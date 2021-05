Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y, con la excepción de Ejército de los muertos, calma es lo que hay, pero en plan exagerado, así que esperemos que pronto haya más chicha porque…

Netflix

… Porque ni siquiera Netflix estrena gran cosa esta semana, aunque tampoco hacía falta que lo hiciera para destacar Ejército de los muertos. Lo compensa, eso sí, con un montonzado de películas directas a catálogo, que nunca viene mal.

Recogimos la noticia de Ejército de los muertos a principios de año porque prometía ser un lanzamiento de lo más interesante: el regreso de Zack Snyder al género con el que debutó; aunque una vez vista Ejército de los muertos, compararla con el impresionante remake de El amanecer de los muertos que se marcó hace casi veinte años es como comparar… no se puede comparar. Me sabe mal decirlo, porque me esperaba algo diferente, pero Ejército de los muertos es la peor obra del cineasta estadounidense hasta la fecha, una película de acción en clave zombi y un toque friki y de humor que no destaca para bien absolutamente en nada, sino todo lo contrario.

Ejército de los muertos intenta tener el punto friki de Z Nation o, por momentos, un humor desenfadado del estilo de Zombieland, pero no alcanza ni al uno ni al otro. Pero es que como película de acción es aún peor, un refrito en aceite de décadas en las que se puede encontrar largometrajes de atracos menos típicos, pero mucho más recomendables. Ejército de los muertos es, en pocas palabras, un pasatiempo que destila la esencia de Netflix por los cuatro costados: para ver y olvidar. Como entretenimiento pasajero es tolerable, más teniendo en cuenta que es el «gran estreno» de la semana en Netflix, pero… ¡menuda decepción, Zack!



Más contenidos exclusivos:

El vecino (T2). «La vida del egocéntrico Javier se complica cuando inesperadamente se convierte en un superhéroe, y su ex debe descubrir su identidad.»

(T2). «La vida del egocéntrico Javier se complica cuando inesperadamente se convierte en un superhéroe, y su ex debe descubrir su identidad.» Jurassic World: Campamento Cretácico (T3). «Seis adolescentes invitados a un campamento ultramoderno en Isla Nublar deben unir fuerzas para sobrevivir cuando los dinosaurios se escapan.»

(T3). «Seis adolescentes invitados a un campamento ultramoderno en Isla Nublar deben unir fuerzas para sobrevivir cuando los dinosaurios se escapan.» ¿Quién mató a Sara? (T2). «Empeñado en vengarse y demostrar que fue incriminado por el asesinato de su hermana, Álex se propone desenterrar mucho más que el verdadero culpable del crimen.»

(T2). «Empeñado en vengarse y demostrar que fue incriminado por el asesinato de su hermana, Álex se propone desenterrar mucho más que el verdadero culpable del crimen.» Special (T2). «Es gay, tiene una parálisis cerebral y quiere empezar de cero con la esperanza de llevar la vida que siempre ha querido.»

(T2). «Es gay, tiene una parálisis cerebral y quiere empezar de cero con la esperanza de llevar la vida que siempre ha querido.» Un último deseo. «La misión de un abnegado nieto de reunir a su abuela enferma con la casa de sus ancestros se convierte en una complicada y cómica aventura transfronteriza.»

Entra en catálogo:

40 días y 40 noches

8 Millas

Ali G anda suelto

American Pie: ¡Menuda boda!

American Pie: El reencuentro

Ciclistas por casualidad: Grizzly Tour

Cincuenta sombras de Grey

Crueldad intolerable

Dando la nota

Dando la nota. Aún más alto

Definitivamente, quizás

Destino oculto

Doom

Doomsday: El día del juicio

El espantatiburones

El hombre perfecto

El odioso Peter Tatchell

En busca de Valentina: El mundo de Guido Crepax

Gladiator

Hijos de la Ndrangheta

Home: Hogar dulce hogar

Hop

Johnny English Returns

La boda de mi mejor amiga

La carrera de la muerte

La miñera mágica y el Big Bang

La niñera mágica

La noche más oscura (Zero Dark Thirty)

La ruta hacia El Dorado

La sombra del reino

La trampa del mal

Los inmortales

Los miserables

Los pingüinos de Madagascar

Malditos bastardos

Más allá del amor

Millennials (T3)

No es tan fácil

Notting Hill

One Day (Siempre el mismo Día)

Plan en Las Vegas

Plan oculto

R.I.P.D. Departamento de Policía Mortal

Se busca

Simbad: La leyenda de los siete mares

Tenebre

The Last Days

The Purge. La noche de las bestias

Tiburón

Todo incluido

Trolls: ¡No pierdas el ritmo! (T1)

Amazon Prime Video

No es que Amazon Prime Video lo haga mucho mejor que Netflix esta semana, dicho sea de paso, porque lo poco que trae no es precisamente para todo el mundo. Se lo perdonamos por el El ferrocarril subterráneo de la semana pasada, que si no…

Más contenidos exclusivos:

Jiu Jitsu . «Cada seis años, una antigua orden de luchadores expertos en jiu jitsu se enfrenta a una brutal raza de invasores alienígenas en una batalla por la Tierra.»

