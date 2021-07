Estamos en pleno verano en el hemisferio norte y probablemente hayas comenzado o estés a punto de iniciar un merecido descanso vacacional. También es probable que no puedas librarte de cargar con el smartphone u otros dispositivos electrónicos por motivos profesionales o simplemente para mantenerte conectado o por ocio.

Conviene desconectar todo lo que se pueda, pero si no es posible, debes saber que el robo de teléfonos móviles está a la orden del día y se cuentan por millones los hurtos o extravíos que se producen año tras año. Un smartphone es un objetivo codiciado por su alto precio y posibilidades de venta (entero o por piezas), mientras que su pequeño tamaño, el tránsito vacacional por aglomeraciones de gente y seguramente la relajación del usuario facilita su sustracción.

Y es un problemón más allá del coste por la pérdida de un tipo de hardware que de gama media para arriba no suele ser especialmente económico. Que terceros puedan acceder a nuestros datos profesionales, financieros o personales puede tener un coste incalculable, además de dejarnos ‘vendidos’ si acceden a nuestras contraseñas y servicios que confían en seguridad tipo la de doble autenticación que se gestiona en los smartphones.

Protegerse previamente

Además de las medidas generales que debemos adoptar como prevención contra la pérdida de cualquier dispositivo electrónico y las medidas básicas contra robos especialmente al circular por aeropuertos, estaciones de tren, restaurantes, hoteles y en general zonas públicas llenas de gente por las que circulamos estos días, los smartphones merecen una protección especial por si ocurre lo peor, entre otros:

Usar un código PIN para la tarjeta SIM.

Bloquear la pantalla con contraseña fuerte y sistemas biométricos como el sensor de huellas o el reconocimiento facial.

Usar un cifrado de disco completo para proteger la información.

Mantener copias de seguridad de todos los datos.

Proteger con contraseña las aplicaciones críticas.

Activar la función «Encontrar mi dispositivo».

Después del robo de teléfonos móviles (o extravío)

Si has seguido las indicaciones anteriores al menos la gestión para proteger los datos será más sencilla. Utiliza la función «Encontrar mi dispositivo en Android» o «Buscar mi» en iOS para identificar el teléfono como perdido y que la pantalla del dispositivo muestre un mensaje con el número de un amigo o familiar para que, en caso de que no se trate de un robo si no de un extravío y alguien honesto encuentra el dispositivo pueda ponerse en contacto contigo.

Si pasado un tiempo prudencial (o el que estimes necesario) no recuperas el dispositivo, borra remotamente toda la información del dispositivo y contacta con tu operador de servicios a Internet para bloquear la tarjeta SIM del terminal. Finalmente, tendrás que adquirir un nuevo terminal y restaurar los datos desde la copia de seguridad.

Adicionalmente, debes mantenerte alerta ya que los ladrones pueden utilizar la información de contacto para obtener datos aún más importantes como pueden ser las cuentas generales de acceso, ID de Google o Apple mediante técnicas de ingeniería social.

En el peor de los supuestos

Si tienes constancia de que se trata de un robo y no has seguido las pausas anteriores de prevención en cuanto a bloqueo de la pantalla y resto tendrás que actuar muy rápido.

Bloquear la SIM e IMEI. Es la primera y principal acción a realizar. Llamar a tu operadora, explica la situación y bloquea la tarjeta SIM para evitar que usen las comunicaciones del terminal. En algunos países, además de bloquear la tarjeta SIM, puedes agregar el número de identificación del teléfono robado (IMEI) a la lista de bloqueo de la compañía telefónica.

Bloquea el smartphone. Desde un dispositivo seguro, ya que tendrás que introducir tu contraseña ID de Google o Apple, bloquea el terminal y considera la opción de borrado total de forma remota aunque ello te impida localizarlo definitivamente.

Advierte a tus familiares y amigos. Advierte a tus contactos de la situación y de la posibilidad de que reciban llamadas o mensajes de alguien que se haga pasar por tí con solicitudes de dinero o preguntas. Deben ignorarlos por completo.

Desvincula información financiera. Si tienes tarjetas de crédito/débito asociadas a servicios que uses en el móvil debes desvincularlas a la mayor brevedad. Se puede realizar desde «Encontrar mi dispositivo» en Android o iOS.

Contraseñas. El robo de teléfonos móviles sin cifrado y sin protección previa supone que terceros puedan conseguir tus contraseñas. Tendrás que cambiar la de todas las aplicaciones y servicios que uses en el smartphones para no llevarse violaciones de seguridad en el futuro.

Denuncia policial. Debes presentar denuncia ante los cuerpos de seguridad. No solo por la posibilidad de recuperar el móvil posteriormente, si no para salvaguardarte de cualquier acción que hayan podido realizar con él.

Finalmente, prudencia máxima para mantener a salvo de terceros nuestro smartphone en un periodo vacacional donde seguramente bajamos la guardia. Hoy es un dispositivo imprescindible que no solo usamos para comunicaciones y su pérdida es un inmenso dolor de cabeza más allá de la pérdida económica que supone.