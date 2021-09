Ni te sorprendas, ni te alarmes, porque es la misma historia de cada año: el tiempo pasa y muchas aplicaciones se van quitando lastre de encima, incluyendo por supuesto aquellas tan populares como WhatsApp, que a partir del próximo noviembre dejará de funcionar en numerosos terminales Android y algún que otro iPhone.

Digo que no te sorprendas, porque como te he adelantado, la historia se repite cada año; pero tampoco te alarmes, porque aun cuando siempre aparece alguien ondeando la banderita de la obsolescencia programada, y parte de razón tienen, esta no vale para todo y, hay que reconocerlo, WhatsApp es bastante conservadora en el aspecto de retirarle el soporte a versiones viejas de Android.

Así, el soporte de WhatsApp en Android se sube a la versión 4.0.4 del sistema operativo de Google, por lo que todo dispositivo con una versión de Android igual o inferior perderá toda posibilidad de actualización a partir del próximo 1 de noviembre, fecha de lanzamiento estimada para la nueva versión de WhatsApp.

En el centro de ayuda de WhatsApp son más específicos si cabe y como requisito para instalar o actualizar la aplicación en Android figura Android 4.1 o superior. En el caso de iOS, que también se ve afectado pero en mucha menor medida, el tope lo marca iOS 10 o superior. Algunos de los modelos de teléfonos que se quedarán sin WhatsApp el mes que viene son:

Samsung Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy SII, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core and Galaxy Ace 2.

LGLucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact , Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus Nitro HD and 4X HD and Optimus F3Q.

ZTE: Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987 and Grand Memo.

Sony Xperia Miro, Sony Xperia Neo L, Xperia Arc S.

Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Caterpillar Cat B15, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Lenovo A820, UMi X2, Faea F1 and THL W8.

Huawei Ascend Mate and Ascend D2Alcatel: One Touch Evo 7.

Apple iPhone SE, 6S, and 6S Plus.

Por supuesto, hay muchos más, pero estos son algunos de los más populares. Ahora bien, a tenor de los nuevos requisitos, dramas los justos: WhatsApp podrá seguir funcionando todavía en teléfonos con Android 4.1, disponible desde finales de 2012. En el caso de iOS, la versión 10 se lanzó en 2016, pero Apple ha ofrecido un soporte bastante más extenso a sus dispositivos, por lo que todo está parejo: solo quienes aún utilicen un iPhone del 2011 se quedan sin WhatsApp.

A Facebook se le pueden criticar muchas cosas, pero aplicar la obsolescencia programada con WhatsApp no es una de ellas.