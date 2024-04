Requisitos de No Rest for the Wicked para PC

No Rest for the Wicked ha sido una de las grandes sorpresas de este año, y se ha convertido en uno de los juegos más prometedores y más esperados. Todo ese gran interés que se ha generado a su alrededor se debe a la manera en la que ha sabido combinar los estilos de dos juegos triple A muy queridos, Diablo y Dark Souls.

Sobre el papel suena bien, y la verdad es que en acción es todavía mejor. Los responsables de No Rest for the Wicked fueron también los encargados de desarrollar Ori and the Blind Forest, y por lo que he visto en los primeros vídeos parece que han hecho un trabajo sublime con No Rest for the Wicked. No lo tenían fácil a la hora de combinar las mecánicas de Diablo y Dark Souls, pero han sabido superar ese desafío, y con nota.

A nivel gráfico y de diseño también han hecho un buen trabajo, pero sin duda lo que más brilla en este juego son la ambientación y la dirección artística, ambas sobresalientes, y capaces de crear un mundo orgánico y lleno de detalles que logrará sumergirnos por completo en la historia. Tiene muy buena pinta, tanto que le voy a dar una oportunidad en su fase de acceso anticipado.

Requisitos de No Rest for the Wicked

Requisitos mínimos

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Intel Core i5-8400 o AMD Ryzen 5 2600.

16 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 970 o Radeon RX Vega 56.

35 GB de espacio libre. Unidad SSD recomendada.

Con esta configuración podremos jugarlo en resolución 1080p a 30 FPS utilizando el modo rendimiento en los ajustes de calidad gráfica. Dicho modo debería equivaler al de calidad baja en otros juegos.

Hay un error de equivalencia grave en la tarjeta gráfica, porque la GeForce GTX 970 en realidad está más al nivel de la Radeon RX 570 de 4 GB.

Requisitos recomendados

Windows 10 de 64 bits.

Procesador Intel Core i5-12600K o AMD Ryzen 7 5800X3D.

16 GB de RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 3070 Ti o Radeon RX 6800 XT

35 GB de espacio libre. Unidad SSD recomendada.

Si tenemos un equipo con estas características o similares podremos jugarlo en resolución 1080p a 60 FPS y la configuración gráfica en modo calidad, que debería ser el equivalente a calidad máxima. La verdad es que los requisitos recomendados son bastante altos para un juego de este estilo y características, así que creo que es probable que estén inflados.

En este caso tenemos otro error de equivalencia, porque la GeForce RTX 3070 Ti equivale realmente a una Radeon RX 6800. Si tenéis dudas podéis consultar nuestra guía de equivalencias de tarjetas gráficas.

Su lanzamiento está previsto para hoy mismo. Dentro de unas horas se podrá desbloquear con acceso anticipado en Steam.