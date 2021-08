Al igual que el resto de marcas chinas, hemos ido viendo cómo poco a poco realme se adentraba en el terreno de otros dispositivos fuera del mundo de los teléfonos y accesorios inteligentes, hasta llegar ahora a su nuevo gran reto, el realme Book, su primer ordenador portátil anteriormente adelantado.

Y es que tras una notable espera, por fin hemos podido conocer nuevos detalles sobre este dispositivo. Por lo que nos ha enseñado la compañía en el vídeo sobre estas líneas, el dispositivo tendrá un «diseño metálico premium», será ligero y tendrá un grosor de 14,9 milímetros. En cuanto a su pantalla, con unas pulgadas todavía por confirmar (apuntando a un modelo modesto entre las 15 y 17 pulgadas, el realme Book montará un panel de formato 3:2 con una resolución 2K (2.160 x 1.440 píxeles), y la capacidad de reproducir el 100% del espacio de color sRGB.

Aunque por suerte, sí que se han compartido algunas detalles adicionales a través de la cuenta de la propia realme en la red social Weibo, donde nos adelantan la presencia de los últimos procesadores Intel de 11ª Generación, con aparentemente, una opción mínima que comenzará por los últimos Core i5.

Por último, aunque por el momento de nuevo sin detalles, no deja de llamarnos la atención el hecho de que el vídeo de presentación ya habilitado y en espera, muestre en la parte inferior el logotipo del realme Book Slim, apuntando a la posible llegada de un segundo modelo todavía más compacto.

Unas características generales que sin duda orientan este portátil hacia la productividad y movilidad, dejando de lado un posible enfoque gamer (pudiendo todavía defenderse en este campo).

Así pues, no nos queda otra que esperar hasta el próximo miércoles 18 de agosto a las 9:00 de la mañana (hora de la península española), para seguir las novedades del evento oficial de presentación que tendrá lugar de manera online, y donde se espera la compañía confirme el resto de especificaciones del realme Book.

‌Being a trendsetting technology pioneer, we are back with «THE BIGGEST LAUNCH EVER» with the latest revolutions in technology.

Introducing the #realmeGT series and #realmeBook Slim at 12:30 PM, 18th August.

RT if you’re excited for the launch.https://t.co/EktiygKxCo pic.twitter.com/nDnUlpAE6z

— realme (@realmeIndia) August 12, 2021