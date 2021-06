WWDC 2021: ¿Dónde verlo? ¿Con qué nos sorprenderá Apple?

Ya solo faltan unas horas para la keynote inicial del WWDC 2021, el evento de Apple dirigido como su propio nombre indica a los desarrolladores, pero que debido al calado de algunos de los anuncios que se hacen en el mismo también suscita un enorme interés entre los usuarios de los dispositivos y servicios de Apple. La muestra más clara de ello la tuvimos el año pasado, cuando los de Cupertino escogieron este encuentro para anunciar su salto de Intel a ARM con Apple Silicon.

En comparación, salvo que Apple se guarde algún bombazo en la manga, este WWDC 2021 no será tan explosivo como el del año pasado. Pero, aún así, sí que tenemos razones para esperar que sea un evento muy interesante, lleno de anuncios esperados y que nos desvele las líneas maestras de los planes de Apple para los próximos meses. Demos un repaso a lo que esperamos ver:

iOS 15: El anuncio de la próxima versión del sistema operativo del iPhone en el WWDC 2021 no es ninguna sorpresa, es más es de las pocas cosas que sabemos a ciencia cierta que ocurrirán. Ahora bien, no podemos ir mucho más allá de eso, pues a diferencia de años anteriores, cuando se han producido importantes filtraciones, en esta ocasión ha reinado la discreción. ¿Mejoras en los widgets? ¿Más privacidad? Ambas posibilidades están en el aire, pero de momento son solo eso, posibilidades.

macOS 12: Apple también anunciará su nueva revisión de su sistema operativos para ordenadores. Aunque obviamente contará con algunas novedades, creo que a quién más interesará en este caso es a los desarrolladores (y estupendo, pues vuelvo a recordar que hablamos del WWDC 2021), pues tengo la impresión de que, sin ser la versión definitiva para este fin (para eso tendremos que esperar hasta el fin del soporte para los Mac con Intel), sí que supondrá un avance en la convergencia entre macOS e iOS/iPadOS.

iPadOS 15: Por norma general suele ser el hermano feo, al que menos atención se le dedica, pues se suele ver como la versión de iOS para pantalla grande. Sin embargo en este WWDC 2021 puede producirse un cambio a este respecto. Recordemos que en abril se presentaron los primeros iPad Pro con SoC M1, y que dichos dispositivos exigen un sistema operativo igualmente Pro. ¿Puede que llegue el soporte para ejecutar apps de macOS en iPadOS?

iPad con arranque dual: Esto es, probablemente, solo un disparate que se me ha pasado por la cabeza pero, ¿y si a los de Cupertino, pensando precisamente en la convergencia entre macOS e iOS, se les ha ocurrido portar macOS 12 a iPad Pro? Aunque solo sea como prueba de concepto, podría ser muy interesante ver su tablet más Pro corriendo un sistema operativo de PC e, incluso, ofreciendo la posibilidad de un arranque dual iPadOS/macOS. Repito, hablamos de la WWDC 2021, es el marco perfecto para mostrar algo así.

WatchOS: Es posible que Apple anuncie alguna nueva función de cuantificación, ya sea basada en los sensores actuales de Apple Watch o de los que estén por venir en su próxima versión. Algunos rumores apuntan a funciones para detectar el estrés y alertar al usuario para que realice alguna técnica de relajación para evitar posibles ataques de pánico, brotes de ansiedad, etcétera.

HomeOS: La gran incógnita de este WWDC 2021. Hace solo unos días que supimos de este OS por primera vez, y ni siquiera tenemos claro si irá dirigido a los HomePod o, por el contrario, será una reformulación de HomeKit, el sistema de hogar conectado de Apple.

Hardware: Aunque el WWDC 2021 estará centrado en el software, cabe la posibilidad de que Apple decida ponernos los dientes largos con algún que otro dispositivo. En tal caso, esperamos un nuevo chip, el sucesor del exitoso Apple M1, que ya se llame Apple M1X o Apple M2, será el protagonista de la segunda fase, quizá la final, de la transición de Apple de Intel a ARM. Y en cuanto a dispositivos en concreto, podemos esperar los nuevos MacBook Air, así como los nuevos MacBook Pro. Y, como guinda, quizá nuevos auriculares compatibles con Apple Music Hi-Fi.

Apple Podcasts: Presentado en abril, el nuevo servicio de suscripciones de pago debía debutar en algún momento de mayo, pero Apple lo retrasó «unas semanas«. Si los desarrolladores han tenido tiempo de resolver los problemas identificados, el WWDC 2021 sería un buen marco para anunciar la llegada de este nuevo servicio.

¿Dónde ver WWDC 2021?

La keynote inaugural del WWDC tendrá lugar mañana, lunes 7 de junio, a las 19.00 (hora española peninsular), las 10.00 en el horario PDT, que es por el que se rigen en Cupertino. Y, como ya viene siendo habitual desde hace años, el evento será retransmitido a través de Internet. Para tal fin podrá optar por la página web de eventos de Apple o, si lo prefieres, por el canal de YouTube de la compañía, donde la transmisión ya está programada.

Recuerda, no obstante, que la keynote es solo el principio, y que durante los cinco días que dura el WWDC 2021 se pueden producir anuncios y noticias importantes. Pero no te preocupes, no es necesario que desfallezcas frente a la web intentando que no se te escape nada, pues nosotros te informaremos puntualmente de cuantas novedades relevantes se produzcan en el evento.