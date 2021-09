Es indudable que, de un tiempo a esta parte, Alemania ha encabezado múltiples movimientos dirigidos a proteger al consumidor, acciones que, dada la importancia del país en el contexto de la Unión Europea, en algunos casos acaban extendiéndose al conjunto europeo. Y esto es algo a valorar muy positivamente, pues algunos conceptos que se han asumido como correctos no tienen porqué serlo en realidad. Al contrario, al ser analizados resultan un tanto… bueno, vamos a dejarlo en cuestionables.

El ejemplo más claro de ello, que en las últimas décadas nos ha mostrado sus mil caras es la obsolescencia programada, es decir, la reducción artificial e intencionada del ciclo de vida de un dispositivo, con el fin de forzar a los consumidores a cambiar de móvil, ordenador, impresora, etcétera, simplemente con el fin de fomentar el consumo. Un consumo que, a su vez, no solo castiga los bolsillos de los ciudadanos, sino que también provoca un mayor consumo de recursos naturales, incrementa la contaminación, etcétera.

No es Alemania el único país comprometido en esta lucha, sin ir más lejos, aquí en España supimos en marzo que se estaba trabajando en el índice de reparabilidad y solo dos meses después, en abril, se aprobó la norma legal que extiende a tres los años de garantía de los productos, frente a los dos anteriores, y que exige que los fabricantes dispongan de componentes de repuesto hasta 10 años después de que los dispositivos que los emplean hayan dejado de ser vendidos. Unas protecciones que, en lo referido a la parte física de los dispositivos, dejan en mucho mejor lugar a los consumidores.

El problema, y ya se empezó a hablar de ello en aquel preciso momento, viene de la mano del software que emplean los dispositivos, y es dónde entra la regulación que plantea Alemania. Y es que según podemos leer en Engadget, Alemania quiere que los smartphones reciban actualizaciones por no menos de siete años, lo que vendría a completar las políticas que, a nivel europeo, ya se han dedicado a intentar garantizar ciclos de vida más largos para los dispositivos.

A este respecto es indiscutible que Apple es la que más adelantados lleva los deberes. Sin ir más lejos, solo tengo que fijarme en el iPhone 6S Plus que le di a mi madre cuando me compré mi actual iPhone 11. Su 6S Plus está actualizado a iOS 14.7.1 y aún tendrá, al menos, una actualización mayor, con iOS 15. Hablamos de un teléfono que me compré en 2015. Es difícil encontrar smartphones con Android que ofrezcan esa misma vigencia, y eso es lo que Alemania pretende solucionar.

La norma que estudia Alemania, no obstante, no plantea la actualización total de los dispositivos a las últimas versiones de los sistemas operativos, y es que cuesta imaginar un gama baja de, pongamos, 2016, ejecutando Android 12 sin problemas de rendimiento. En su lugar, lo que plantea Alemania es que los dispositivos reciban las actualizaciones de seguridad, evitando así los enormes problemas de seguridad que plantean los dispositivos que siguen en uso pese a no contar con las mismas.

Así, aunque un smartphone con Android solo reciba una o dos actualizaciones de Android sobre la que incluía en su origen, sí que debería seguir estando protegido frente a las amenazas y los problemas de seguridad detectados en su OS. Personalmente me parece que Alemania acierta de pleno con este planteamiento y, es más, espero que la Unión Europea se haga eco del mismo, y termine por ser una medida de obligado cumplimiento en todo el espacio común del viejo continente.