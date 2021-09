Uno de los principales objetivos que tiene la exploración espacial es enviar una misión tripulada a Marte. Obvia decir que es una meta complicada por muchas razones, pero la colonización de nuestro vecino rojo es algo que se concibe como uno de los logros fundamentales para facilitar la continuidad de la raza humana a muy largo plazo, y también como uno de los primeros que nos convertirá, por fin, en una especie interplanetaria.

No puedo aseguraros que vayamos a ser capaces de convertirnos en una especie capaz de viajar a través de estrellas ubicadas en diferentes sistemas solares, pero podéis estar seguros de que, al menos, podremos colonizar los planetas más «amigables» con la vida humana que se encuentran en nuestro sistema solar. Marte es el más asequible, aunque no sea el más cercano, ya que Venus es, como vimos en su momento, un auténtico infierno.

Para poder enviar una misión tripulada a Marte tenemos que resolver muchas cuestiones, la mayoría de ellas centradas con la supervivencia de la tripulación. En este sentido, no nos referimos únicamente al tema de las provisiones y del refugio necesario para afrontar las tormentas de arena que azotan puntualmente la superficie de Marte, sino también al tema de la radiación.

La cuestión es muy sencilla, Marte tiene una atmósfera mucho más delgada que la de la Tierra. Su densidad es, aproximadamente, 100 veces menor que la de nuestro planeta, y esto quiere decir que no solo no podríamos respirar en su superficie, sino que además no tenemos el mismo grado de protección contra la radicación proveniente del Sol y de otras estrellas lejanas.

Marte y la radiación: El ser humano podría sobrevivir, pero solo durante un tiempo

Cuando hablamos de vida y radiación, todo se reduce a un tema de dosis recibidas y tiempo de exposición. Por ejemplo, si estamos expuestos durante un pequeño periodo de tiempo a una dosis de radiación pequeña, esto no tendrá ningún impacto en la salud del astronauta. Sin embargo, si estamos poco tiempo expuestos a grandes cantidades de radiación, las consecuencias podrían ser letales, aunque no tienen porqué producirse de forma inmediata, podríamos sentirnos bien y acabar desarrollando un linfoma, por ejemplo.

En la superficie de Marte, debido a la escasa densidad de su atmósfera, los astronautas estarían expuestos a dosis de radiación considerablemente altas, no solo por parte del Sol, sino también de otras estrellas y cuerpos situados en galaxias lejanas. Sabemos que la radiación en Marte es peligrosa, ¿pero cuándo empieza a tener efectos realmente dañinos para el ser humano? Esta pregunta es clave, ya que nos permitirá determinar cuánto tiempo puede pasar un astronauta en Marte antes de que su salud corra un grave riesgo.

Según un nuevo estudio, la duración máxima de una misión tripulada es de cuatro años. Dicho baremo se fija como el límite máximo a partir del cual empezaría a reducirse la vida del astronauta. Pero esto no es todo, el estudio también afirma que la mayor parte de la radiación perjudicial provendría de cuerpos lejanos, situados fuera de nuestro sistema solar, y que deberíamos aprovechar cuando el Sol se encuentre en su máximo solar para enviar misiones, ya que las partículas solares actuarán como bloqueadores frente a partículas de cuerpos lejanos, que son mucho más peligrosas para la vida humana.

Uno de los responsables de este estudio, Yuri Shprits, ha comentado que esto demuestra que aunque la radiación es un factor peligroso y limitante, no impide, en sentido estricto, lanzar misiones tripuladas a Marte. Con todo, colonizarlo y asentar una base humana de forma permanente y debidamente protegida sí que se nos antoja una meta más compleja debido, precisamente, a ese papel restrictivo que juega la radiación.