Google consideró comprar Epic Games durante el juicio de Fortnite

Lejos de ser una noticia positiva para ninguna de las dos partes, según documentos judiciales recientemente revelados, parece ser que Google consideró la compra de Epic Games mientras ambas compañías se enfrentaban sobre las políticas de márgenes de la tienda aplicaciones de Android y el exitoso juego Fortnite, con el único objetivo de acallar las enormes polémicas que este juicio generó entre los usuarios.

Según los documentos compartidos desde TheVerge, Epic afirma que Google fue amenazado por sus planes de eludir la comisión oficial de Play Store de Google distribuyendo Fortnite a través de otros canales, y en un segmento no redactado, cita un documento interno de Google que llama a los planes de Epic un «contagio» que amenaza a Google.

«Google ha ido tan lejos como para compartir sus ganancias de monopolio con socios comerciales para asegurar su acuerdo para cercar a la competencia, ha desarrollado una serie de proyectos internos para abordar el «contagio» que percibió de los esfuerzos de Epic y otros para ofrecer a los consumidores y desarrolladores competitivos alternativas, e incluso ha contemplado comprar parte o la totalidad de Epic para sofocar esta amenaza«, reza el documento compartido por la compañía todavía propiedad de Tencent.

Sin embargo, no dejan de ser curiosas las alegaciones de Tim Sweeney, CEO de Epic Games, ante el conocimiento de esta noticia, asegurando que muchas de estas informaciones resultan nuevas (aunque no sorprendentes) para él:

Whether this would have been a negotiation to buy Epic or some sort of hostile takeover attempt is unclear.

Here Google also talks about the “frankly abysmal” sideloading experience they created, all while touting Android publicly as an “open platform”.

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) August 6, 2021