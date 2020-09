A comienzos de esta semana conocíamos por primera vez las intenciones de Richard Yu, director ejecutivo de Huawei, de crear una primera versión de su sistema operativo HarmonyOS para móviles. Sin embargo, y como bien remarcábamos ya, los vetos de software de Google no eran los únicos problemas a los que la administración de Trump estaba sometiendo a la compañía. Durante el pasado mes de mayo pasado, el Departamento de Comercio de EE.UU. declaró que será ilegal que los fabricantes de semiconductores que utilicen tecnologías o productos estadounidenses vendan sus productos a Huawei o sus afiliados, como HiSilicon, sin una licencia.

Una prohibición que el propio Richard Yu remarcó declarando que los Huawei Mate 40 podrían ser los últimos modelos en incluir uno de sus procesador Kirin de gama alta, vaticinando así la imposibilidad de seguir creando sus propios chips. Sin embargo, si bien esta nueva normativa parecía estar destinada principalmente a frenar la capacidad de Huawei de fabricar sus propios procesadores, ahora parece que podría aplicarse a cualquier tipo de semiconductor.

O así al menos parecen haberlo interpretado desde Samsung y SK Hynix, dos de los principales encargados de suministrar a Huawei componentes esenciales de sus teléfonos inteligentes como la DRAM y los chips de memoria que, según afirman desde un diario surcoreano, se estarían planteando un inminente parón comercial con la compañía china para el próximo 15 de septiembre, fecha de entrada en vigor de esta nueva norma.

No obstante, está claro que no sólo se trata de una medida de precaución, ya que esta prohibición supondrá un duro golpe también para las propias Samsung y SK Hynix, suponiendo las exportaciones a China de esta segunda un 40% de sus ingresos generales durante la primera mitad de este año. Dicho esto, no podemos evitar pensar que Samsung también se beneficiará de la situación, ya que el segundo fabricante de teléfonos más grande del mundo está en peligro de ser expulsado del mercado.

Por su parte, Huawei continúa tratando de reducir su dependencia de los proveedores de chips extranjeros adquiriendo componentes de SMIC, la fundición de chips líder en China, aunque la guerra comercial todavía en curso apunta a que la administración Trump está buscando ya agregar a esta compañía en la lista de entidades del país, impidiendo así que esta tenga acceso a las tecnologías, productos y software provenientes de EE.UU.

Así pues, el tira y afloja entre las dos potencias mundiales parece no estar próximo a su fin, algo que parece que no podemos asegurar para la propia Huawei, que se enfrenta sin duda a sus días de mayor incertidumbre.