Anunciado a mediados de 2019, HarmonyOS no pareció, en un primer momento, ganar demasiada tracción. Hubo un momento, con el veto a Huawei por el gobierno estadounidense, que impedía al fabricante chino seguir empleando los servicios de Google (un elemento clave de Android), en el que pensamos que Huawei pisaría el acelerador con su propio sistema operativo, pero no tardamos en ver que no sería así, cuando Huawei se quedó con una versión recortada de Android en vez de seguir el sendero de HarmonyOS. Casi llegamos a pensar que su historia había terminado antes de cumplir un año.

Sin embargo finalmente no fue así, en octubre del año pasado se presentó HarmonyOS 2.0, y hace tan solo unas semanas la tecnológica china inició el despliegue de su sistema operativo, reincidiendo en su invitación a otros fabricantes chinos a que den el salto a su plataforma. Algo que hace unos años podía resultar poco interesante para ellos, pero que con la tensión entre los gobiernos chino y estadounidense, se perfila como una opción más atractiva, ya que elude los riesgos asociados a un veto por parte de Estados Unidos, que afecte a su dependencia de Android.

Hasta ahora, el ofrecimiento de Huawei no parece haber calado demasiado entre el resto de fabricantes, quizá recelosos de pasar a depender de un sistema operativo creado por una empresa que es su competencia directa. Sin embargo, y según podemos leer en Gizchina, esto podría estar a punto de cambiar, pues algunos analistas apuntan a que Nokia podría dar el salto a HarmonyOS 2.0 con su serie X60. Un rumor que algunas voces ven como poco creíble, pero que tiene sentido y que, por lo tanto, merece ser valorado.

Las respuestas que ven poco probable el salto de Nokia a HarmonyOS parecen entenderlo en clave global, es decir, que sería una transición por parte de Nokia para abandonar Android, dando a entender que una compañía solo puede emplear un mismo sistema operativo en todos sus dispositivos, cuando esto no es así, y la prueba la tenemos en los terminales con Windows Phone que comercializaron varios fabricantes, de manera simultánea a sus dispositivos con Android. Es más, no solo es posible, es que además tiene todo el sentido del mundo.

Por otra parte, y aunque las relaciones bilaterales entre China y Estados Unidos se han relajado un poco desde la salida de Donald Trump de la Casa Blanca, la tensión entre ambas potencias sigue muy presente, y no parece que esto vaya a cambiar a corto plazo. ¿Podría la administración estadounidense vetar a otros fabricantes chinos? Pues esta es una posibilidad que no podemos descartar, y de ocurrir, la adopción de HarmonyOS por estos puede contribuir a la popularización de este sistema operativo en China.

Ahora recordemos que China es uno de los mercados más grandes del mundo y, por lo tanto, todos los fabricantes desean tener una buena posición en el mismo. Ya hemos visto, durante años, como Apple ha tenido que hacer algunos ejercicios de contorsionismo para no perder la buena posición con la que cuenta en el mismo, y este es solo un ejemplo. Y si a medio plazo contar con terminales con HarmonyOS es una buena vía para lograrlo, sería absurdo que Nokia, o cualquier otro fabricante, no lo intentara.

Y sí, que a estas alturas Nokia diera ya el salto de apostar por HarmonyOS puede parecer una medida muy osada, y en realidad lo es, pero no olvidemos que hablamos de un sector terriblemente competitivo, en el que empresas que ayer fueron grandes hoy han desaparecido o casi (precisamente Nokia es un buen ejemplo de ello), y en el que en ocasiones hay que tomar decisiones arriesgadas (de riesgo controlado, claro).

Todavía tendremos que esperar para ver si el rumor se confirma o, por el contrario, nunca más volvemos a saber de ello, pero a día de hoy tiene mucho sentido que, aún manteniendo prácticamente todo su catálogo ligado a Android, Nokia se decida a darle una oportunidad a HarmonyOS, incluso aunque sea solo en determinados mercados, como el chino, principalmente.

Y si echamos la vista atrás, y recordamos que estamos hablando de Nokia, tendría todavía más sentido. Al fin y al cabo, su apuesta por mantenerse en Symbian en vez de dar el salto a Android tras la llegada de los smartphones, es decir, su falta de capacidad de adaptación a un mercado cambiante, fue lo que hizo que pasara de ser uno de los fabricantes más exitosos del mundo a, prácticamente, la irrelevancia, hasta ser comprada por Microsoft. No dar el salto a Android en su momento fue un gran error, dar el salto ahora a HarmonyOS podría ser un gran acierto.