suscripciones de Twitch de nivel (tier) 1, ¿y qué ocurre con las de los niveles 2 y 3? ¿Éstas mantendrán su precio actual o, por el contrario, también bajarán de precio? Antes mencioné que soy, en la actualidad, suscriptor de cuatro canales, tres de ellos en tier 1 y uno en tier 2. Y me pregunto si tendría sentido bajar el precio de las suscripciones de Twitch de los niveles superiores. Y me gustaría tener una opinión, pero el caso es que en este momento solo tengo dudas.

¿Qué opinas tú del precio de las suscripciones de Twitch? ¿Estás suscrito a algún canal? ¿Hay canales que apoyarías pero que, por el precio actual de las suscripciones de Twitch, no puedes hacerlo? ¿Qué precio pagarías tú por apoyar un canal?