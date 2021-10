Haciendo memoria debo reconocer que me cuesta elegir cuál ha sido la peor tarjeta gráfica que he tenido, principalmente porque los peores modelos que tuve se sitúan en fechas muy distintas, y por tanto no tenían que cumplir con las mismas exigencias.

Por ejemplo, podría decir que la peor tarjeta gráfica que tuve fue una SiS SVGA de 1 MB, y no me faltarían razones, porque dicha tarjeta gráfica vino premontada en mi primer PC propio, y tuve que utilizarla en un momento en el que la aceleración 3D ya empezaba a despuntar en el sector.

Tuvo una vida útil muy corta, ya que para poder jugar en condiciones tuve que cambiarla por una S3 3D Virge con 2 MB de memoria, que posteriormente amplié a 4 MB. No estaba al nivel de una Voodoo de 3DFX, pero me costó casi cuatro veces menos, y me permitió jugar sin problemas, con aceleración 3D, a juegos como Final Fantasy VII, Resident Evil 1 y 2 y Motoracer. La verdad es que a pesar de ser tan económica, y tan flojita, me dio momentos inolvidables.

Mi segunda candidata es una Radeon HD 2400 Mobility que venía integrada en mi portátil LG R200 Chocolate. Busqué este equipo con dicha solución gráfica porque el modelo básico utilizaba una solución integrada de Intel, y su rendimiento en juegos no era suficiente para cubrir mis necesidades que, todo sea dicho, tampoco eran muy exigentes por aquel entonces, ya que jugaba principalmente a Guild Wars.

El caso es que la inversión no me resultó rentable, ya que dicha GPU no podía mover de forma óptima dicho juego. Sí, funcionaba, pero al subir la calidad y la resolución el rendimiento se hundía, lo que me obligaba a moverlo con una configuración que deslucía demasiado todo el juego. Esperaba mucho más, sobre todo en un juego tan antiguo como Guild Wars.

Como tercera candidata a peor tarjeta gráfica que he comprado, está la GeForce FX 5200 Ultra de 128 MB, un modelo que acompañó a una renovación completa de equipo y que acompañó a un Pentium 4. La verdad es que, a pesar de que no cumplió con mis expectativas, me permitió jugar incluso a DOOM III, aunque eso sí, en 640 x 480 píxeles, así que creo que no merece ser elegida como la peor tarjeta gráfica que he tenido.

SiS SVGA de 1 MB: La peor tarjeta gráfica que he tenido

Si me limito a modelos de escritorio, la SiS SVGA de 1 MB es, sin duda, la peor tarjeta gráfica que he tenido. Cuando empecé a utilizarla ya estaba «muerta», carecía de sentido en un momento en el que la aceleración 3D ya empezaba a pegar fuerte, y no me permitía jugar en condiciones a nada que se saliera del clásico «2.5D» tipo DOOM de mediados de los noventa. Como dije, tuvo también una vida muy corta.

No obstante, si incluyo las tarjetas gráficas para portátil lo tengo aún más claro, el premio a la peor tarjeta gráfica que he tenido pasaría a la Radeon HD 2400 Mobility, no solo porque no cumplió, ni de lejos, con mis expectativas, sino porque además se ofrecía como una opción «premium» difícil de encontrar que encarecía bastante el precio del portátil, y al final resultó que no merecía la pena en absoluto. Para que os hagáis una idea, rendiría más o menos como una Intel HD 2500.

La S3 Virge 3D y la GeForce FX 5200 Ultra fueron modelos de gama baja con un rendimiento muy humilde, pero al menos me permitieron jugar a numerosos títulos con una inversión mínima, y pude aprovecharlas durante un tiempo más que razonable, así que nunca me atrevería a considerarlas como una mala compra, sobre todo teniendo en cuenta que me costaron muy poco dinero.

Para no dejaros con la duda, os confirmo que la mejor tarjeta gráfica que he tenido, en relación precio-rendimiento y vida útil, ha sido la GeForce 9600 GT, sin ningún tipo de duda, de hecho es la que más tiempo me ha durado. Ahora os toca a vosotros, ¿cuál ha sido la peor tarjeta gráfica que habéis tenido? Los comentarios son vuestros.