Si bien hasta ahora los altavoces Sonos han abarcado un punto intermedio del mercado, ofreciendo la compatibilidad con los asistentes de voz de Google, Amazon e incluso Apple, parece ser que finalmente la compañía estaría preparándose para destacar todavía más sobre el resto de dispositivos, trabajando en su propia solución.

En una encuesta a clientes detectada por VoiceBot.ai, Sonos describe un sistema que respondería a la frase «Hey Sonos» y permitiría a los usuarios controlar la reproducción de música, buscar canciones y mover pistas entre diferentes altavoces en su hogar.

En este documento, Sonos afirma que el asistente de voz potencial procesará las solicitudes localmente, afirmando que es algo que le permitiría trabajar más rápido, aunque también apunta a los beneficios de privacidad de dicha configuración. Tal y como se ve detallado en el propio texto de la encuesta compartida, “Sonos Voice Control interpreta su voz por completo en el altavoz, por lo que nadie envía audio a la nube, lo almacena, transcribe o escucha”.

De hecho, si bien por el momento no se conoce cuan avanzado está este proyecto, podría tratarse de una encuesta realizada de manera posterior al desarrollo del asistente de voz. Y es que es cabe recordar que Sonos compró una startup especializada en el procesamiento de voz rápido y privado en el dispositivo en 2019.

Según ha compartido un portavoz de Sonos con The Verge, la compañía recopila los comentarios de sus clientes con frecuencia, pero que no tenía información adicional para compartir. Si Sonos planea lanzar su propio asistente de voz, no es difícil entender sus motivaciones. Después de pasar al menos un año para obtener el permiso de uso de Google Assistant en sus dispositivos, la compañía tuvo una pelea muy pública con Google en 2020, que culminó en una disputa legal en curso entre los dos.

Además, dado el reciente acuerdo de la compañía con Ikea, la llegada de este asistente de voz podría cobrar un matiz mucho más interesante de cara al hogar inteligente.