Huawei ya no es TOP 5 en China

La situación de Huawei es complicada, mucho más de lo que a muchos les puede parecer en primera instancia, y es que enfrenta problemas no solo en los mercados internacionales, especialmente en el estadounidense donde la tecnológica china sigue estando vetada a día de hoy. Ahora también tiene que enfrentarse a una lenta pero ya identificada decadencia en su mercado local, China, clave de su éxito hace unos años, y principal baza de su sustento en la actualidad.

Hubo tiempos, ya tristemente lejanos para la compañía, en los que se llegó a considerar a Huawei «La Apple china», y con esa tarjeta de visita abordó una expansión internacional que, hasta el bloqueo por parte de la administración Trump, llevó a la compañía a lo más alto. Sin embargo, y aunque los primeros meses tras el veto estadounidense no parecieron desinflar sus cifras, de un tiempo a esta parte sí que parece que el impacto es cada día mayor y, en consecuencia, sus números se resienten significativamente.

Parece mentira que hace tan solo un año Huawei fuera la compañía que en un solo trimestre vendía 55,8 millones de dispositivos, adelantando así a Samsung con sus 53,7 millones de unidades vendidas, y se convertía así en la marca más vendida del mundo. Ahora bien, incluso en ese momento, en el segundo trimestre de 2020, sus ventas ya firmaban un descenso del 5% en China con respecto a las ventas del mismo periodo del año anterior. Paradójicamente, en aquel momento Huawei llegaba a la cima, pero iniciaba un rápido descenso.

Muchos pensaron en aquel momento que Huawei había esquivado la bala, que el veto estadounidense no había debilitado a la tecnológica, y el descenso de ventas en China se achacó a las circunstancias asociadas a la pandemia, pero vistas ahora con un poco de perspectiva, parece que era la señal de algo más, y que los ejecutivos de la compañía ya lo habían acusado y seguramente ya habrían empezado a trabajar en ello.

Hoy ya no hablamos de perspectivas, sino de resultados, y es que según podemos leer en un informe de ventas de IDC, Huawei ya no se encuentra entre las empresas que más smartphones venden en China, recordemos, su mercado local. Como seguramente ya sabrás, las consultoras suelen elaborar listados de ventas en los que muestran los datos individuales de las principales compañías y, cerrando esas tablas, un agregado con las ventas del resto del mercado, un grupo que suele denominarse con el genérico «Otros». Una categoría en la que, por primera vez en años, pasan a sumarse las ventas de la compañía.

En el ranking encontramos, por orden descendente, a Vivo (23,8%), Oppo (21,1%), Xiaomi (17,2%), Apple (10,9%) y Honor (8,9%). Y sorprende mucho, sabiendo las posiciones que ocupaba Huawei hace tan solo un año, comprobar que en el segundo trimestre de este 2021 ni siquiera a llegado a alcanzar un 9% de las ventas en su país, lo que le habría proporcionado la quinta posición. Con este resultado, desaparece de la lista de las marcas más vendidas.

Son dos las sendas que puede adoptar Huawei en la actualidad y, por suerte para la tecnológica, ambas son compatibles. Por una parte, lo más obvio es intentar mejorar sus ventas. Sus esfuerzos con HarmonyOS podrían ser positivos en este sentido, especialmente si consigue atraer a otros fabricantes (tanto locales como internacionales) a su plataforma. ¿El problema? Que probablemente muchos de éstos vean la oportunidad de librarse de un rival formidable, y en consecuencia prefieran mantenerse en Android, pendientes eso sí de los próximos movimientos de la administración estadounidense.

La segunda vía para intentar garantizar su persistencia es la diversificación. Huawei no solo fabrica smartphones, esto lo sabemos todos, pero esa diversificación no solo debe mantenerse, sino también incrementarse y, en la medida de lo posible, internacionalizarse. Por ejemplo, en abril de este año conocimos el Arcfox Alpha S, su primer coche y que, por características, diseño y prestaciones, apunta directamente a Tesla. Si el mercado de los smartphones ya no es su feudo, la solución que parece más razonable es buscar nuevos mercados e intentar repetir en ellos el éxito del que ha disfrutado hasta hace menos de un año. No es un movimiento fácil, claro, pero posiblemente sea imprescindible para su subsistencia.