El primer portátil de Realme asoma la patita… y algo más

El primer portátil de Realme está muy cerca de ser presentado en sociedad y tiene pinta de, como sucede con los smartphones de la marca china, no dejar indiferente a nadie, si es que se apega a la estrategia de equilibrar características y precio para hacerlo difícilmente resistible.

Sea como fuere, más allá del contenido, del cual no se sabrá nada hasta que la compañía realice el anuncio oficial, que el primer portátil de Realme está en camino no es ya un mero rumor, aunque de todo hay un poco. Todo ha sucedido a la vez, de hecho: el CEO de Realme para la India y Europa era el encargado de «asomar la patita»… y una filtración ha hecho el resto.

En primer lugar, era Madhav Sheth, CEO de la compañía para la India y Europa quien dejaba entrever la sorpresa con un curioso mensaje publicado en su cuenta en Twitter, en el que en binario decía «hola, mundo», al tiempo que añadía que «¡La nueva categoría de producto #realme tiene un mensaje para ti! ¿Puedes decodificarlo y adivinar el nombre del producto que se sumará a tu #TechLife?».

01001000B 01100101B 01101100B 01101100B 01101111B 00100000B 01010111B 01101111B 01110010B 01101100B 01100100B 00100001B 00000000B#realme new product category has a message for you!

Can you decode it & guess the product name that will add up to your #TechLife? pic.twitter.com/PhPcvn0668

— Madhav Max 5G (@MadhavSheth1) June 9, 2021