Desde el lanzamiento de Google Workspace, hace algo menos de un año, resulta evidente que se trata de una de las apuestas más fuertes de Google. No era, en puridad, algo totalmente nuevo, sino más bien un rebranding de G Suite, también conocido como Google Suite, al que se sumaban nuevas funciones que, además, han ido creciendo durante todos estos meses. Además, fue uno de los protagonistas del pasado Google I/O 2021, donde debutó Smart Canvas.

A principios del año pasado, con la pandemia irrumpiendo súbitamente en nuestras vidas y dando un inesperado y fulgurante empujón al teletrabajo, muchos fueron de la opinión de que esto era temporal, que las oficinas volverían a poblarse en cuestión de semanas o, a lo sumo, meses. Sin embargo ya ha pasado más de un año, el teletrabajo parece estar dispuesto a quedarse, y es en este contexto en el que servicios como Google Workspace encajan como un guante en los nuevos modelos no ya solo de trabajo, sino también de desarrollo de múltiples actividades personales.

Aunque parte de los servicios integrados en Google Workspace siempre han sido gratuitos y han estado disponibles para todos los usuarios, otros se han reservado para las cuentas de pago, empleadas tanto por profesionales como en el sector educativo. Sin embargo esto ha cambiado, pues tal y como ha anunciado la propia compañía en su blog, a partir de ahora Google Workspace pasa a ser gratuito para todos los usuarios, y que también los particulares podrán acceder al servicio.



La principal diferencia entre Google Workspace y las herramientas que, hasta ahora, estaban también disponibles de manera gratuita para todos los usuarios tiene que ver, principalmente, con la integración de las herramientas, así como con múltiples funciones diseñadas específicamente para el trabajo en equipo. De hecho, todo pivota alrededor de los grupos, que podremos crear y emplear como espacios de trabajo en los que compartir documentos, asignar tareas, mantener reuniones, etcétera.

Precisamente estos días me encuentro liado, con otras personas, en un proyecto de índole personal, para el que compartimos documentos en Google y nos comunicamos mediante Discord. Y, aunque tenemos costumbre de hacerlo así (no es ni la primera vez ni la segunda) la idea de poder hacerlo todo desde un único entorno, en este caso Google Workspace, herramienta que también he empleado, pero en este caso en el ámbito profesional, me parece una opción realmente interesante.

Adicionalmente, Google también ha anunciado que se establecerá un nivel adicional de Google Workspace para usuarios particulares y profesionales independientes. En su lanzamiento, que se producirá próximamente, este modo tendrá un coste de 7,99 euros mensuales, estará disponible en EE. UU., Canadá, México, Australia, Brasil y Japón, y ofrecerá «capacidades premium, que incluyen servicios de reserva inteligente, videoconferencias profesionales y marketing por correo electrónico personalizado, con mucho más en camino«.