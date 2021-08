Septiembre apunta a ser un mes prolífico en lanzamientos. Primero, claro, el más que esperado iPhone 13 y ahora, según una filtración, parece que compartirá protagonismo con el tope de gama de Google, el también esperado Pixel 6. Y no es solo eso, es que parece que al igual que ocurrió el año pasado, aunque en esa ocasión a consecuencia del retraso a octubre de la presentación del iPhone 12, Google podría volver a adelantarse a Apple, presentando su Pixel 6 unos días antes de que veamos la nueva generación del smartphone de Apple.

Debemos partir, eso sí, de una base, y es que de momento ninguno de los fabricantes, ni Apple ni Google, se han pronunciado oficialmente. Sí que llevamos, desde el retraso del año pasado, escuchando que Apple no quería que esa circunstancia se repitiera, y que por lo tanto se está esforzando para que el iPhone 13 sea presentado en septiembre. Con respecto al Pixel 6, en principio lo esperábamos para principios de octubre, en vista de la progresión de los últimos años.

Y es que el histórico apuntaba a octubre o, como mucho, a muy, muy finales de septiembre, recordemos que el Pixel 5 se presentó el 30 de septiembre, el Pixel 4, por su parte, fue presentado el 15 de octubre de 2019 y el Pixel 3 el 9 de octubre de 2018. Es cierto que el año pasado fue en septiembre, pero en vez de ser una excepción, algunos rumores apuntan a que el mes podría repetirse este año, con el Pixel 6, pero mucho más pronto que el 5.

Según podemos leer en Wccftech, es posible que Google haya apretado los plazos y, en consecuencia, el Google Pixel 6 se presente el lunes 13 de septiembre. Algo que, si seguimos basándonos en rumores, podría hacer que el Pixel 6 adelantara al iPhone 13, para cuya presentación algunas voces apuntan a dos días más tarde, el miércoles 15 de septiembre. De esta manera, disfrutaría de algo de foco mediático antes de que el iPhone 13 lo eclipse todo. También hay otras voces que apuntan al 17 de septiembre, pero una presentación de Apple un viernes por la tarde me resulta algo extraño.

La gran novedad del Pixel 6 será Google Tensor, el Soc diseñado por la compañía y con el que pretende competir en rendimiento con los topes de gama de otros fabricantes. Y aquí diría que dado que es una primera generación, no debemos esperar demasiado, pero claro, luego recuerdo lo que hizo Apple el año pasado con su M1 y ya no lo tengo tan claro. No obstante, adelantarse unos días a Apple para presentar el Pixel 6 me parece un movimiento inteligente y que, si finalmente se confirma, permitirá a la compañía presumir de haberse adelantado a los de Cupertino.