. «Cada seis años, una antigua orden de luchadores expertos en jiu jitsu se enfrenta a una brutal raza de invasores alienígenas en una batalla por la Tierra.» LOL – Quien se ría, pierde (T1). Edición francesa del programa de humor.

(T1). Edición francesa del programa de humor. P!nk: todo lo que sé hasta ahora. «Conocemos a P!NK fuera del escenario y descubrimos cómo concilia su vida familiar y el mundo del espectáculo antes de su primer concierto en el estadio de Wembley, perteneciente a la gira internacional Beautiful Trauma de 2019.»

Nuevos capítulos:

Cuéntame cómo pasó (T21)

Entra en catálogo:

6 días

Adiós, muchachos

Anonymous

Aritmética emocional

Asesinato en Gavea

Asher

Attack of the Giant Leeches (El pantano diabólico)

Churchill

Después de la boda

Doctor Terror

El avión del dinero

El cazador de pájaros

El juego de Zucker

En las afueras de la ciudad

Forja de hombres

Gagarin: Pionero del espacio

Hanoi Hilton

La venganza de Jane

Land of Mine (Bajo la arena)

Larga vida y prosperidad

Los seductores

Mister Johnson

Muerte bajo cero

Muy duro de matar

My Sassy Girl

Noche real

Nómadas

Oxford Blues

Perdidos en el Pacífico

Plats bruts (Serie completa)

Salyut-7: Héroes en el espacio

Scabbard Samurai

Si Dios quiere

Silencio de amor

Slumber. El demonio del sueño

Stonewall

Symbol

The Screaming Skull

Un pueblo y su rey

Unidas por sangre

Uno más de la familia

Vaya bichos

Venganza en la prisión

Verano del 84

Wonder Wheel

HBO

Y qué decir de HBO, cuya principal aportación al entretenimiento de sus suscriptores son nuevos capítulos de sus series en emisión.

Nuevos capítulos:

Batwoman (T2)

Bendita paciencia (T2)

DC’s Legends of Tomorrow (T6)

El cuento de la criada (T4)

El padrino de Harlem (T2)

Embrujadas (T3)

La extraordinaria playlist de Zoey (T2)

Legacies (T3)

Mare Of Easttown (T1)

Pose (T3)

Supergirl (T6)

Superman y Lois (T1)

The Nevers (T1)

Entra en catálogo:

Albert Nobbs

¡Canta!

Caza al asesino

Cocomelon (T1)

La buena esposa

Tom y Jerry: Robin Hood y el ratón de Sherwood

Disney+

Y tres cuartos de lo mismo para Disney+, que destaca por introducir en su catálogo la trilogía de El corredor del laberinto, aunque estrena nueva serie para los fans más atrofiados de Marvel.

Más contenidos exclusivos:

Marvel’s M.O.D.O.K (T1). «Conquistar el mundo nunca ha estado tan lejos del supervillano megalomaníaco M.O.D.O.K., que hace malabares entre mantener el control de su organización y su exigente familia.»

Nuevos capítulos:

La Remesa Mala (T1)

Los Simpson (T32)

Entra en catálogo:

Big Sky (T1)

El corredor del laberinto

El corredor del laberinto: Las pruebas

El corredor del laberinto: La cura mortal

Mentes criminales (T15)

Tras la línea enemiga

Apple TV+

¿Y Aple TV+? Pues, mira por donde, estrena un par de cosillas: la segunda temporada de una de sus series que pasó sin pena ni gloria, y una nueva serie documental sobre música y cultura estadounidense.

Más contenidos exclusivos:

1971: el año en el que la música lo cambió todo (T1). «1971 fue un año de renacimiento musical imulsado por la agitación política y cultural.»

(T1). «1971 fue un año de renacimiento musical imulsado por la agitación política y cultural.» Ciclos (T2). «Ante la imposibilidad de tener un bebé, Nikki y Jason se embarcan en la aventura de la adopción para cumlir su sueño.»

Nuevos capítulos: