Está claro que buena parte de los mineros de Chia Coin se han cansado de la alta volatilidad que tiene esta criptodivisa. Recuerdo que, cuando se lanzó, llegó a tener un pico de valor cercano a los 1.590 dólares, una cifra mareante que auguraba un futuro próspero, pero al final esas previsiones no se cumplieron, y la caída que experimentó dicha criptodivisa fue tremenda.

Los mineros de Chia Coin tuvieron que contemplar, con estupor, como el valor de dicha criptodivisa se hundía hasta los 205 dólares, aunque es cierto que, desde que se produjo ese pico mínimo, su valor se ha mantenido relativamente estable en la franja de los 250-280 dólares, un nivel que, al momento de escribir este artículo, todavía se mantiene, aunque no podemos asegurar durante cuánto tiempo seguirá así.

Como hemos anticipado en el título, los mineros de Chia Coin están perdiendo el interés rápidamente en esta criptodivisa debido a ese rápido hundimiento que ha sufrido, y a la etapa de estabilidad a la baja en la que se encuentra inmersa desde hace tiempo. En otras palabras, no ven una oportunidad de negocio que les permita ganar una cantidad importante de dinero a corto plazo, y por ello están empezando a vender, en masa, sus unidades HDD y SSD.

Esas unidades SSD y HDD han sido sometidas a un uso intensivo, ya que se han utilizado para minar Chia Coin, pero el problema es que los mineros los están vendiendo como si fueran nuevos. Es un tema interesante que, desde luego, merece un pequeño análisis, y eso es lo que vamos a hacer a continuación.

Chia Coin y unidades de almacenamiento: Tiempo de uso e intensidad de uso

El mercado de unidades de almacenamiento en China está experimentando un crecimiento anormal debido, como anticipamos, a ese flujo de HDDs y SSDs que proviene de los mineros de Chia Coin, que están intentando vender, a toda costa, dichos componentes ante la situación actual que vive la citada criptodivisa. La razón es simple, intentar recuperar la mayor cantidad de dinero antes de que se pueda producir un éxodo masivo que hunda los precios.

No hay problema alguno en vender un producto de segunda mano en el mercado correspondiente, siempre que se indique mínimamente el uso que se le ha dado. Sin embargo, en este caso los mineros no solo no están jugando limpio, sino que además están mintiendo descaradamente y mostrando, sin pudor, su peor cara, puesto que están vendiendo sus unidades de almacenamiento como si fueran productos nuevos. Por ejemplo, Quang Thuan, un minero de Chia Coin, dijo textualmente: «Estoy vendiendo el hardware que compré hace tres meses a precio de pérdida«.

Con esa frase, quiere dar a entender que está perdiendo dinero, y que el hardware que vende es como si fuera nuevo, pero la realidad que hay detrás de todo eso es muy distinta. Una unidad de almacenamiento de 1 TB puede tener una vida útil de 10 años en condiciones de uso normal, pero si se ha utilizado para minar Chia Coin puede morir en 80 días, es decir, en menos de tres meses, y puede acabar con un SSD en menos de 40 días.

La degradación que sufren las unidades de almacenamiento al minar Chia Coin es enorme por el uso intensivo que reciben, y además hay que recordar que en muchos casos esto elimina cualquier garantía vigente sobre el producto, lo que significa que comprar unidades de almacenamiento que han sido utilizadas para minar Chia Coin es algo que deberíamos evitar a toda costa, incluso aunque solo tengan unos pocos meses de uso, ya que dicho uso habrá sido tan intensivo que equivaldrá, en realidad a varios años en un entorno tradicional.