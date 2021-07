Hoy era el gran día, el gigante chino ha presentado los Huawei P50 y Huawei P50 Pro, dos smartphones que, francamente, traen un cambio de diseño importante a la par que atractivo, pero que por desgracia no hacen más que recalcar que la compañía no está atravesando por su mejor momento, y que se está viendo obligada a ceder terreno en el mercado internacional.

No hablo sin motivos. Que un gigante como Huawei salga del top 5 de vendedores a nivel internacional me puede parecer comprensible, siempre teniendo en cuenta todos los problemas que ha sufrido tras el veto de Estados Unidos, pero que salga del top 5 de vendedores en China es ya algo preocupante. No voy a profundizar sobre este tema, ya que daría para escribir un artículo aparte, pero tengo claro que Huawei tiene que buscar una salida, y que esa salida implica negociar para conseguir el fin del veto, bajo una perspectiva realista no tiene otra opción.

Volviendo a los Huawei P50 y Huawei P50 Pro, tenemos dos terminales tope de gama que, a mi juicio, estrenan uno de los mejores diseños que he tenido la oportunidad de ver en un smartphone. Me gusta mucho la integración de las cámaras en dos círculos sobre una isleta en vertical con topes redondeados que ha adoptado Huawei, y el frontal del modelo Pro, con ese acabado curvado en los laterales, le da un toque muy bonito. Qué puedo decir, me gustan este tipo de terminaciones desde que Samsung empezó a apostar por ellas con la serie Galaxy Edge.

Por lo que respecta a la calidad de construcción, durante el evento de presentación no se concretó qué tipo de materiales utilizan los Huawei P50 y Huawei P50 Pro, pero lo más probable es que vengan fabricados en aluminio y cristal, una combinación que lleva un tiempo establecida como el estándar del sector cuando hablamos de smartphones premium.

Especificaciones de los Huawei P50 y Huawei P50 Pro

Los dos modelos parten de una base común tanto en términos de diseño como de hardware, aunque al mismo tiempo presentan diferencias muy claras. El Huawei P50 solo estará disponible en una versión configurada con un SoC Snapdragon 888 4G, mientras que el Huawei P50 Pro se lanzará en dos versiones, una con ese mismo SoC, y otra con un Kirin 9000 4G.

Sí, habéis leído bien, ambos terminales estarán limitados a 4G, algo difícil de entender dado que esos SoCs están preparados para trabajar con un módem 5G. No tenemos una explicación oficial, pero me da en la nariz que podría estar relacionado, de forma total o parcial, con el veto de Estados Unidos. En cualquier caso, no hay duda de que esto supone un importante paso atrás (el Huawei P40 ofrece 5G), y lanzar terminales tope de gama en pleno 2021 limitados a 4G es, por decirlo de forma suave, un error.

Este detalle es, sin duda, uno de los más importantes a tener en cuenta a la hora de analizar los nuevos Huawei P50 y Huawei P50 Pro, así que no quería pasarlo por alto. Ahora que lo tenemos claro, estamos listos para entrar a ver sus claves a nivel de hardware.

Especificaciones del Huawei P50

Pantalla de 6,5 pulgadas de tipo OLED, con resolución FHD+ y tasa de refresco de 90 Hz.

Lector de huellas dactilares integrado en la pantalla.

SoC Snapdragon 888 con módem 4G.

8 GB de memoria RAM.

128 GB o 256 GB de capacidad de almacenamiento.

Cámaras traseras: principal de 50 MP f/1.8, gran angular de 13 MP f/2.2 y teleobjetivo de tipo periscopio de 12 MP f/3.4 con estabilizador óptico de imagen y zoom óptico 5x.

Cámara frontal de 13 MP f/2.4.

Batería de 4.100 mAh con recarga rápida de 66 vatios.

HarmonyOS 2.0 como sistema operativo.

Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2.

Certificación IP68 de resistencia al polvo y al agua.

Disponible en colores blanco, negro y oro.

Especificaciones del Huawei P50 Pro

Pantalla de 6,6 pulgadas de tipo OLED, con resolución de 2.700 x 1.228 píxeles y tasa de refresco de 120 Hz.

Lector de huellas dactilares integrado en la pantalla.

SoC Snapdragon 888 con módem 4G o Kirin 9000 con módem 4G.

8 GB-12 GB de memoria RAM.

128 GB, 256 GB o 512 GB de capacidad de almacenamiento.

Cámaras traseras: principal de 50 MP f/1.8, gran angular de 13 MP f/2.2, teleobjetivo de 64 megapíxeles f/3.5 con estabilizador óptico de imagen, zoom óptico 3,5x y zoom digital 100x.

Cámara frontal de 13 MP f/2.4.

Batería de 4.360 mAh con recarga rápida de 66 vatios, carga inalámbrica de 50 vatios.

HarmonyOS 2.0 como sistema operativo.

Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2.

Certificación IP68 de resistencia al polvo y al agua.

Disponible en colores blanco, negro, oro, rosa y azul.

Disponibilidad y precio de los Huawei P50 y Huawei P50 Pro

Aunque todavía no se ha confirmado la fecha de lanzamiento a nivel internacional, ni los precios para España, puedo adelantaros las fechas de disponibilidad en China y los precios convertidos de yuanes a euros para que tengáis, al menos, algunas referencias de lo que podemos esperar, y de cuándo podrían llegar los Huawei P50 y Huawei P50 Pro.

Huawei P50

Estará disponible en China a partir de septiembre.

Versión de 8 GB y 128 GB: alrededor de 590 euros.

Versión de 8 GB y 256 GB: unos 650 euros.

Huawei P50 Pro

Estará disponible en China a partir del 12 de agosto.