Aplicaciones y servicios con los que gestionar todo lo que has visto y quieres ver, hablando de películas y series, pero también de documentales y programas de televisión de cualquier tipo, hay unas cuantas. Sin embargo, para que el sistema funcione, tienes que ponerle más constancia de la que estamos acostumbrados a poner a estas cosas y quizás «tu lista de Google» te lo facilite.

Por ejemplo, si estás suscrito a más de un servicio de VOD, lo más seguro es que ya tengas listas creadas en cada uno de ellos, a lo que se suma todo lo demás que te encuentres por ahí y que te gustaría apuntar para verlo cuando puedas, como películas que todavía están en el cine, pero que cuando lleguen al servicio de VOD de turno lo mismo ni te acuerdas de ellas. Esto, es de suponer, nos pasa a todos (también nos pasa que probablemente nos apuntemos más cosas de las que podremos ver nunca, pero esa es otra historia).

Total, que cuando llega ese momento en el que te preguntas ¿y qué veo ahora? se convierte en uno en el que puede que termines no viendo nada, si te pones a repasar las listas de uno y otro sitio, las novedades que te recomiendan, etc. Se le llama a esta circunstancia «fatiga de decisión» y sabes perfectamente cómo funciona: estás tanto rato buscando qué ver, que al final no ves nada.

Por otro lado, sumar a todas esas listas una tercera aplicación que haga solo eso, puede resultar eficaz, pero requiere, como ya hemos señalado de constancia. Ocurre lo mismo con la función de Google de la que te vamos a hablar ahora, con una excepción: con casi toda seguridad, te vas a poder ahorrar instalar una nueva aplicación o abrirte cuenta en un nuevo servicio, porque ya tendrás tu cuenta de Google y usarás su buscador con asiduidad.

Tu lista de Google

Centrándonos en lo que nos ha traído hasta aquí, «tu lista de Google» es, como ya se ha mencionado, una función, una característica si quieres, del buscador de Google. De hecho, la habrás visto muchas veces, aunque no te hayas fijado en ella. Se muestra tanto en el PC como en el móvil y «aparece» cuando buscas alguna película o serie, en el marco de información adicional. Tal que así:

El marco en vertical incluye mucha otra información acerca del título que estás buscando, como la sinopsis, la duración, el reparto, etc., pero con el fragmento que se muestra es suficiente para captar la funcionalidad que «tu lista de Google» te ofrece: ahí puedes marcar si lo has visto ya, si te ha gustado o no, y añadirlo a «tu lista de Google». ¿Has probado a hacerlo alguna vez?

Si le das a «mi lista», el contenido se añadirá a «tu lista de Google», al tiempo que aparecerá un mensaje flotante de escasa duración explicándote que «para ver tu lista de Google, busca «mi lista»», incluyendo un enlace que te llevará a la misma. Es ahí, en tu lista de Google, donde podrás revisar todo lo que vayas añadiendo, cuando te apetezca ver algo y no sepas el qué.

El problema es que cuando buques «mi lista» en Google, con o sin las comillas, lo que vas a encontrar no es tu lista de Google, sino el resultado de la búsqueda. Esto sucede porque Google te dice que lo busques en castellano, cuando no ha traducido el término. La búsqueda que te llevará de verdad a tu lista de Google es «my watchlist«, de nuevo, con o sin las comillas.

La recomendación que te hago, si es que te apetece probar tu lista de Google, es que guardes un marcador para acceder lo más rápidamente posible y no tener que estas escribiendo continuamente my watchlist: este es el enlace directo.

Una última cosa: ¿para qué sirve lo de darle al me gusta o al no me gusta en una película o serie? ¿Afecta en algo a tu lista de Google, o es un mero adorno del buscador? Pues no y no, son las respuestas. No obstante, si usas Android y además tienes instalada la aplicación de Google Play Películas, descubrirás que sirve para algo más que para ocupar espacio: es la que, en función de lo que hayas puesto, te recomendará unos contenidos u otros.

Si Google Play Películas no es es protagonista de esta entrada es por no depender de una aplicación específica, como se ha comentado al principio. Y porque al final resulta mucho más cómodo intuitivo utilizar el buscador que abrir una aplicación ex profeso… Aunque eso irá a gusto, imagino.

No obstante, hay un pero a tener en cuenta: mientras que en el navegador del móvil podrás acceder a tu lista de Google completa, en el PC solo verás los últimos 14 títulos que hayas añadido (modificando la fecha a través de las herramientas los resultados de búsqueda varían, pero es una pésima forma de gestionarlo).