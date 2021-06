Leitz Phone 1: Leica debuta en el mercado de los smartphones

Reconozco que el Leitz Phone 1 me ha sorprendido, me ha sorprendido muchísimo, y es que lo último que esperaba es que la más que prestigiosa marca de cámaras y objetivos diera este paso. Claro, que en realidad cuando allá por 2006 se presentó la Leica M8, que en teoría era su primera cámara digital, algunos recordamos la Leica S1, presentada en 1998, y de la que aunque apenas se vendieron 160 unidades (lo que en realidad no está nada mal, puesto que su precio al cambio era de unos 17.000 euros), sí que supuso una muestra de que Leica apostaba más por la innovación de lo que muchos piensan.

Pero bueno, como iba diciendo, en 2006 llegó la M8, y poco después el catálogo de cámaras digitales de Leica empezó a crecer hasta el punto actual, en el que cuenta con múltiples modelos, todos ellos realmente interesantes aunque, y esto es algo a lo que la marca ya nos tiene acostumbrados, no al alcance de cualquier bolsillo. Adicionalmente, y con el boom de los smartphones, también ha sabido llegar a acuerdos de colaboración con fabricantes para integrar sus cámaras en los mismos.

Pero claro, una cosa es colaborar con otros fabricantes y otra muy distinta es dar el salto de comercializar su primer smartphone, el Leitz Phone 1. Claro, que en realidad, y como es fácil imaginar, no se trata de un desarrollo completo de Leica, sino que ha sido desarrollado en colaboración con Sharp… una colaboración tan profunda que, salvo por algunos detalles, el Leica Phone 1 es un hermano mellizo del Sharp Aquos R6, un smartphone tope de gama presentado el mes pasado.

Lo primero que veremos si tenemos la suerte de que un Leitz Phone 1 llegue a nuestras manos es una generosa pantalla construida con un panel panel OLED de 6,6 pulgadas con resolución Wide UXGA+ (2.730 x 1.260 puntos) en una proporción de aspecto 2.17:1. Obviamente hablamos de una pantalla con HDR y, en lo referido a su frecuencia de refresco, nos encontramos con que puede llegar a alcanzar los 240 hercios.s

En lo referido a su interior, en Leica no han querido quedarse cortos y ha equipado el Leitz Phone 1 con un SoC Snapdragon 888, el chip tope de gama de Qualcomm en la actualidad, y lo ha acompañado de nada menos que 12 gigabytes de memoria RAM y 256 gigas de memoria de almacenamiento, que pueden ser ampliadas con una tarjeta MicroSDXC de hasta un terabyte. Y este es un aspecto importante, puesto que cabe esperar que los usuarios del mismo hagan un uso intensivo de la cámara. Todo este conjunto se alimentará con un batería de 5.000 miliamperios.

Hablamos de un smartphone de Leica, así que lo más probable es que te estés preguntando por su cámara principal. Ahora bien, debes saber que Leica no entra en la competición del megapíxel, es decir, que no trabaja para lograr sensores con más resolución, sino que se centra en tanto la calidad del mismo como la del cuerpo óptico que lo acompaña estén al nivel de lo que se espera de la marca. Así, el Leitz Phone 1 cuenta con una cámara principal de una pulgada con 20 megapíxeles y número f/1.9.

Y ahora llegan, claro, las malas noticias. La primera es que, al menos de momento, el Leitz Phone 1 solo se comercializa en Japón, a través del operador SoftBank. Y la segunda ya te la estarás imaginando desde que viste el titular de la noticia. Hablo, claro, del precio, y es que al cambio se situará alrededor de los 1.400 euros. Claro, que hablamos de Leica, una marca especializada en objetos de deseo, por lo que apuesto a que, para muchos, el precio no será un problema, y estarán esperando su llegada a otros países.