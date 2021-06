Hoy es el gran día. A las 17:00 horas (hora española), Microsoft presentará Windows 11, la última puesta al día de su conocido sistema operativo, y una de las sorpresas más importantes de lo que llevamos de año, ya que, tras el salto de dicho sistema operativo al modelo de servicio, no teníamos claro que el gigante de Redmond fuese a cambiar la numeración de Windows.

La adopción del modelo de servicio, en detrimento del modelo de producto, supuso una evolución importante. Microsoft ya no concibe Windows como un producto a renovar en periodos de tiempo relativamente largos, sino como un software que se actualiza en ciclos cortos, concretamente cada seis meses (actualizaciones semestrales con nuevas funciones), y que se ve complementado con los clásicos parches de seguridad que siguen llegando mensualmente.

Esas actualizaciones semestrales llevan entre nosotros desde el lanzamiento de Windows 10, y en ningún momento han afectado a la numeración del sistema operativo, es decir, la versión original de 2015 y la versión actualizada a mayo de 2021 siguen llamándose Windows 10. Sin embargo, esto cambiará con la actualización de finales de año, prevista para los meses de octubre-noviembre, ya que hará que dicho sistema operativo pase a llamarse Windows 11.

Quiero empezar con un tema muy importante, sus posibles requisitos. Como vimos en su momento en este artículo, las primeras builds de Windows 11 que se habían filtrado tenían unos requisitos muy distintos. En un principio, todo parecía indicar que dicho sistema operativo iba a ser más exigente que Windows 10, ya que iba a necesitar 4 GB de RAM (2 GB en Windows 10 de 64 bits) y 50 GB de espacio libre (32 GB en Windows 10 de 64 bits). Sin embargo, posteriormente se filtró otra build que solo requería 2 GB de RAM, aunque mantenía los 50 GB de espacio libre.

Creo que lo más probable es que Microsoft mantenga, a grandes rasgos, unos requisitos similares a los de Windows 10, incluyendo los 2 GB de RAM, pero que al mismo tiempo puede que nos encontremos con pequeños incrementos que, como ya hemos dicho, podrían afectar, entre otros elementos, al espacio necesario para instalar Windows 11. No creo que Microsoft lleve a cabo imposiciones exacerbadas y carentes de sentido.

En cuanto a las nuevas funciones que podría traer Windows 11, lo primero que debemos tener claro es que esta nueva versión introducirá cambios notables a nivel de interfaz. Así, veremos una transición importante en la dirección que marcó el extinto Windows 10X, algo que se dejará notar en elementos tan importantes como la barra de tareas, en algunos iconos y en el menú de inicio.

Siguiendo con la interfaz táctil, una nueva filtración sugiere que Microsoft podría introducir nuevos gestos que faciliten las interacciones con dispositivos táctiles basados en Windows 11. Todavía no hay información clara, pero se da por hecho que esos nuevos gestos se integrarán de forma nativa en el sistema operativo, y que por tanto serán más fáciles de aprovechar por los desarrolladores.

Por otro lado, también se espera una profunda renovación de la tienda de aplicaciones, conocida como Microsoft Store, un cambio que forma parte del proyecto «Cherry Hill» de Microsoft, y que incluye la renovación de otras aplicaciones importantes, como Groove Music, Fotos, Correo y Calendario. Volviendo a la Microsoft Store, esta seguirá soportando una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo las de tipo UWP, PWA y Win32.

Otra novedad importante, asociada a la tienda de aplicaciones, es que esta estará optimizada para facilitar y simplificar la descarga de contenidos (juegos, aplicaciones, étc) muy pesadas. Los desarrolladores podrán publicar directamente sus aplicaciones Win32, sin empaquetar, en la tienda oficial de Microsoft.

Por lo demás, resulta sensato pensar que, con Windows 11, Microsoft aprovechará para introducir mejoras a nivel de rendimiento, de soporte, de estabilidad y de seguridad. Será interesante ver si esta nueva puesta al día marca alguna diferencia positiva en juegos actuales frente a Windows 10.

Tanto para los usuarios de Windows 10, que podrán actualizar a esta nueva versión directamente a través de Windows Update, como para aquellos que tengan Windows 7 o Windows 8.1, y es que, como sabrán nuestros lectores habituales, todavía es posible actualizar de forma gratuita a Windows 10 desde dichos sistemas operativos, y por tanto también será posible dar el salto a Windows 11 sin tener que asumir ningún gasto.

Puede que esto acabe cambiando en algún momento, pero teniendo en cuenta que Microsoft sigue interesado en impulsar la transición de los usuarios de Windows 7 y Windows 8.1 a Windows 10-Windows 11 creo que es poco probable, al menos a corto y medio plazo.

Esta tarde seguiremos el evento de presentación de Windows 11, y os contaremos todas las novedades para que estéis al tanto de todo lo que ofrecerá esta esperada actualización que, como anticipamos, debería llegar al canal general a finales de este año.

Set a reminder to experience what’s new, live, June 24th at 11 am ET 📅 https://t.co/r7D0GQnR4x pic.twitter.com/UJrji0WxxB

— Windows (@Windows) June 23, 2021