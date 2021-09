Aún sin saber la fecha del evento, tenemos claro que la cuenta hasta la presentación del iPhone 13 ya se reduce a dos o, como mucho, tres semanas. Y como suele ocurrir siempre a pocos días de la keynote de la generación del año, los rumores emulan el comportamiento del polen en primavera, es decir, se propagan de manera masiva. Y como ocurre normalmente, un punto clave de las mismas es el relacionado con el diseño.

A este respecto, hace solo unos días, y gracias a que un fabricante publicó sus diseños de fundas para el iPhone 13, pudimos confirmar el aspecto tanto de su reverso como de los laterales. Y, para sorpresa de nadie, efectivamente se mantiene el mismo diseño que en el iPhone 12, con la única diferencia apreciable de la distribución de las cámaras. Apple ya nos ha acostumbrado a emplear un mismo diseño en dos generaciones, por lo que podíamos apostar a que iPhone 12 y iPhone 13 iban a ser mellizos.

Hay, sin embargo, un asunto que todavía sigue a vueltas y, como las imágenes del fabricante de fundas no nos permiten comprobar el aspecto del frontal del iPhone 13 (algo comprensible, por otra parte, ya que dicho complemento cubre la parte trasera y los laterales, no el frontal y la pantalla), los rumores relacionados con la muesca siguen muy activos, y más aún desde que una serie producida precisamente por Apple, ha dado todavía más de qué hablar al respecto.

La serie en cuestión es Ted Lasso, uno de los contenidos exclusivos de Apple TV+. y es que en recién estrenado capítulo 6 de la segunda temporada, se muestrán en diversas escenas iPhones que parecen ser del modelo 12, pero que no cuentan con la muesca. Algo que, evidentemente, ha hecho que Internet se llene de fotogramas de la serie en los que se ve el hipotético iPhone 13 sin muesca, hinchando una teoría que, a estas alturas, ya parecía descartada.

Y el movimiento es perfectamente comprensible. Al fin y al cabo hablamos de una serie producida por Apple, estrenada y emitida en exclusiva en el servicio de streaming de Apple, en un episodio que se estrena muy cerca de la presentación del iPhone 13, y en la que, por razones obvias, siempre se muestra lo último de Apple. ¿Acaso no supervisa Cupertino la aparición de sus dispositivos en la serie? Suena raro, a decir verdad.

Sin embargo, parece poco probable que esta teoría sea cierta… o al menos completamente cierta, y me explico. Es sabido, desde hace tiempo, que Apple quiere acabar con la muesca en el iPhone, y el último ejemplo de ello lo encontramos en las pruebas de los sensores dactilares bajo pantalla, y no tengo la menor duda de que si las pruebas hubieran resultado exitosas, el iPhone 13 habría recuperado Touch ID a cambio de eliminar el notch.

Esto no quita que, en su momento, esperando que las pruebas fueran bien y contando con que el episodio de Ted Lasso se estrenaría pocos días antes de las presentación del iPhone 13, sí que decidieran apostar por mostrarlo de soslayo en la serie, pensando precisamente en que ocurriera lo que está ocurriendo ahora. Muchos tenemos, desde hace tiempo, la sensación de que a Apple no le gustan las filtraciones… casi nunca. Y creo que con ese casi ya he dejado claro a qué me refiero.

Por otra parte, la experiencia nos ha enseñado lo difícil que es guardar secretos en el sector tecnológico. El año pasado, antes del lanzamiento de la familia iPhone 12, ya sabíamos que al menos un modelo contaría con un sensor LiDAR, ¿podría Apple haber ocultado, durante tantos meses, la eliminación de la muesca en la pantalla del iPhone 13? Lo veo singularmente complicado y, si lo han logrado, significaría que han sabido finalmente como eliminar las fugas en la cadena de suministros.

Así las cosas, todo apunta a que el iPhone 13 mantendrá la muesca, si bien y como ya te adelantamos hace meses es posible que sea más pequeña. Todo lo que sea ir más allá de ahí, parece tremendamente complicado. Ahora bien, hablamos de Apple, es decir, que siempre pueden darnos una sorpresa. ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Crees que el iPhone 13 podría, por sorpresa, aparecer sin el característico notch de sus predecesores?